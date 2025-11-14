L’ipotesi che un agente infettivo possa intervenire nel determinare la comparsa della sclerosi multipla circola da decenni nella comunità scientifica internazionale. Tuttavia, solo negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a definire con chiarezza i meccanismi biologici sottostanti e i possibili fattori di rischio. Tra questi, l’infezione da Epstein-Barr (EBV), già nota per essere la causa della mononucleosi infettiva, è emersa progressivamente come una dei candidati più significativi. Una recente indagine condotta dall’Unità di Neurologia dello sviluppo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma contribuisce in maniera sostanziale a questo filone di studi, mostrando un ruolo diretto del virus nell’insorgenza della sclerosi multipla in bambini e adolescenti. Pubblicato sul Journal of Neurology, il lavoro apre scenari di ampio respiro, soprattutto in termini di prevenzione.

La centralità del virus EBV

EBV è un agente patogeno molto diffuso: secondo le stime epidemiologiche, oltre il 90% della popolazione mondiale entra in contatto con il virus nel corso della vita. Spesso l’infezione decorre in modo asintomatico, ma quando si manifesta clinicamente causa la mononucleosi infettiva, nota anche come “malattia del bacio” per le modalità di trasmissione attraverso la saliva. Fin dagli anni Ottanta gli studiosi hanno osservato una correlazione tra la sieropositività per EBV e un rischio maggiore di sviluppare la sclerosi multipla. Tuttavia, non era semplice stabilire un nesso di causalità diretto, poiché il virus è ubiquo e molti altri fattori — genetici, immunitari e ambientali — intervengono nella patogenesi della malattia.

Alcuni studi prospettici, condotti su ampi gruppi di militari statunitensi seguiti per decenni, hanno rilevato che la quasi totalità dei soggetti che hanno successivamente sviluppato la sclerosi multipla era stata precedentemente infettata da EBV. La ricerca del Bambino Gesù si inserisce in questo filone, con un approccio specifico alla popolazione pediatrica.

Perché studiare bambini e adolescenti è cruciale

Concentrarsi sui giovani pazienti consente di ridurre la complessità interpretativa tipica degli studi sugli adulti. Nei bambini, infatti, l’intervallo temporale tra una potenziale esposizione infettiva e l’esordio dei primi sintomi neurologici è più ristretto e più facilmente ricostruibile. Inoltre, sono meno numerosi i fattori confondenti legati allo stile di vita o a sovrapposizioni con altre patologie croniche. Questo permette di valutare con maggior precisione l’eventuale contributo di un singolo agente, come EBV, nel processo che porta allo sviluppo della malattia.

Partendo da questa considerazione, il team dell’Unità di Neurologia dello sviluppo ha analizzato un ampio campione di bambini e ragazzi con diagnosi di sclerosi multipla pediatrica, confrontandolo con gruppi di controllo sani. L’obiettivo era verificare se l’infezione da EBV fosse significativamente più frequente tra i giovani pazienti e, soprattutto, se vi fossero indizi di un coinvolgimento diretto nella risposta immunitaria alterata che caratterizza la sclerosi multipla.

I risultati dello studio del Bambino Gesù

Secondo i dati riportati nella pubblicazione, nei bambini e adolescenti affetti da sclerosi multipla la presenza di anticorpi specifici contro il virus di Epstein-Barr risultava nettamente superiore rispetto ai coetanei sani. Non si tratta semplicemente di una sieropositività generica, ma di un profilo anticorpale indicativo di un’infezione recente o di una riattivazione del virus latente.

Questo elemento è particolarmente rilevante. EBV, infatti, non abbandona mai completamente l’organismo dopo l’infezione primaria: rimane in uno stato di latenza nelle cellule del sistema immunitario, in particolare nei linfociti B. La ricerca ha suggerito che, in alcuni individui predisposti, il virus possa alterare il comportamento di queste cellule, favorendo una risposta immunitaria erroneamente diretta contro il sistema nervoso centrale. Tale processo potrebbe costituire un passaggio determinante nell’esordio della malattia.

L’indagine condotta a Roma ha anche spiegato che i giovani pazienti presentavano un profilo immunologico peculiare, caratterizzato dall’attivazione di specifiche popolazioni linfocitarie e da marcatori infiammatori compatibili con un’interazione attiva tra EBV e sistema immunitario. Pur non trattandosi ancora di una prova definitiva del nesso causale, le risultanze rafforzano in modo significativo la tesi secondo cui EBV non sia soltanto un fattore di rischio generico, ma giochi un ruolo diretto nei meccanismi che portano alla sclerosi multipla.







Meccanismi plausibili: come EBV potrebbe favorire la malattia

Gli studiosi ipotizzano diversi percorsi attraverso cui il virus potrebbe contribuire alla patogenesi della sclerosi multipla. Uno dei più discussi riguarda il mimetismo molecolare: alcuni componenti del virus avrebbero una struttura simile a proteine presenti nel sistema nervoso centrale. Di conseguenza, una risposta immunitaria rivolta contro EBV potrebbe accidentalmente colpire anche i tessuti nervosi, innescando un circolo vizioso infiammatorio che conduce alla distruzione della mielina.

Un’altra ipotesi riguarda la capacità del virus di manipolare l’attività dei linfociti B, rendendoli più inclini a generare autoanticorpi. Questo processo potrebbe spiegare perché in alcuni pazienti, soprattutto nei più giovani, la malattia esordisce in modo rapido e con un’elevata attività infiammatoria.

Il lavoro del Bambino Gesù si limita a documentare l’associazione e i correlati immunologici, ma le prospettive aperte da questi dati potrebbero influenzare le strategie di prevenzione e trattamento future.

Uno dei punti più significativi dello studio riguarda le potenziali ricadute nel campo della prevenzione. Se il ruolo di EBV nella sclerosi multipla si confermasse oltre ogni ragionevole dubbio, si aprirebbe la possibilità di sviluppare interventi vaccinali mirati a ridurre l’incidenza dell’infezione primaria. Un vaccino efficace potrebbe, almeno in teoria, prevenire una quota significativa di nuovi casi di sclerosi multipla.

Una possibile rivoluzione nell’approccio alla sclerosi multipla pediatrica

La sclerosi multipla che colpisce bambini e adolescenti rappresenta una quota minoritaria dei casi globali, ma ha un impatto notevole sulla qualità della vita e sul percorso di crescita. La diagnosi precoce e le terapie di nuova generazione hanno migliorato significativamente la prognosi, ma prevenire l’esordio rimane uno degli obiettivi più ambiziosi.

Lo studio del Bambino Gesù, rafforzando la comprensione del ruolo di EBV, potrebbe rappresentare uno spartiacque nella ricerca pediatrica. Collegare un agente infettivo specifico a una malattia autoimmune complessa crea un cambiamento concettuale importante: da un lato, permette di immaginare strategie di prevenzione; dall’altro, offre un modello per indagare come le interazioni tra infezioni, immunità e predisposizione genetica influenzino lo sviluppo delle malattie croniche.

