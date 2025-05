Nel mese di maggio 2025, l’inflazione italiana ha segnato un rallentamento, scendendo all’1,7% rispetto all’1,9% registrato ad aprile. A riferirlo è l’Istat nelle sue stime preliminari. Il dato che segnala l’inflazione in calo è stato determinato soprattutto da una frenata dei prezzi dell’energia, sia regolamentata che non, e da una riduzione della crescita dei prezzi di alcuni servizi e alimenti non lavorati.

L’inflazione di fondo, ovvero quella al netto di energia e alimentari freschi, ha registrato anch’essa una lieve discesa, passando dal 2,1% di aprile al 2% di maggio. Tuttavia, questa apparente buona notizia rischia di passare inosservata tra i cittadini, che si trovano a fare i conti con aumenti significativi proprio nei beni di prima necessità.

Alimentari lavorati in crescita: effetto diretto sui consumi quotidiani

Nonostante l’inflazione in calo, il “carrello della spesa” ha subito un’ulteriore impennata: i prezzi dei beni alimentari e di uso quotidiano sono cresciuti del 3,1%, rispetto al +2,6% registrato solo un mese prima. A trainare questo incremento sono stati gli alimentari lavorati, che hanno visto un’accelerazione marcata dei prezzi: +3,2% rispetto al +2,2% di aprile.

Secondo l’Istat, questi prodotti sono tra quelli con maggiore impatto sul bilancio delle famiglie, motivo per cui l’effetto percepito è particolarmente rilevante, al di là delle percentuali generali. A crescere non sono soltanto pane, pasta e prodotti confezionati, ma anche articoli per la cura della casa e della persona, passati da un +2,6% a un +3,1%.







Servizi in rallentamento, beni in lieve accelerazione

L’analisi dettagliata dell’Istat mostra come il comparto dei beni abbia registrato un leggero aumento della crescita tendenziale (dal +1,0% all’1,1%), mentre i servizi abbiano vissuto un rallentamento (dal +3,0% al +2,6%). Questo ha portato a una riduzione del differenziale inflazionistico tra servizi e beni, che si è ristretto da +2 a +1,5 punti percentuali.

Anche i prodotti ad alta frequenza d’acquisto – come benzina, alimenti freschi e articoli per l’igiene – hanno subito un lieve aumento, passando da +1,6% a +1,7%, confermando il disagio per le famiglie, già provate da una lunga fase di rincari.

Energia in flessione, ma l’effetto sul bilancio familiare resta

A dare un contributo importante all’inflazione in calo sono stati gli energetici, sia regolamentati che non. I prezzi dell’energia regolamentata hanno comunque continuato a salire (+29,1%), ma con un’intensità inferiore rispetto ad aprile (+31,7%). I prezzi dell’energia non regolamentata, invece, hanno registrato una decisa flessione, scendendo del 4,3% rispetto al -3,4% del mese precedente.

Questi movimenti, tuttavia, si sono rivelati poco efficaci nel compensare l’aumento dei prezzi dei beni più comunemente acquistati. Mentre il costo della benzina può influenzare indirettamente il bilancio familiare, quello del pane o del latte lo colpisce direttamente ogni giorno.

Variazione mensile ferma, ma con dinamiche contrapposte

L’Istat rileva che l’indice generale dei prezzi è rimasto stabile rispetto ad aprile, ma il dato nasconde variazioni significative tra le varie categorie. Da un lato, i prezzi degli energetici non regolamentati sono calati del 2,1%, e quelli dei servizi di trasporto dell’1,7%. Dall’altro, gli alimentari – sia lavorati che freschi – hanno mostrato un aumento deciso, rispettivamente dello 0,8% e dello 0,9%. Crescono anche i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,9%).

La stabilità dell’indice generale è quindi frutto di un equilibrio instabile tra cali energetici e rincari nei consumi quotidiani, che alimentano una percezione diffusa di disagio economico, soprattutto per le fasce meno abbienti.

Il contrasto tra numeri e realtà quotidiana

In sintesi, i numeri dell’Istat sull’inflazione in calo raccontano una realtà apparentemente rassicurante, con la stabilizzazione dei prezzi generali. Tuttavia, dietro le percentuali si cela un contesto in cui i costi più rilevanti per le famiglie – ovvero quelli legati alla spesa alimentare e ai beni di prima necessità – continuano a salire.

Mentre i mercati e le istituzioni potrebbero leggere positivamente il dato sull’inflazione in calo, per molte famiglie italiane il carrello della spesa più caro significa dover rinunciare a qualcosa ogni mese, magari un’uscita, un bene non essenziale o semplicemente la tranquillità economica.

