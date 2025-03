La discriminazione basata sulle caste persiste in India, coinvolgendo anche le comunità cristiane. Nel Tamil Nadu, i cristiani dalit denunciano pratiche discriminatorie all’interno della Chiesa, portando la Corte Suprema a intervenire. Nel frattempo, in Chhattisgarh, un video virale di un estremista indù ha sollevato timori per possibili attacchi contro i cristiani. La tensione cresce mentre si attende una risposta ufficiale da parte delle autorità religiose e governative.

Un caso di segregazione nei cimiteri cristiani

La Corte Suprema dell’India ha deciso di esaminare una petizione presentata da un gruppo di cristiani dalit del Tamil Nadu, che denuncia pratiche discriminatorie all’interno della parrocchia cattolica di Kottapalayam, nella diocesi di Kumbakonam. La comunità locale, secondo i firmatari del ricorso, escluderebbe i dalit dalla partecipazione alle celebrazioni religiose e riserverebbe loro aree separate nei campi di sepoltura. Inoltre, ai defunti appartenenti a questa comunità sarebbe impedito l’accesso in chiesa per la messa funebre finale o le preghiere.

La denuncia di una discriminazione radicata

Nella petizione, i cristiani dalit sottolineano come tali pratiche siano il risultato di un sistema di intoccabilità e discriminazione basata sulle caste, ancora radicato nonostante i numerosi appelli rivolti alle autorità locali e nazionali.

I ricorrenti hanno chiesto l’intervento del governo statale, del governo centrale e della Chiesa cattolica per porre fine a tali ingiustizie, ma senza ottenere risposte concrete. Secondo loro, questa discriminazione dura da oltre un secolo e colpisce una comunità già socialmente svantaggiata, i cui membri svolgono lavori umili come la sepoltura dei defunti e la manutenzione delle infrastrutture locali.

L’intervento della Corte Suprema e la richiesta alla Chiesa

Il 21 febbraio i giudici della Corte Suprema hanno inoltrato la questione al governo del Tamil Nadu e alle autorità ecclesiastiche, chiedendo una risposta ufficiale entro il 15 aprile. L’obiettivo è fare luce su queste accuse e valutare eventuali azioni per garantire una maggiore equità all’interno della comunità cristiana locale.

Padre Z. Devasagayaraj, ex segretario nazionale dell’Ufficio della Conferenza episcopale cattolica dell’India per le caste e le tribù classificate, ha commentato il caso affermando che, nonostante le dichiarazioni ufficiali della Chiesa contro la discriminazione, esistono ancora numerosi episodi di intoccabilità, specialmente nel sud del Paese. Nel 2016 la Conferenza episcopale dell’India aveva già elaborato una politica per l’emancipazione dei dalit, chiedendo la fine delle pratiche discriminatorie nei luoghi di culto e nei cimiteri.

L’ombra delle caste sul cristianesimo indiano

Il problema della discriminazione basata sulle caste non si limita alla sola parrocchia di Kottapalayam. In altre aree del Tamil Nadu, come nella parrocchia di Purathakudi, l’Alta Corte aveva già imposto che i cristiani dalit fossero inclusi nelle celebrazioni parrocchiali, garantendo loro il diritto di partecipare alle processioni e agli eventi religiosi. Tuttavia, nonostante le sentenze della giustizia, la resistenza della comunità di casta superiore rimane forte.







Padre Devasagayaraj ha ribadito che il vero nodo della questione sta nella contraddizione tra il messaggio cristiano di uguaglianza e il persistere della logica delle caste: “Gesù e il sistema delle caste non possono coesistere”.

Minacce ai cristiani dalit: un clima di crescente ostilità

Mentre il dibattito sulla discriminazione dei cristiani dalit prosegue, un altro caso di violenza contro la comunità religiosa sta scuotendo l’India. Un video diffuso online mostra Aaadesh Soni, un esponente dei nazionalisti indù, incitare alla violenza contro i cristiani nei villaggi di Bishrampur, Ganeshpur e Jhanakpur, nello stato del Chhattisgarh. Nel filmato, Soni annuncia un piano per attaccare i cristiani il 1° marzo 2025, coinvolgendo almeno 50.000 persone con l’obiettivo di “eliminare ogni traccia della loro fede dalla regione”.

Le parole di Soni, rimaste visibili sul suo profilo social nonostante le denunce, fanno eco a dichiarazioni simili pronunciate a gennaio da Swami Shankaracharya Avimukteshwaranand Saraswati, un leader religioso indù che aveva esortato alla violenza contro i cristiani. Soni ha inoltre affermato di avere il sostegno delle autorità locali, alimentando il timore che le violenze possano essere tollerate o persino favorite dal governo dello stato.

Le reazioni della Chiesa e delle autorità

Monsignor Victor Henry Thakur, arcivescovo di Raipur, ha denunciato con forza le minacce e ha avvertito che se dovessero verificarsi attacchi contro i cristiani in Chhattisgarh, la responsabilità ricadrebbe interamente sul governo locale. Finora, però, le autorità non hanno preso alcun provvedimento contro Soni.

Anche il Nagaland Baptist Church Council (NBCC) ha espresso profonda preoccupazione, inviando una lettera al primo ministro di Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, per chiedere misure preventive. L’organizzazione ha condannato con forza le dichiarazioni contro donne e bambini cristiani dalit, definendole una minaccia grave all’armonia sociale del Paese.

Questi due casi evidenziano il clima di discriminazione e ostilità che ancora oggi grava sulla comunità cristiana indiana, in particolare sui dalit. Se da un lato la Corte Suprema ha dato speranza ai cristiani discriminati del Tamil Nadu, dall’altro le minacce dei gruppi nazionalisti indù mostrano come il rischio di violenze sia sempre presente. Resta da vedere se le autorità indiane prenderanno provvedimenti concreti per garantire giustizia ed equità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro fede o casta.

Lucrezia Agliani