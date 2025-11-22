L’indipendenza del Libano rappresenta una delle tappe fondamentali nella storia del Medio Oriente del Novecento. Proclamata formalmente nel 1943 e consolidata nel 1946 con il definitivo ritiro delle truppe francesi, essa segnò la fine del Mandato francese e l’ingresso del giovane stato libanese nello scenario internazionale come attore sovrano.

Come spesso accade nei processi di decolonizzazione, l’indipendenza non fu un evento improvviso, bensì il risultato di una lunga evoluzione storica iniziata negli anni precedenti e che vide coinvolti attori locali, potenze straniere e tensioni sociali interne.

Il contesto storico: dal crollo dell’Impero Ottomano al Mandato francese

Per comprendere l’indipendenza del Libano occorre tornare al 1918, anno in cui l’Impero Ottomano crollò sotto il peso della Prima guerra mondiale. Le potenze europee, in particolare Francia e Regno Unito, ridisegnarono la mappa del Medio Oriente sulla base degli accordi Sykes-Picot del 1916 e delle loro ambizioni coloniali. Nel 1920 la Società delle Nazioni affidò alla Francia il Mandato sulla Siria e sul Libano. Parigi mirava a creare un’area d’influenza stabile nel Levante, dove già da secoli era attiva grazie ai legami culturali e religiosi con le comunità cristiane locali, soprattutto i maroniti.

Durante il Mandato, la Francia disegnò i confini del nuovo “Grande Libano”, ampliando il territorio del Monte Libano e includendo regioni a maggioranza musulmana, come la Bekaa, Tripoli e Tiro. Questa scelta rispondeva a un duplice obiettivo: garantire una base demografica ed economica più solida allo Stato libanese e mantenere una posizione strategica nel Mediterraneo orientale. Tuttavia, essa pose anche le basi per future tensioni confessionali, poiché il nuovo assetto territoriale impose una convivenza politica tra maroniti, sunniti, sciiti e drusi, ciascuno con proprie aspettative e legami internazionali.

Le riforme francesi e la nascita della vita politica libanese

Negli anni Venti e Trenta la Francia introdusse un sistema politico che, pur concedendo una certa autonomia amministrativa, manteneva un forte controllo su tutte le principali istituzioni. Nel 1926 fu promulgata una Costituzione che trasformava il Libano in una repubblica parlamentare e prevedeva una distribuzione delle cariche pubbliche basata su un equilibrio confessionale. Secondo questa logica, che diventerà poi la base del “patto nazionale”, la presidenza della Repubblica sarebbe spettata a un cristiano maronita, il posto di primo ministro a un musulmano sunnita e la presidenza del Parlamento a uno sciita.

Nonostante queste strutture, la crescente aspirazione alla sovranità si diffuse nel Paese, alimentata sia dalle élite politiche locali sia dal contesto internazionale. La Grande Depressione degli anni Trenta, la crescita del nazionalismo arabo e il progressivo indebolimento delle potenze coloniali europee contribuirono a rendere sempre più forte la richiesta di autonomia.

Le tensioni durante la Seconda guerra mondiale

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale accelerò il processo che avrebbe portato all’indipendenza del Libano. Dopo la sconfitta della Francia nel 1940, il paese cadde sotto il controllo del governo di Vichy, ma nel 1941 le forze anglo-francesi della Francia Libera, guidate da Charles de Gaulle, occuparono Siria e Libano per impedire l’espansione dell’Asse nella regione.

De Gaulle proclamò allora l’indipendenza dei territori sotto Mandato, ma nei fatti la Francia continuò a esercitare un forte controllo politico e militare. Le aspirazioni degli attori libanesi si scontravano con l’ambiguità francese: da un lato Parigi era impegnata nella guerra e dipendeva dal sostegno britannico, dall’altro non voleva rinunciare alla sua storica influenza nel Levante.

