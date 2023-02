Influencer e Social Network: dall’autenticità all’utopia

Viviamo in una società in cui il soggetto e la sua identità sono diventati un prodotto di consumo. Voler essere un ‘influencer‘ può facilmente portare a confusione tra il soggetto e la sua rappresentazione, tra attore e personaggio.

Nel corso degli anni, il mondo ha attraversato molte evoluzioni. Ogni evoluzione ha ovviamente avuto il proprio impatto su come la natura selvaggia continua ad evolversi da quel momento in poi. Oggi, praticamente ogni aspetto della vita così come la conosciamo è stato positivamente rivoluzionato sotto il peso della consapevolezza che la modernizzazione non è solo ideale ma necessaria se vogliamo continuare ad evolverci come specie dominante a un ritmo progressivo.

Ogni evoluzione nella nostra storia è andata di pari passo con molte innovazioni che sono state progettate e destinate a migliorare la vita così come la conosciamo non solo nel momento ma da quel momento in poi. Ognuna di queste innovazioni ha avuto un ruolo nel riuscire a cambiare il mondo in qualche piccolo modo e spesso hanno effettivamente dimostrato di essere innovazioni capaci e disposte a continuare a cambiare il mondo da quel momento in poi.

Gli sviluppi nella comunicazione digitale hanno cambiato le interazioni umane e gli influencer sono in prima linea in questo progresso, sfruttando i Social Network per diffondere informazioni e influenzare comportamenti e opinioni. A causa del loro ampio seguito, gli influencer sono considerati, oggi, opinion leader digitali. Credibili ed affidabili . Tuttavia, alcuni influencer possono diffondere narrazioni ingannevolmente sovversive e potenti.

La nostra evoluzione è condizionata dalla mente e questa, a sua volta, ci fornisce una serie di capacità per interagire con l’ambiente e per poter maturare attraverso l’esperienza. Ma quando l’esperienza è mediata da un ambiente artificiale, le risorse a nostra disposizione sono minori. Il livello di responsabilità si riduce e il livello di sovraesposizione all’ignoto aumenta. Poiché tutto fa parte di un flusso informativo, indipendentemente dall’aspetto qualitativo.

Podcast; serie TV, film on demand; videogiochi online; influencer; musica in streaming. Sempre più attività digitali per il tempo libero vengono svolte dai giovani, rafforzando l’idea di vivere immersi in un ecosistema tecnologico multiplo e diversificato che offre loro opzioni diverse e molto varie.

I giovani vivono immersi in un ecosistema tecnologico molteplice e diversificato dove gli influencer sono diventati delle vere star a cui sempre più giovani vogliono assomigliare. In questo ecosistema, gli influencer sono diventati delle vere e proprie star a cui sempre più giovani vogliono assomigliare e che considerano l’idea di dedicarsi alla creazione di contenuti come un’opportunità di lavoro. Un giovane su, tre tra i 15 ei 29, anni afferma che vorrebbe dedicarsi ad esso e uno su dieci dichiara che in questo momento ci sta provando.

La “de-produttivizzazione” universale non è più un fantasma che aleggia in un Paese o in un altro: quasi da nessuna parte i giovani preferiscono attività che generano beni materiali rispetto a quelle speculative. Siano esse davanti a un computer, una telecamera, un forum o un telefono cellulare. Numerosi sondaggi attestano che, ad esempio, l’influencer è una delle professioni che oggi i giovani, soprattutto in alcuni Paesi, indicano come preferite .

Anche quelle di calciatore, pilota, attore o avvocato sono professioni allettanti per molti: nessuna legata alle tecnologie produttive e all’economia materiale. Non smette di essere un controsenso se sappiamo che il modello di società dei consumi che prevale nei paesi del cosiddetto primo mondo, dove il virtuale soppianta con enorme forza il reale, si autodistruggerebbe se non avesse una scandalosa eccesso di beni materiali.

Potremmo quasi concludere che ci troviamo di fronte a società la cui disgregazione si materializza nel benessere che hanno favorito per secoli, a scapito della miseria altrui.

Certo, le cose non sono così semplici, perché la “smaterializzazione” che potrebbe portare i cittadini di quei Paesi ad orientarsi verso professioni, chiamiamole “spirituali”, “benestanti” o, più propriamente, “giocose”, viene compensata con l’importazione di una forza lavoro quasi schiava. Oneroso patrimonio di una migrazione da terzo mondo sulle cui spalle poggia la creazione di beni concreti.

