Influencer: la nuova frontiera propagandistica di Pechino

Pechino: secondo un nuovo rapporto, il Partito Comunista Cinese sta usando gli influencer provenienti da luoghi come lo Xinjiang, il Tibet e la Mongolia Interna per diffondere disinformazione e nascondere le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.

Sotto il sempre più autoritario Governo di Xi Jinping, l’oppressione delle minoranze etniche da parte del PCC è peggiorata. Con pesanti repressioni nello Xinjiang, nel Tibet e nella Mongolia interna la condanna globale è aumentata. Ad aggravare ulteriormente vi è poi il recente rapporto delle Nazioni Unite che ha evidenziato la probabilità che, nello Xinjiang, siano in atto crimini contro l’umanità. Da parte sua, il Governo cinese nega, a gran voce, le accuse. Sostenendo che le politiche mirano a contrastare l’estremismo e alleviare la povertà.

Pechino fa affidamento su una combinazione di diplomatici “guerrieri lupo”, organi di stampa statali e privati ​​e influencer dei social media per manipolare la narrativa globale su argomenti sensibili alla Repubblica popolare cinese

Il rapporto dell’Australian Strategic Policy Institute (Aspi), intitolato ‘Frontier Internet Celebrities: New Faces of China’s Ideological Propaganda’, si concentra sui cosiddetti ‘Influencer di frontiera’ sulla piattaforma di condivisione video YouTube. I cui protagonisti sono per lo più donne di minoranze etniche in regioni turbolente come lo Xinjiang, il Tibet e la Mongolia interna, sono chiamate “influencer di frontiera” nel rapporto.

La ricerca mostra come la Cina, dopo aver acquisito la padronanza del proprio ambiente informativo Nazionale, attraverso la censura dei media e la repressione di Internet, sta rivolgendo la sua attenzione al controllo del panorama dei media. Anche nei Paesi stranieri. Esplora come le capacità di propaganda e disinformazione focalizzate a livello globale del partito-stato cinese si stanno evolvendo e aumentando in termini di sofisticatezza.









Per quanto riguarda, questo approccio emergente del Partito-Stato cinese per influenzare il discorso internazionale sulla Cina, compreso l’offuscamento del suo record di violazioni dei diritti umani, sta volando in gran parte sotto il radar delle piattaforme di social media statunitensi e dei responsabili politici occidentali. Inoltre emerge che i vlogger, soggetti a una rigorosa censura dei contenuti, sono sempre più visti come un’altra parte fondamentale dell’arsenale di propaganda esterna di Pechino.

Rispetto ai tradizionali contenuti mediatici dello stato di partito, questi influencer comunicano in un modo più morbido e personale, conferendo loro un potere persuasivo extra. Inoltre, il contenuto dei ‘conti di frontiera’ è strettamente correlato alla narrativa del PCC, ma la loro presentazione meno raffinata conferisce un aspetto più autentico, trasmettendo un falso senso di legittimità e trasparenza nelle aree di confine della Cina.

Lo studio si è concentrato su un campione di 18 account YouTube che producono contenuti per un pubblico globale. Originariamente pubblicati a livello Nazionale su piattaforme video cinesi.

Dopo aver esaminato 1700 video realizzati negi ultimi cinque anni da 18 noti account Youtube, l’ASPI ha sospettato il coinvolgimento di agenzie terze che lavorano per conto del Governo cinese. Denominate le reti multicanale (MCN).

Il rapporto afferma: ‘I contenuti che creano sono strettamente circoscritti dall’autocensura e dalla supervisione delle loro reti multicanale e dalle piattaforme video Nazionali prima di essere pubblicati su Youtube’.

Gli account pubblicano principalmente stili di vita attivi che riflettono la felicità e la stabilità della frontiera, con oltre 2.000 follower. Dei 18 account totali, 11 provengono dallo Xinjiang, 4 dalla Mongolia interna, 2 dall’Hunan e 1 dal Tibet. Diciassette di loro presentano donne. Alcuni video attaccano esplicitamente anche coloro che in Occidente sono critici nei confronti del PCC.