Il 1943: l’anno decisivo e la crisi del governo

Il momento cruciale arrivò nel 1943, quando si tennero le prime elezioni legislative realmente competitive. Fu nominato presidente Bechara El-Khoury, mentre Riad al-Solh divenne primo ministro: due figure che incarnavano rispettivamente le aspirazioni delle comunità cristiana e musulmana, unite nel progetto di liberarsi del controllo francese. Entrambi sostenevano un programma comune basato sul cosiddetto Patto Nazionale, un accordo non scritto che stabiliva l’identità politica del Libano: il paese non sarebbe stato né filo-occidentale in senso esclusivo, né parte dell’unità araba, ma avrebbe mantenuto una posizione di equilibrio, basata sul riconoscimento della convivenza tra le diverse comunità.

Nel novembre 1943 il nuovo governo approvò una serie di modifiche costituzionali con l’obiettivo di eliminare le ultime clausole che attribuivano poteri amministrativi alla Francia. La reazione del governo francese fu dura: le truppe francesi arrestarono il presidente El-Khoury, il primo ministro al-Solh e diversi ministri, detenendoli nella cittadella di Rashaya.

Questo gesto provocò un’immediata sollevazione popolare in tutto il Libano. Manifestazioni, scioperi e proteste attraversarono il Paese e, fondamentale per l’esito della crisi, la Gran Bretagna esercitò forti pressioni sulla Francia affinché rilasciasse i leader libanesi.

Il ritiro delle truppe francesi e la sovranità internazionale

La piena indipendenza del Libano si compì solo nel 1946, quando le ultime truppe francesi lasciarono Beirut. Da quel momento il Paese poté determinare autonomamente la propria politica interna ed estera e avviare una stagione di crescita economica e istituzionale. Tuttavia, la struttura confessionale ereditata dal Mandato continuò a influenzare profondamente la vita politica.

Il Libano divenne un punto di riferimento nel contesto mediorientale, soprattutto per la sua stabilità e per il ruolo di ponte tra Occidente e mondo arabo. Beirut si affermò come centro culturale e finanziario della regione, attirando intellettuali, imprenditori e rifugiati dalle aree circostanti.







Il Patto Nazionale: equilibrio o fragilità?

Uno degli elementi più significativi dell’indipendenza del Libano fu il consolidamento del sistema confessionale come fondamento dello Stato. Il Patto Nazionale del 1943 sanciva un compromesso tra maroniti e musulmani: i cristiani avrebbero rinunciato alla protezione esclusiva delle potenze occidentali, mentre i musulmani avrebbero accettato l’esistenza di uno Stato libanese separato dal progetto panarabo. Questo equilibrio, basato sul censimento del 1932, regolava la distribuzione delle cariche e dei seggi parlamentari.

Se da un lato il Patto garantì stabilità nei primi decenni dell’indipendenza, dall’altro creò un sistema rigido, incapace di adattarsi ai cambiamenti demografici e spesso fonte di tensioni politiche. Le trasformazioni della popolazione, l’arrivo di rifugiati palestinesi e l’ascesa delle identità politiche legate alle guerre regionali avrebbero messo sotto pressione questo equilibrio, fino a sfociare nella guerra civile libanese del 1975-1990.

L’indipendenza del Libano rappresentò un momento cruciale non solo per la storia del Paese, ma per l’intero processo di decolonizzazione del Medio Oriente. Essa dimostrò che le potenze coloniali europee non potevano più mantenere il controllo sulle regioni conquistate dopo la Prima guerra mondiale e che le élite locali erano pronte a reclamare il diritto all’autodeterminazione.

Il Libano indipendente nacque come un paese plurale, basato sulla convivenza tra comunità religiose differenti e sulla costruzione di uno Stato che cercava di mantenere un ruolo di ponte tra Oriente e Occidente. Sebbene le sfide interne e internazionali abbiano spesso messo a dura prova questo equilibrio, l’indipendenza del 1943 resta un simbolo della resilienza e della complessità della società libanese.

