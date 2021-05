Indossare il velo è una scelta personale, negarla lede l’autodeterminazione

Lo scorso 30 marzo è passata al senato francese una proposta di legge che vieta d’indossare il velo (hijab) alle ragazze minori di 18 anni.

Sebbene si tratti di una legge non ancora in vigore, la Francia non è estranea a divieti simili e il disegno di legge ha già suscitato molto scalpore tra le donne mussulmane (che si sono riunite intorno agli ashtag #donttouchmyhijab e #handsoffmyhijab), dal momento che la scelta d’indossare il velo spesso è libera e personale.

Si tratta davvero di una legge anti-sessista?

Secondo molti senatori francesi, in larga maggioranza uomini (71%), si tratterebbe di una legge volta a tutelare le donne. Lo scopo sarebbe quello di bandire «qualsiasi abbigliamento o vestiario che indicherebbe una presunta inferiorità della donna rispetto all’uomo».

Eppure, secondo gli stessi senatori, non sarebbe sessista se a decidere cosa le donne mussulmane possano o non possano indossare siano loro. Inoltre si esclude a priori che la scelta d’indossare il velo sia libera e personale; al contrario si presuppone che ogni donna mussulmana con il velo non sia in grado di ragionare con la propria testa.

Infatti, soprattutto tra le donne immigrate di seconda generazione, la scelta d’indossare o di non indossare il velo non è superficiale e assume moltissimi significati. Come spiega Hanan, studentessa di 21 anni, a Torino dal 2000: «io ho messo l’hijab perché voglio far vedere che sono musulmana tra tanti diversi, tra i cristiani insomma». Molte donne e ragazze, dunque, scelgono d’indossare il velo liberamente, come un segno identitario; mentre altre rinunciano per adeguarsi al Paese d’origine o per non incorrere nel rischio di stigmatizzazione. Come ogni espressione culturale il velo non si presta ad un’interpretazione univoca, spesso superficiale e banale.

Inoltre, si tratta di una legge che non lede la libertà soltanto di giovani ragazze ma anche di molte donne adulte. Le mamme che indossano l’hijab non potranno più partecipare alle gite scolastiche, e nelle piscine pubbliche sarà vietato l’utilizzo del burkini.

Il divieto d’indossare il velo rispecchia una società ancora troppo patriarcale e post-coloniale.

Ebbene, a tal proposito, di problematicità se ne possono riscontrare molte, forse troppe per un paese come la Francia e soprattutto nel 2021. Si tratta di una legge che cela dietro di sé molti sentimenti autoritari e reazionari che una larga parte della popolazione tenta di contrastare. Si tratta di uomini che continuano disperatamente ad esercitare un controllo sul corpo delle donne, decidendo come debbano o non debbano vestirsi, cosa sia meglio o peggio per loro.

Ma, ancora più nello specifico, siamo di fronte a uomini bianchi e occidentali che, attraverso l’immaginario del white savior, tentano di contrapporsi all’immagine di oriente autoritario e radicalizzato. Si tratta di una narrazione costruita attraverso il colonialismo, che vive tutt’ora attraverso quell’immenso fenomeno che prende il nome di post-colonialismo. Il termine post non ha la funzione di decretare un prima e un dopo, ma di mostrare la continua relazione che esiste tra il passato coloniale e i frequenti episodi di razzializzazione.

Impedire alle donne d’indossare il velo lede il principio di autodeterminazione.

Dunque, attraverso questa legge non si sta realmente cercando di tutelare la libertà delle donne islamiche. Al contrario la si sta negando, ostacolando il principio di autodeterminazione che si manifesta anche attraverso il diritto di scegliere cosa indossare o meno.

La problematicità è insita nel solo fatto di decidere al posto di qualcun altro cosa sia meglio o peggio per loro. Troppo spesso non si comprende che alcune dinamiche appartengono esclusivamente a determinate categorie; alle altre è concesso soltanto di conoscerle, non di comprenderle.

Questo è l’atteggiamento che per primo ha assoggettato il sesso femminile a quello maschile; gli uomini hanno sempre avuto la pretesa di conoscere i desideri, i bisogni, le necessità, le problematiche delle donne, senza permetter loro di esprimerle liberamente. Tutto ciò ha determinato una società costruita a misura d’uomo (bianco), l’unico che ha da sempre avuto la possibilità di esprimersi.

Ma come dimostra la proposta di legge in questione, queste dinamiche sono ancora attuali. Si manifestano quotidianamente, come è avvenuto qualche settimana fa attraverso la performance di Pio e Amedeo. Siamo di fronte a due persone bianche che, dall’alto del loro privilegio, decretano cosa sia offensivo o meno per chi viene ancora discriminato ed ucciso per il proprio colore della pelle.