Infanzia rubata: il lavoro minorile in America Latina

Questo è l’anno internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile nelle Americhe. I governi della regione, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e la società civile si uniscono per avanzare verso il raggiungimento dell’obiettivo 8.7 dell’Agenda 2030, che cerca di porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025. L’America Latina aspira a essere il primo Paese al mondo libera dal lavoro minorile.

Il lavoro minorile è diminuito del 38% nell’ultimo decennio, ma nonostante gli sforzi compiuti, continua a essere una piaga diffusa in vari Paesi del mondo. E’ una tragedia sociale e umana. Più che un’ingiustizia, è una questione di ingiustizia. Lavorare durante l’infanzia priva un gruppo vulnerabile, dipendente dalla protezione per sopravvivere, dei diritti umani e sociali fondamentali. La crudeltà alla base del lavoro minorile va ben oltre il presente dei bambini.

Colpisce il loro intero corso di vita, compromette il loro futuro e le generazioni future attraverso un circolo vizioso persistente. Il lavoro minorile influisce anche sullo sviluppo fisico, psicologico e sociale, risultato di un accesso limitato alla scuola, alle interazioni familiari, al contatto con altri bambini e persino al diritto di essere protetti. Di giocare, sognare e, soprattutto, di essere felici.

Il lavoro minorile è sintomo di problemi sociali sottostanti molto più profondi. Tra cui povertà, emarginazione, mancanza di opportunità di lavoro dignitoso per genitori poveri. Ed è spesso una conseguenza di disfunzioni familiari, violenza domestica e esposizione ad altre forme di violenza sociale. Impedito di essere pienamente istruito e di affrontare problemi di salute di lunga durata.

Per combattere questo flagello dell’infanzia e aumentare la consapevolezza che un bambino su dieci nel mondo deve lavorare, l’agenzia delle Nazioni Unite ha reso il 2021 l’anno internazionale che cerca di sradicare questo peso. Nel frattempo, la chiusura delle scuole e l’impoverimento dovuto al COVID-19 costringono più bambini a trovare un impiego per sostenere la sussistenza delle loro famiglie.

Si tratta di un’opportunità storica per rispondere a una delle peggiori crisi dei tempi moderni, quella del COVID-19. Che ha conseguenze drammatiche per il presente e il futuro di ragazze e ragazzi.

La risoluzione che proclama il 2021 come Anno internazionale per l’eliminazione del lavoro minorile è stata adottata all’unanimità dell’Assemblea Generale dell’ONU nel 2019. Per sollecitare i governi ad adottare le misure necessarie per promuovere il lavoro dignitoso e raggiungere l’Obiettivo 8.7 previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

L’Obiettivo 8.7 dell’Agenda 2030 mira a porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme entro il 2025. Questo è uno degli obiettivi più difficili da raggiungere. Poiché nella regione latinoamericana a causa della pandemia, potrebbe esserci un aumento significativo del tasso di lavoro minorile.

I bambini e gli adolescenti dovrebbero avere un’infanzia felice

I bambini devono crescere in ambienti di amore e rispetto, lontani dallo sfruttamento in tutti i suoi sensi. Il lavoro minorile è il prodotto e l’origine delle catene di disuguaglianza. Nelle società più disuguali ci sono tassi più elevati di lavoro minorile e sfruttamento. Oltre alla già ingiusta realtà vissuta da molti Paesi del continente latinoamericano.

Varie indagini mostrano che, a causa della pandemia, potrebbe esserci un aumento significativo del tasso di lavoro minorile nella regione, il che implica che almeno tra 109.000 e 326.000 ragazzi, ragazze e adolescenti potrebbero entrare nel mercato del lavoro. Aggiungendosi ai già 10,5 milioni che si trovano in questa situazione.

Youssouf Abdel-Jelil, vicedirettore regionale delL’UNICEF in America Latina e nei Caraibi, sottolinea l’importanza che i Paesi individuino bambini e adolescenti intrappolati in alcune delle peggiori forme di lavoro minorile analizzando i loro casi e ristabilendo i loro diritti.

Il problema è complesso e deve essere affrontato nella sua interezza. Da un lato la mancanza di politiche pubbliche a tutela dell’infanzia. E dall’altro ci sono i datori di lavoro che, pur sapendo il danno che il lavoro minorile provoca nei bambini, decidono comunque di averli.

Ora, più che mai, i bambini e gli adolescenti devono essere al centro delle priorità di azione. Ed è quindi è urgente rivitalizzare le alleanze tra governi, datori di lavoro, lavoratori, società civile e cooperazione internazionale per intensificare gli sforzi in modo che nel prossimo futuro l’America Latina e i Caraibi saranno la prima regione al mondo a porre fine al lavoro minorile

Felicia Bruscino