L’inflazione accelera a febbraio, delineando un quadro che merita attenzione sia sul piano economico sia su quello sociale. Secondo le stime preliminari diffuse dall’ Istituto Nazionale di Statistica (Istat), l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), calcolato al netto dei tabacchi, mostra un incremento dello 0,8% rispetto a gennaio e una crescita dell’1,6% su base annua. Si tratta di un aumento significativo rispetto al +1,0% registrato nel mese precedente, che segnala un’inversione di tendenza rispetto alla fase di rallentamento osservata a inizio anno.

Il dato congiunturale e quello tendenziale confermano un ritorno di pressioni inflazionistiche più marcate, in un contesto economico che resta caratterizzato da incertezze legate ai consumi, ai costi energetici e alla domanda interna. La dinamica dei prezzi, tuttavia, appare differenziata tra i vari comparti, con alcune categorie che mostrano rialzi accentuati e altre che contribuiscono a contenere l’indice generale.

Energia ancora in calo: frena l’impatto sull’indice generale

A esercitare un effetto calmierante sull’inflazione complessiva è il comparto energetico. I prezzi dei beni energetici registrano infatti una contrazione del 6,6% su base annua, ampliando la flessione già rilevata nei mesi precedenti. Questo andamento, che riguarda sia le componenti regolamentate sia quelle di mercato, rappresenta un elemento di contenimento dell’indice generale, mitigando in parte gli aumenti osservati in altri settori.

Il calo dei prezzi dell’energia si inserisce in una fase di normalizzazione dei mercati internazionali delle materie prime energetiche, dopo le tensioni straordinarie che avevano caratterizzato il biennio precedente. Tuttavia, il beneficio per le famiglie e per le imprese appare parziale, poiché altri capitoli di spesa tornano a esercitare pressioni al rialzo.

Servizi in primo piano: aumenti diffusi e sostenuti

A trainare l’accelerazione dell’inflazione sono in particolare i servizi, che mostrano incrementi consistenti. Tra questi spiccano i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, il cui andamento riflette sia fattori stagionali sia dinamiche di domanda più vivaci. Il comparto dell’alloggio, in particolare, registra un aumento su base annua del 10,3%, segnando uno dei rialzi più significativi dell’intero paniere.

L’incremento dei prezzi dei servizi di alloggio può essere letto alla luce di una domanda turistica in ripresa e di un generale aumento dei costi operativi per le strutture ricettive. La crescita dei flussi turistici, favorita anche da una maggiore mobilità internazionale, contribuisce a sostenere le tariffe, soprattutto nelle principali destinazioni urbane e nelle località a forte vocazione turistica.

Parallelamente, i servizi relativi ai trasporti mostrano un aumento del 3,0% su base annua. Tale dinamica può essere ricondotta a diversi fattori, tra cui l’adeguamento delle tariffe e l’incremento dei costi di gestione, che incidono su biglietti ferroviari, aerei e su altre modalità di trasporto collettivo.

Alimentari non lavorati

Un altro elemento rilevante dell’andamento di febbraio riguarda i prezzi degli alimentari non lavorati, che segnano un incremento del 3,6% su base annua. Si tratta di una componente particolarmente sensibile per le famiglie, poiché include prodotti di largo consumo come frutta, verdura, carne e pesce fresco.

L’aumento dei prezzi in questo segmento può essere influenzato da fattori climatici, dall’andamento dei costi di produzione e dalla stagionalità delle colture. Le oscillazioni nelle rese agricole e le variazioni dei costi di trasporto e distribuzione possono incidere in modo diretto sui prezzi finali al consumo. Per i nuclei familiari, specialmente quelli a reddito medio-basso, tali rincari si traducono in una maggiore pressione sul bilancio domestico.

Dopo una fase di progressivo rallentamento, l’indice generale torna a crescere, pur mantenendosi su livelli inferiori rispetto ai picchi registrati negli anni recenti. Il +1,6% tendenziale rappresenta un valore moderato in termini storici, ma il cambio di ritmo rispetto a gennaio suggerisce la necessità di monitorare con attenzione le dinamiche dei prossimi mesi.

La crescita su base mensile dello 0,8% indica inoltre una dinamica congiunturale vivace, che potrebbe riflettersi nei dati successivi qualora le pressioni sui servizi e sugli alimentari dovessero proseguire. Al tempo stesso, la persistente flessione dei prezzi energetici costituisce un elemento di equilibrio, che contribuisce a evitare un’accelerazione più marcata dell’indice complessivo.







Famiglie e imprese

L’evoluzione dei prezzi al consumo ha ricadute dirette sul potere d’acquisto delle famiglie e sui margini operativi delle imprese. L’aumento dei costi nei servizi e nei beni alimentari può ridurre la capacità di spesa delle famiglie, influenzando le scelte di consumo e orientandole verso una maggiore selettività.

Per le imprese, in particolare quelle operanti nei settori dei servizi e della distribuzione alimentare, la dinamica inflazionistica rappresenta al tempo stesso una sfida e un’opportunità. Da un lato, l’incremento dei costi può comprimere i margini; dall’altro, la possibilità di adeguare i prezzi può sostenere i ricavi.

Le stime preliminari fornite dall’Istituto Nazionale di Statistica delineano dunque un quadro in cui l’inflazione torna a mostrare segnali di rafforzamento. Sarà fondamentale valutare se tale dinamica rappresenti un fenomeno temporaneo, legato a fattori stagionali e a specifiche componenti del paniere, oppure se si tratti dell’inizio di una fase di rialzo più strutturale.

Patricia Iori