I risultati hanno rivelato che alcuni dei contenuti video, che sembravano essere la creazione di singoli influencer, sono stati effettivamente prodotti con l’aiuto di uno speciale organo di governo degli influencer. L’organizzazione Multi-Channel Network (MCN).

Molti video sono apparsi per la prima volta sui social media cinesi nazionali strettamente controllati, secondo il rapporto, e sono stati successivamente trasferiti su piattaforme occidentali. Vietate in Cina. Lì, raggiungono principalmente le comunità della diaspora cinese, ma si rivolgono anche a un pubblico straniero più ampio con messaggi favorevoli al PCC.

I video condividono una presentazione autentica e casuale, senza chiari segni di alcun collegamento al Governo o alla gestione collegata al Governo, afferma il rapporto. David Bandurski, co-direttore del China Media Project, un gruppo di ricerca accademico che monitora il panorama dei media cinesi, ha affermato che i video sono un esempio di tattica del PCC. Vecchia di decenni chiamata ‘cloaking’.

L’obiettivo della campagna di influenza sull’informazione della Cina in generale è di sopprimere le narrazioni critiche per gli interessi cinesi e di amplificare le narrazioni preferite di Pechino.

Secondo il rapporto, Pechino sta utilizzando più di 200 influencer dei social media di paesi terzi per raggiungere un pubblico internazionale in almeno 38 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, arabo e russo, e una portata media di 309.000 follower.

La Commissione per gli affari cyberspaziali e il Dipartimento centrale di propaganda della RPC impiegano direttamente circa 2 milioni di cittadini cinesi e altri 20 milioni di ‘volontari civili di rete’ part-time per prendere di mira il pubblico interno cinese e le comunità della diaspora di lingua cinese.

Il governo cinese utilizza la sua vasta rete di diplomatici e account di social media diplomatici in tutto il mondo. La maggior parte dei messaggi diplomatici sui social media si concentra sull’evidenziare le buone relazioni con altri paesi. Altri attori, soprannominati diplomatici “guerrieri lupo”, adottano un approccio più aggressivo per negare, “smentire” e deviare le narrazioni che vanno contro i messaggi ufficiali della RPC.

I troll prendono l’iniziativa di attaccare, suscitare controversie, insultare e molestare i netizen. per avvelenare l’ambiente informatico e distrarre dalle narrazioni critiche nei confronti della RPC.

Oltre alla campagna di Pechino per dare forma alla narrativa sullo Xinjiang, le campagne della RPC mirano a reprimere anche i movimenti pro-democrazia a Hong Kong e Taiwan. Diffondere disinformazione sull’invasione russa dell’Ucraina e promuovere teorie del complotto su altre questioni di importanza globale.

Il rapporto conclude raccomandando che le piattaforme di social media statunitensi espandano la pratica di contrassegnare gli account dei media. Delle istituzioni e dei funzionari del regime statale come collegati al regime. Al fine di esporre gli utenti a contenuti più nascosti sostenuti dal regime. In secondo luogo, le piattaforme di social media dovrebbero smettere di collaborare, promuovere e premiare le MCN. Con sforzi di propaganda e disinformazione per conto del PCC e vietare alle MCN di monetizzare i contenuti dei creatori cinesi.

Attivisti per i diritti umani affermano che la repressione delle minoranze etniche da parte delle autorità si è intensificata da quando Xi Jinping, segretario generale e presidente della Cina, è entrato in carica. Con violazioni dei diritti umani che hanno colpito le minoranze etniche in luoghi come lo Xinjiang, il Tibet e la Mongolia interna.

Un recente rapporto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sostiene che il PCC potrebbe commettere crimini contro l’umanità nello Xinjiang. Il Governo cinese insiste sul fatto che non ci sono “detenzioni arbitrarie” nello Xinjiang. Affermando che le politiche mirano a combattere l’estremismo e ad alleviare la povertà.

