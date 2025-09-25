“Blocchiamo la Sapienza, fermiamo la macchina bellica” è uno dei tanti striscioni studenteschi che ha sfilato nell’enorme corteo a Roma, nella giornata di lunedì 22 settembre, in solidarietà al popolo palestinese e contro la complicità del governo italiano nello stato d’assedio e nel genocidio. Ecco perché è difficile pensare alla presenza degli infiltrati nelle piazze pro-Pal.

La piazza romana del 22 settembre: dalla realtà alla restituzione mediatica

Una piazza gremita di gente, le cui cifre sono ancora abbastanza vaghe, ma che comunque si aggirano attorno alle 300mila persone. Il percorso del corteo a Roma ha sfidato e occupato numerose arterie della Capitale, completamente paralizzata, per poi concludersi con l’occupazione della facoltà di Lettere, all’Università La Sapienza di Roma.

Lo sciopero generale per la Palestina dello scorso lunedì ha dimostrato che “blocchiamo tutto” – dal noto esempio francese – non è solamente uno slogan, ma può essere anche una pratica di lotta, con delle ragioni e obiettivi precisi e determinati. Ed è per questo dunque, che non si può parlare di infiltrati nelle piazze, poiché gli scioperi dal lavoro, dalla scuola, dalle lezioni universitarie, sono stati spontanei e di massa e l’oceanica presenza di cortei e presidi, circa 80 in tutto il Paese, ne è la dimostrazione.

Ma, dalla rassegna stampa dei giorni a venire, – almeno per ciò che riguarda le testate di maggior spicco in Italia – è sembrato che il focus non fosse tanto sull’enorme protesta contro un genocidio in corso e la macchina bellica che vi è dietro, quanto sulle “immagini indegne” che la Premier Meloni ha descritto in riferimento alla manifestazione a Milano.







La piazza milanese tra le due narrazioni: dagli scontri violenti allo sciopero di massa

Le proteste alla Stazione Centrale di Milano hanno infatti dominato le prime pagine dei più importanti quotidiani nazionali, con commenti, analisi e reportage di cui, a più di due giorni di distanza, si parla ancora. Poche sono state le notizie sui maggiori porti italiani, come quelli di Genova e Livorno, bloccati, così come gli aggiornamenti su un settore della logistica e dei trasporti completamente paralizzati. Al contrario, foto e corrispondenze da Milano hanno monopolizzato le prime pagine e quelle interne, telegiornali e talk show, con immagini di manifestanti che tentano di entrare nella stazione ferroviaria in maniera impetuosa e violenta, armati e bardati.

I protagonisti delle barbarie sono studenti antagonisti, anonimi provenienti dalla “galassia anarchica”, gli immancabili compagni dei centri sociali, fino alle nuove generazioni di “maranza” che popolano la città di Milano.

Oltre all’affermazione della presenza di infiltrati nelle piazze, si è provato in tutti i modi a trattare – sia in maniera giornalistica che politica – la protesta di Milano come fatto isolato, lontano e esente da qualsiasi rapporto causale con il genocidio in corso e con la complicità che il Governo e lo Stato italiano hanno con lo Stato di Israele. Questo ha, inevitabilmente, portato a oscurare ogni ragione, ogni necessario diritto allo sciopero, grazie all’uso di una narrazione potente, dirompente e fuorviante, fatta di paragoni esagerati e terrorismo psicologico.

D’altro canto, lo sciopero di massa del 22 settembre ha dunque dimostrato che la società italiana, nel complesso, è sempre più distaccata dalle logiche istituzionali; laddove vi è qualsiasi forma di sostegno allo Stato di Israele, ci sarà sempre una parte della società civile che si opporrà con lotte e mobilitazioni dal basso. Se si parla infatti di sciopero di massa, è importante riferirsi a un’ingente fetta della società che, tra spontaneismo e organizzazione, ha deciso di riappropriarsi delle piazze e delle strade della propria città, raggiungendo il cuore pulsante delle metropoli dalle periferie o dalle province.

In seguito ai fatti di Milano, ci sono stati cinque fermi, di cui due sono risultati essere minori. Entrambi incensurati e accusati di resistenza aggravata; nella giornata di ieri infatti, è stato organizzato un presidio di solidarietà sotto il carcere minorile “Beccaria” dove si sono stati condotti i due ragazzi. Oltre a loro, sono state arrestate altre due ragazze che fanno riferimento al centro sociale Lambretta, a cui, a seguito della convalida del giudice, è stata concessa la libertà con obbligo di firma. Il quinto arrestato è invece un uomo accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, a seguito di un’aggressione a un agente che attualmente ha avuto cinque giorni di prognosi.

La logica degli infiltrati nelle piazze: nemico interno, criminalizzazione e repressione

Queste sono state le dinamiche fondamentali e necessarie a creare un clima di terrore e criminalizzazione nei confronti di chi è sceso in piazza: oltre a fiumi di parole solidali nei confronti delle forze dell’ordine, non sono mancate dichiarazioni giustizialiste e riferimenti agli anni ’70 e il ritorno delle lotte armate di sinistra. Le condanne alla “violenza politica” sono piovute da tutti gli angoli del parlamento, in cui forte è stato il grado di delegittimazione delle proteste, anche attraverso la retorica degli infiltrati nelle piazze.

E dunque, ritorniamo al punto di partenza: laddove si parla di infiltrati nelle piazze, i media mainstream tentano immediatamente di dividere i manifestanti in buoni e cattivi, in chi merita e chi no, in chi ha il diritto di scendere in piazza e chi è violento, criminale e sospetto. La criminalizzazione delle proteste, specialmente quelle in solidarietà alla Palestina, è importante a legittimare un certo grado di repressione ma sopratutto a negare e disconoscere che la denuncia di un genocidio, documentato giorno dopo giorno, proviene da centinaia di migliaia di persone.

È infatti impensabile, secondo il potere politico, che ci sia rabbia nei confronti di uno Stato che finanzia bombe e sangue, massacri e silenzi, impunità e profitto. È impensabile che larga parte della popolazione voglia effettivamente denunciare chi su quel sangue ci marcia, chi vuole mantenere il proprio status quo economico e geopolitico, verso la costruzione di sempre più occidentalizzato ordine mondiale.

A poco meno di un anno di distanza dalla manifestazione del 5 ottobre a Roma, a Porta San Paolo, si continua a parlare ancora di infiltrati nelle piazze, di violenti facinorosi il cui unico scopo è distruggere strade e palazzi. Parole indignate che non considerano ciò che da più di due anni continua ad accadere in uno spicchio di mondo che ben presto sparirà.

E così come il 5 ottobre 2024, anche il 22 settembre a Milano, a Roma e in tutta Italia c’erano donne, uomini, bambini che non hanno voglia di chiudere gli occhi né le orecchie, che non vogliono rimanere a guardare bombe cadere su territori occupati. In piazza, da più di due anni, non ci sono infiltrati, ma solo persone piene di rabbia.

Lucrezia Agliani