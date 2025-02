Nel corso della settimana, durante un incontro con Donald Trump nello Studio Ovale, Elon Musk ha presentato il suo tanto discusso, ma poco definito, “Dipartimento per l’efficienza del governo” (Doge). Tuttavia, il sito ufficiale dell’agenzia è rimasto vuoto per giorni, fino a quando, mercoledì, sono stati aggiunti nuovi contenuti, tra cui informazioni provenienti dal Competitive Enterprise Institute (CEI), un controverso think tank di destra noto per le sue posizioni contro il cosiddetto “allarmismo climatico”. Musk ha descritto Doge come un’iniziativa per garantire la “massima trasparenza” nella revisione della burocrazia federale, ma il legame con il CEI ha sollevato interrogativi sulla direzione del progetto.

L’influenza del CEI sulle decisioni climatiche del governo

Il CEI è stato a lungo coinvolto in battaglie politiche contro le politiche climatiche, sostenendo che molte delle misure proposte siano esagerate e dannose. Tra le aggiunte più rilevanti sul sito di Doge c’è la sezione contenente il cosiddetto “Indice di incostituzionalità” creato dal think thank. Questo indice confronta le normative introdotte dalle agenzie governative con quelle stabilite dal Congresso degli Stati Uniti. L’agenzia di Musk ha deciso di integrare proprio questi dati nella propria piattaforma online, un gesto che non è passato inosservato, data la reputazione del CEI.

Quest’ultimo è noto per aver militato contro l’adozione di politiche internazionali volte a contrastare i cambiamenti climatici. Nel 1997, il think tank si oppose fermamente alla ratifica del protocollo di Kyoto, ritenendo che fosse troppo costoso e inefficace. Inoltre, il CEI ha avuto un ruolo centrale nel bloccare il progetto di legge Waxman-Markey del 2009, che cercava di introdurre un limite alle emissioni di gas serra negli Stati Uniti. Questo tipo di attività politica è stata spesso criticata da scienziati e ambientalisti, che vedono nel CEI una delle forze principali nel contrastare i tentativi di affrontare seriamente il riscaldamento globale.







Disinformazione climatica

Nel 2006, l’organizzazione lanciò una campagna pubblicitaria per contrastare il documentario “An Inconvenient Truth” di Al Gore. In uno degli spot, il think tank sosteneva che “la calotta glaciale antartica stava diventando più spessa, non più sottile” e si chiedeva: “Perché stanno cercando di spaventarci?”. Questi messaggi furono accusati di distorcere la verità scientifica e di fuorviare l’opinione pubblica.

Durante il primo mandato di Donald Trump, il CEI ha svolto un ruolo significativo nel convincere il Presidente a ritirarsi dall’Accordo di Parigi del 2015, un trattato internazionale volto a limitare il riscaldamento globale. Le azioni sono state spesso alimentate da ingenti finanziamenti provenienti da grandi aziende fossili e gruppi di pressione di destra, tra cui la rete creata dal miliardario Charles Koch. Nel 2020, il Koch network ha donato circa 900.000 dollari al CEI, una somma che probabilmente rappresenta solo una parte dei fondi ricevuti, considerando che non tutte le donazioni sono pubbliche.

L’influenza dell’organizzazione si estende anche a gruppi ultraconservatori come la State Policy Network, la quale ha ricevuto fondi da entità legate ai Koch e che ha spinto per l’adozione di leggi punitive contro le proteste contro i gasdotti. Queste connessioni suscitano preoccupazioni, poiché il CEI è visto come un attore chiave nel mantenere lo status quo delle politiche energetiche e climatiche negli Stati Uniti, spesso contrastando ogni tentativo di regolamentazione più severa in favore dell’industria fossile.

Nel gennaio scorso, il CEI ha affrontato una causa legale intentata dal climatologo Michael Mann, il quale ha chiesto un risarcimento di 1 milione di dollari per danni punitivi. Questo caso legale è solo uno degli esempi delle controversie che circondano il CEI, che è stato più volte accusato di diffondere disinformazione scientifica, in particolare riguardo ai cambiamenti climatici.

Il sito dell’agenzia Doge di Musk, che include ora i dati del think tank, solleva interrogativi sulla direzione che questa iniziativa potrebbe prendere. Se da un lato Musk ha promesso di rendere il governo più trasparente ed efficiente, dall’altro sembra che il sito si stia avvalendo di fonti la cui visione potrebbe essere vista come un ostacolo agli sforzi per affrontare seriamente il cambiamento climatico. Questo collegamento con un think tank con forti legami con l’industria fossile e una lunga storia di opposizione alle politiche climatiche solleva interrogativi sul vero intento di Doge e sulla sua indipendenza da influenze politiche esterne.

In un contesto più ampio, l’aggiunta dei dati del CEI nel sito di Doge potrebbe essere interpretata come un segnale della crescente influenza della politica conservatrice nella gestione delle risorse governative e della regolamentazione ambientale. Come il CEI ha sostenuto in passato, la riduzione della regolamentazione e l’incremento dell’efficienza potrebbero andare di pari passo con l’abbattimento delle politiche ambientali ritenute dannose. L’adozione di questo tipo di approccio solleva molteplici preoccupazioni sul futuro delle politiche ambientali negli Stati Uniti.