Delle occupazioni non produttive, nessuna fornisce denaro facile e fluido come influencer e streamer . Generare e caricare contenuti sulle reti per ricevere denaro in proporzione alle visualizzazioni, ai like e ai follower ottenuti ne è l’essenza. Non devi muovere un muscolo, e nemmeno i neuroni dovranno affrontare grandi sfide per diventare esperti delle loro dinamiche. L’Influencer e lo Streamer sono abili, fortunati utilizzatori che hanno preso all’amo il pesce più grosso tra migliaia di ami gettati.

Ci vogliono destrezza e astuzia, ma le grandi sfide del calcolo differenziale e integrale, della fisica quantistica, dell’anatomia umana, della coltura dei tessuti, dei microcircuiti integrati sono solo termini cupi di cui pensano che la comunità umana possa tranquillamente fare a meno della coscienza.

I Social Network, a discapito di un uso grossolano e riduttivo della capacità di analisi, sono spazi cannibalistici, poiché consumano, agli esseri umani, le loro anime. Disarticolano le biografie e le reinventano, socializzando le fallacie, mentre evaporano le storie vere; distruggono il prestigio e fanno eroi dei banditi. Si veda il caso del fascista ucraino Stepan Bandera. Oggi ‘un brand’.

Bandera aderiva a un’ideologia fascista, antisemita e anti-polacca, ed era sostenitore della superiorità della razza ucraina, ma si opponeva anche all’occupazione dell’Ucraina da parte della Germania Nazista.

“Non c’è educazione alla privacy o all’identità digitale, né c’è conoscenza di come funzionano Internet e i suoi servizi”.

Quanto è difficile raggiungere questo obiettivo quando la tecnologia diluisce la costruzione della propria identità basata su eventi che si svolgono nel mondo reale. All’interno dell’infosfera – un ecosistema di azione e relazione informativa che offusca la differenza tra l’umano e l’artificiale – emerge la tecnoetica – la disciplina che affronta gli aspetti etici e morali della tecnologia–. Questa info-sfera cattura l’attenzione e condiziona il modo di pensare e risolvere i problemi.

In relazione a quanto fin qui analizzato, conviene guardare al ragionamento di alcuni psicologi: Dobbiamo tener presente che viviamo in una società in cui il soggetto e la sua identità sono progressivamente diventati un prodotto di consumo.

La capitalizzazione dello spettacolo ha notevolmente alleggerito la vita della specie, che non esige più prodotti di elaborazioni molto complesse, capaci di sfidare soggettività e raziocinio. Il visivo e in generale il sensoriale si impossessano della sfera emotiva e tutto si risolve in quel terreno. Prima i famosi erano i grandi artisti e pensatori, ma alla luce dell’evoluzione dei processi di apprensione dei paradigmi, dopo lo smontaggio postmoderno di ieri e la banalizzazione culturale di oggi, ci troviamo di fronte al nuovo assemblaggio di strutture vaporose dove tutto il cemento viene cremato sulla pira del virtuale e delle luci a led.

L’ingannevole apparenza di realtà che questo spazio ci trasmette finisce per dirottare l’oggettività per l’usufrutto spurio delle sue qualità. C’è, a mio avviso, un processo di banalizzazione unico, che risale a molto tempo fa e si basa su correnti populiste, e su fenomeni che alcuni grandi studiosi hanno chiamato “ibridazione”. Anche nelle politiche che, in cerca di profitto davanti alle masse, hanno promosso queste linee guida.

Sono già quasi due le generazioni cresciute nel nostro Paese che identificano queste deformazioni con l’accesso delle persone alla cultura. Nascono così i discorsi legittimanti del reggaeton, la marginalità gesticolante, il discredito del pudore con cui vediamo crescere tanti giovani, la perdita della cultura del lavoro. E così, in una coda: il sovvertimento di un intero ordine sociale da sempre sostenuto dalla cultura e dalla promozione della conoscenza.









Tutto ciò, come sappiamo, porta all’ingovernabilità e a un eccessivo peso del pragmatismo che diventa l’unico supporto per i modelli di successo: l’ondata migratoria a cui stiamo assistendo è strettamente correlata a quei miraggi che gli influencer ci regalano.

In un certo senso, nei Social Network siamo tutti creatori di contenuti che altre persone consumano e per i quali ci aspettiamo di ricevere una ricompensa sotto forma di accettazione. Ciò è particolarmente rilevante nell’adolescenza, quando il bisogno di sentirsi accettati e inclusi tra pari è per questo motivo che la ricompensa del ‘mi piace’ è particolarmente avvincente, soprattutto per quelle persone con meno risorse dell”ego’ e più emotivamente vulnerabili”.

