Influencer russa trovata morta: 33enne confessa l’omicidio della giovane blogger.

L’avrebbe uccisa perché aveva ripetutamente insultato e umiliato la sua dignità sessuale e aveva sminuito le sue capacità finanziarie. Sarebbero queste le ragioni che hanno spinto Maksim Gareyev ad uccidere la giovane influencer e blogger russa, Ekaterina Karanaglova. La ragazza sarebbe stata uccisa con almeno 5 coltellate al collo e al petto. Karaglanova, recentemente laureata in medicina, era nota ai suoi 86mila follower su Instagram come Katti_loves_life.

Il corpo senza vita della giovane, che presentava diverse ferite di arma da taglio, è stato trovato venerdì scorso, nascosto in una valigia. A denunciarne la scomparsa, era stata la famiglia, che, da diversi giorni, non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Ekaterina Karanaglova aveva da poco tempo iniziato una nuova relazione ed aveva programmato di festeggiare il suo compleanno in Olanda. Molto seguita su Instagram, la ragazza era una grande appassionata di viaggi. Gestiva, infatti, un blog con migliaia di followers.









Le indagini

La polizia, che lo scorso venerdì ha trovato il corpo della ragazza chiuso in una valigia, nell’appartamento che Ekaterina aveva preso in affitto a Mosca, ha riferito che non sono state trovate tracce di colluttazione né alcuna arma era stata ritrovata sulla scena del delitto. Gli inquirenti hanno anche riferito che le telecamere di sicurezza aveveano catturato delle immagini del reo confesso, Gareyev, nei pressi dell’appartamento in cui viveva la Karanaglova.

Gareyev, che avrebbe diversi precedenti penali, ha spiegato in un video il movente del folle gesto.

Mi ha insultato più volte, ha offeso la mia virilità e mi ha offeso riguardo alle mie possibilità finanziarie. Non mi sono trattenuto e le ho inferto non meno di cinque coltellate al collo e al petto.

Nel suo ultimo post su Instagram, che conteneva un’immagine scattata sull’isola greca di Corfù, Ekaterina aveva scritto che le piaceva “viaggiare spesso, ma in ogni Paese non trascorro più di 3-5 giorni”.

Mena Indaco