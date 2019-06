Inedito di Freddie Mercury, ecco la nuova “Time waits for no one”

Brano inedito di Freddie Mercury – A 28 anni dalla morte del frontman dei Queen spunta una nuova versione di “Time” grazie al produttore e amico Dave Clark.

Ottime notizie per i fan dei Queen. Pare infatti, che oggi 21 giugno 2019, verrà rilasciato il brano inedito di Freddie Mercury ” Time Waits For No One”. Pezzo mai precedentemente rilasciato dal frontman dei Queen.

Il comunicato stampa ufficiale rivela che la canzone sarà distribuita da Virgin / EMI oggi, il 21 giugno. secondo quanto riportato da Adam Sherwin di iNews, questa traccia sarebbe stata originariamente registrata per la colonna sonora de musical del West End del 1986, Time.

Una traccia inedita di Freddie Mercury sarà pubblicata dopo una decennale ricerca delle prestazioni vocali perse. Time Waits For No One è stato originariamente registrato per la colonna sonora del musical Time, prodotto dalla West End, nel 1986, creato dal musicista Dave Clark. La versione rilasciata questo mese è una presa vocale diversa registrata dal frontman dei Queen. La base musicale del 1986 è stata sostituita da un accompagnamento per pianoforte.

Un inedito di Freddie Mercury

Dopo 33 anni dalla sua pubblicazione originale, il singolo “Time”, torna in una nuova versione. Il brano è il frutto del lungo lavoro di Dave Clark, musicista, compositore, produttore e amico di lunga data di Freddie Mercury. ha isolato la traccia vocale dalle 96 incisioni originarie e l’ha mixata con una nuova base strumentale al pianoforte suonata da Mike Moran, con il quale Freddie ha scritto Barcelona (1987).

Nuovo titolo e nuovo video

Dave Clark ha scelto di utilizzare il titolo completo della canzone “Time Waits For No One”. L’uscita del brano è corredata anche da un nuovo video. “Time Waits For No One” viene pubblicato in una veste estremamente intima, in cui l’inconfondibile voce di Freddie Mercury è accompagnata dal solo pianoforte. Il brano che è stato pubblicato insieme al nuovo video, ha raggiunto in poche ore le 120mila visualizzazioni.









Il video della canzone fu girato proprio al Dominion Theatre, poco prima della messa in scena del musical. Il videoclip che oggi viene pubblicato è stato realizzato a partire dalle riprese originali, rimaste negli archivi per decenni.

A 28 anni di distanza dalla sua morte, Freddie Mercury resta uno degli artisti più amati della nuova e della vecchia generazione, una delle voci più potenti della storia della musica. Non sorprende, quindi, che l’uscita di questa nuova versione di Time abbia mandato in visibilio i fan di tutto il mondo.

Andrea Cremonesi