Parole come ‘esposizione‘, ‘riconoscimento‘ o ‘privacy‘ suonano familiari a tutti noi, ma in realtà è qualcosa di cui i giovani e gli adulti sono poco consapevoli quando gestiscono, producono o consumano i contenuti di queste piattaforme.

Molte persone — giovani, soprattutto — si compiace dei fitti messaggi di odio di alcuni Influencer. Una questione del genere costituisce un’ulteriore prova della mutilazione culturale che questi infliggono a favore dei poteri globali al servizio del grande capitale.

Continuerò a votare per l’intelligenza, sempre, perché grazie a lei siamo l’umanità che siamo. Un ritorno all’essenziale della vita come istanza sublime, alla verità, a quel paradiso perduto che è la decenza come norma è ciò che dobbiamo costruire. Forse sognare è ancora possibile.

L’essere umano è perso a favore del tecnologico?

La tecnologia al servizio del benessere sociale e del progresso può fornire grandi servizi all’umanità e contribuire a uno sviluppo equo e solidale che non lasci indietro nessuno. Purtroppo, nelle mani di pochi che la controllano senza scrupoli, avanza nel disegno di un mondo distopico e terrificante in cui gli esseri umani non saranno i padroni del pianeta.

La domanda è: l’umanità potrebbe essere dominata e resa schiava dalla tecnologia? Sì, assolutamente, se non siamo in grado di sviluppare una chiara e tempestiva consapevolezza di cosa serve e cosa non serve una specifica tecnologia, e se ne regola l’uso e l’applicabilità a favore dell’umanità. Il mondo dello sviluppo tecnologico non può essere uno spazio privo di supervisione e successivo controllo. Lo sviluppo umano è sempre stato accompagnato dal progresso del sistema legale e giudiziario, che regola tutta l’attività sociale.

Il dominio, infatti, è già iniziato. I numeri del rapporto State of Mobile 2022 sono devastanti. Gli utenti di telefoni cellulari hanno trascorso 4,8 ore al giorno utilizzando i loro telefoni nel 2021, l’equivalente di un terzo del tempo in cui siamo svegli. Una realtà che mostra un preoccupante tratto di dominio e sottomissione, tanto più quando circa 3,8 miliardi di persone usano gli smartphone, secondo il provider di dati di mercato e informazioni sui consumatori statista.com . In altre parole, la popolazione mondiale si sta dirigendo verso la sottomissione tecnologica attraverso il suo cellulare.

Con una tecnologia ancora in sviluppo, i “famosi algoritmi” possono generare schemi informativi che agganciano (dominano) l’utente all’interno della propria bolla di interessi e credenze, che generano una sorta di cecità informativa e dipendenza dal piccolo schermo attraverso piattaforme e applicazioni . Gli algoritmi colpiscono sempre di più la fragilità e l’indifferenza della mente umana, nella sua sottomissione.

Inoltre, la maggior parte delle persone, soprattutto le generazioni più giovani, cade nella trappola di comunicare, informarsi, relazionarsi e, insomma, vivere attraverso il cellulare. Una vera e propria disumanizzazione in tutti gli ambiti umani.

Senza rendercene conto abbiamo sostituito il modo naturale di comunicare, informare e relazionarsi, il contatto personale (umano) con il digitale. E questo è solo l’inizio, con lo sviluppo del cosiddetto “metaverso”. Ci chiediamo tutti cosa sia e come finirà per alienarci in un mondo virtuale parallelo.

Il primo passo per correggere un problema è trovare la diagnosi corretta. Ed è ovvio che la tecnologia controlla già il modo di pensare, comunicare, relazionarsi, vivere, di gran parte dell’umanità. In altre parole, ci toglie la libertà, la parte più intrinseca della nostra umanità. Un problema contro natura , di cui non analizzerò ora le nefaste conseguenze, ma la necessità di affrontarlo quanto prima.

Sebbene la tecnica e la tecnologia ci accompagnino durante tutta la nostra evoluzione come specie, abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale per vivere in armonia con la natura e con il nostro essere.

Il monopolio delle società di software, degli influencer, della pubblicità e della politica sta segmentando e persino radicalizzando alcuni settori della popolazione con i loro pregiudizi. Ci rendono consumatori e prosumatori di un’ideologia che ci invita a consumare o essere merce.

Abbandonare il timone in favore di un pilota automatico non significa che, controllando tutte le rotte possibili, la rotta che si intraprende porti a una destinazione migliore, per questo richiede abilità e capacità di intuizione.

Felicia Bruscino

