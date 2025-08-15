L’indipendenza coloniale dell’India e la conseguente nascita Pakistan non furono soltanto un traguardo nazionale, ma anche un evento di profonda influenza globale. Il 15 agosto 1947 rappresenta, infatti, una delle date più significative del XX secolo, segnando la fine di quasi due secoli di dominio britannico sul subcontinente indiano e l’inizio di una nuova era politica e sociale, che permise di alimentare il dibattito sul diritto all’autodeterminazione dei popoli e accelerare il processo di decolonizzazione in Asia e Africa.

Il contesto storico del dominio britannico in India

Il controllo britannico sull’India si consolidò progressivamente a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, inizialmente attraverso la Compagnia Britannica delle Indie Orientali, che esercitava un potere economico e militare crescente. Dopo la rivolta dei Sepoy del 1857, il governo britannico assunse il diretto controllo del territorio, instaurando il cosiddetto Raj britannico.

Durante questo periodo, l’India divenne uno degli elementi chiave dell’Impero britannico, fondamentale per le sue risorse agricole, minerarie e per la sua posizione strategica. Tuttavia, il dominio straniero impose una rigida gerarchia sociale e un’economia orientata agli interessi metropolitani, suscitando crescente malcontento tra le popolazioni locali.

Le prime forme di resistenza

Già dalla fine del XIX secolo iniziarono a emergere movimenti nazionalisti, come l’Indian National Congress, fondato nel 1885, che inizialmente perseguiva una maggiore partecipazione indiana al governo, senza richiedere apertamente l’indipendenza.

Col passare del tempo, figure come Bal Gangadhar Tilak, Dadabhai Naoroji e, più tardi, Mohandas Karamchand Gandhi e Jawaharlal Nehru, trasformarono il movimento in una forza politica decisa a ottenere la piena indipendenza coloniale. La resistenza si sviluppò attraverso scioperi, proteste di massa, boicottaggi delle merci britanniche e, soprattutto con Gandhi, il ricorso alla disobbedienza civile non violenta.

La Prima e la Seconda Guerra Mondiale: catalizzatori dell’indipendenza

Le due guerre mondiali ebbero un impatto decisivo sul percorso verso l’indipendenza. Durante la Prima Guerra Mondiale, l’India fornì ingenti contingenti militari e risorse all’Impero britannico, ricevendo in cambio vaghe promesse di riforme politiche.

Nella Seconda Guerra Mondiale, la situazione si fece più complessa: il coinvolgimento indiano nel conflitto fu deciso unilateralmente da Londra, senza consultare i leader locali. Questo gesto alimentò proteste su larga scala, come il movimento “Quit India” del 1942, guidato dal Congresso e da Gandhi, che chiedeva il ritiro immediato dei britannici. Parallelamente, il leader musulmano Muhammad Ali Jinnah e la Lega Musulmana intensificarono le richieste per la creazione di uno Stato separato per i musulmani.

Il problema religioso e la richiesta di un Pakistan

Uno degli aspetti più delicati del processo di indipendenza coloniale fu la questione religiosa. L’India britannica era caratterizzata da una composizione etnica e confessionale estremamente complessa, con una maggioranza indù e una consistente minoranza musulmana, oltre a comunità sikh, cristiane e altre minoranze.

Mentre Gandhi e Nehru immaginavano un’India unita, Jinnah sosteneva che i musulmani non potessero vivere in sicurezza e libertà in uno Stato a maggioranza indù. La sua richiesta di un Pakistan indipendente trovò crescente consenso, portando Londra a considerare seriamente l’ipotesi della partizione.

Lord Mountbatten e il piano di partizione

Nel 1947, il nuovo viceré dell’India, Lord Louis Mountbatten, fu incaricato di gestire la transizione verso l’indipendenza. Il piano approvato prevedeva la creazione di due Stati sovrani: l’Unione Indiana e il Dominio del Pakistan, quest’ultimo suddiviso in due regioni non contigue, Pakistan Occidentale e Pakistan Orientale, con quest’ultimo che sarebbe divenuto Bangladesh nel 1971.

Il 15 agosto 1947, l’India proclamò ufficialmente la propria indipendenza, sulla scia del Pakistan il giorno precedente, il 14 agosto, per ragioni di calendario cerimoniale. La fine del dominio britannico segnò uno dei momenti più emblematici della indipendenza coloniale del XX secolo.

La tragedia della Partizione

Se da un lato il 15 agosto fu un momento di gioia e celebrazione, dall’altro segnò l’inizio di una delle più gravi crisi umanitarie del dopoguerra. La partizione comportò lo spostamento forzato di circa 14 milioni di persone: musulmani verso il Pakistan e indù e sikh verso l’India.

Le migrazioni di massa furono accompagnate da violenze intercomunitarie, massacri e stupri di massa, con un bilancio di centinaia di migliaia di morti. Le ferite di quel periodo lasciarono segni profondi nelle relazioni tra i due Paesi e nella memoria collettiva delle popolazioni coinvolte.







Le sfide delle nuove nazioni

L’India indipendente, guidata da Nehru come primo ministro, adottò un sistema democratico e una costituzione repubblicana, puntando su riforme agrarie, industrializzazione e neutralità nella Guerra Fredda.

Il Pakistan, sotto la leadership iniziale di Jinnah come Governatore Generale, si trovò subito ad affrontare difficoltà politiche e amministrative, aggravate dalla distanza geografica tra le sue due ali e da tensioni etniche interne. Entrambi i Paesi dovettero affrontare povertà diffusa, analfabetismo e la necessità di costruire nuove istituzioni politiche.

Impatto internazionale e decolonizzazione

L’indipendenza coloniale di India e Pakistan ebbe una risonanza internazionale enorme. L’evento dimostrò che un impero poteva essere smantellato attraverso movimenti di massa e negoziati politici, incoraggiando altri popoli colonizzati a rivendicare la propria libertà.

Paesi in Africa, Medio Oriente e Sud-est asiatico trovarono nell’esperienza indiana un modello di riferimento, seppur consapevoli delle difficoltà e dei rischi connessi a una transizione rapida e complessa.

Il lascito della data del 15 agosto

Oggi, in India, il 15 agosto è celebrato come festa nazionale con cerimonie ufficiali, discorsi pubblici e manifestazioni patriottiche. In Pakistan, il 14 agosto ha un significato analogo, con celebrazioni che enfatizzano l’identità nazionale e il percorso verso la libertà.

Nonostante le tensioni persistenti, soprattutto per la questione del Kashmir, entrambe le nazioni riconoscono l’importanza storica di quella conquista, che segnò il culmine di decenni di lotte per l’indipendenza coloniale.

Il 15 agosto 1947 non rappresenta soltanto la nascita di due Stati, ma anche uno spartiacque nella storia mondiale. La fine del Raj britannico in India e la creazione del Pakistan segnarono l’inizio di un processo di decolonizzazione che avrebbe cambiato radicalmente l’assetto politico del pianeta.

Il prezzo pagato in termini di vite umane e traumi collettivi fu altissimo, ma l’eredità di quel giorno continua a ispirare i movimenti per la libertà e l’autodeterminazione, ricordando che l’indipendenza coloniale è un traguardo complesso, spesso doloroso, ma fondamentale per la dignità e l’identità di un popolo.

Sophia Spinelli