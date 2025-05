L’informazione climatica sui principali quotidiani e telegiornali italiani sta scomparendo; e quando si trova, raramente nomina i veri responsabili della crisi. Il nuovo rapporto dell’Osservatorio di Pavia per Greenpeace racconta un’informazione distratta e sempre più esposta agli investimenti pubblicitari delle aziende fossili. A dominare il dibattito sono narrazioni “pragmatiche” e voci legate a interessi economici, mentre resta marginale il ruolo degli scienziati e delle cause strutturali della crisi.

La copertura mediatica della crisi climatica in Italia

In Italia, della crisi climatica si è sempre parlato poco, e male. Chiunque si interessi al tema ha ben chiare le carenze dell’informazione climatica sui media generalisti. Poco male per loro, che possono continuare a informarsi tramite canali specializzati, esperti, scienziati e associazioni. Non tutti però hanno le competenze, il tempo e le possibilità di selezionare le proprie notizie di interesse. Per questo è importante che i canali generalisti facciano informazione climatica, adattando il linguaggio delle notizie a un pubblico di non esperti. I dati però raccontano che non è quello che stanno facendo.







L’Osservatorio di Pavia è un istituto di ricerca indipendente che si occupa di analizzare i media (tv, radio, stampa e web). In un’indagine recente commissionata da Greenpeace Italia ha esaminato le notizie sul clima diffuse dai principali quotidiani nazionali e dai TG della sera. I risultati dipingono una scena desolante e in peggioramento rispetto all’anno precedente.

Il campione analizzato

È stata analizzata l’informazione climatica fornita dai cinque principali quotidiani nazionali: Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Stampa; e i TG della sera delle reti RAI, Mediaset e La7. È stata analizzata anche la comunicazione dei principali leader politici e lo spazio dato alle pubblicità delle aziende inquinanti.

L’informazione climatica sta scomparendo dal discorso mediatico

Rispetto al 2023 le notizie sul clima sono diminuite del 25% sui quotidiani e del 28% sui TG. Anche i numeri del 2023 erano in calo rispetto all’anno precedente. Questo vuol dire che nel giro di due anni l’informazione climatica è stata dimezzata sui giornali e telegiornali generalisti. Inoltre, quelle poche volte in cui si parla di crisi climatica, questa viene citata solo marginalmente (nel 75% dei casi per i quotidiani e nel 61% dei casi per i TG).

A individuare come principali responsabili i combustibili fossili sono solo il 3% degli articoli e il 2% dei servizi TV. La decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni vengono discusse in articoli e servizi che non parlano di crisi climatica. Questo perché le principali fonti delle notizie sulla transizione ecologica provengono da aziende ed esponenti del mondo economico (40%) e rappresentanti delle istituzioni (43%).

La narrativa dominante nella politica

Dall’analisi delle 311 dichiarazioni rilevate emerge un panorama politico diviso ma equilibrato: il 49% delle affermazioni si mostra favorevole all’urgenza di intervenire sul clima, mentre il 42% evidenzia criticità o ostacoli. Il restante 9% non assume una posizione chiara.

Tra gli esponenti della maggioranza si riscontrano narrazioni ricorrenti che esprimono un atteggiamento critico nei confronti delle politiche ambientali europee. Molti interventi insistono sui costi economici, sulla necessità di rivedere i tempi del Green Deal e sull’importanza di adottare un approccio “pragmatico”. A ciò si aggiunge una convergenza significativa su alcune tematiche, come il sostegno al nucleare definito “pulito e sicuro”, la promozione di carburanti alternativi ai derivati dei combustibili fossili e l’opposizione alla direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (la cosiddetta “case green”).

I toni utilizzati da alcuni leader risultano accesi come sempre: Giorgia Meloni ha parlato di “follie” e “diktat ideologici”, Matteo Salvini ha definito il Green Deal un “suicidio” e ha parlato di “patrimoniali green”. Adolfo Urso ha denunciato “follie ideologiche”, Antonio Tajani ha criticato l’ “ecologismo estremista”. In linea con la maggioranza anche le dichiarazioni di Matteo Renzi e Carlo Calenda.

All’opposto le dichiarazioni dei leader dei partiti di minoranza come Angelo Bonelli, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Tutti evidenziano la necessità di politiche ambientali ambiziose. Le loro dichiarazioni inseriscono spesso la transizione ecologica in una prospettiva più ampia, legata alla giustizia climatica e sociale.

Nel complesso, le preoccupazioni per l’impatto economico e industriale delle politiche climatiche tendono a prevalere sul racconto delle conseguenze ambientali del riscaldamento globale. In questo contesto, il “pragmatismo” rivendicato da molti rischia di tradursi, di fatto, in una resistenza sistematica all’azione climatica.

Sempre più spazio alla pubblicità delle aziende inquinanti

Sui quotidiani si è osservato un aumento degli spazi pubblicitari dedicati alle aziende fossili e al settore automobilistico. Il maggior numero degli annunci è ospitato da Repubblica, il minore (e l’unico in calo rispetto all’anno precedente) da Avvenire. Nei messaggi pubblicitari di queste aziende si avverte una tendenza al greenwashing: si comunica un impegno verso le rinnovabili pur mantenendo il proprio core business nei combustibili fossili o si punta sulla pubblicità di modelli di auto ibride o elettriche. Le aziende cercano di mostrarsi responsabili dei confronti della transizione ecologica, omettendo però le contraddizioni del proprio modello produttivo.

La classifica di Greenpeace

Sulla base dei risultati forniti dall’Osservatorio di Pavia, Greenpeace ha stilato la sua personale classifica dei media nazionali per il 2024, attribuendo da 1 a 10 punti sulla base di:

1. quanto parlano della crisi climatica;

2. se citano i combustibili fossili tra le cause;

3. quanta voce hanno le aziende inquinanti;

4. quanto spazio è concesso alle pubblicità delle aziende inquinanti;

5. se le redazioni sono trasparenti rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle aziende inquinanti.

A fare meglio è il quotidiano Avvenire, che quasi raggiunge la sufficienza (5,4 punti). Seguono il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Repubblica e La Stampa ultimi a pari (de)merito con 2,6 punti. Per quanto riguarda i telegiornali, a far meglio è il TG5 e a far peggio il TG La7.

Nello stesso tema rientra l’iniziativa di Greenpeace “Stampa libera per il clima”, che riunisce le testate che si impegnano a non accettare finanziamenti dalle aziende fossili. Tra le prime testate ad aver aderito nel 2023 figurano: Il Fatto Quotidiano, ilfattoquotidiano.it, Altreconomia, Greenreport, La Svolta, Nextville, QualEnergia, Radar Magazine, TeleAmbiente e Valori.

La pubblicità delle aziende espone la stampa al rischio di autocensura preventiva, limitandone la libertà e la possibilità di raccontare i responsabili della crisi climatica. In questo modo viene oscurata l’urgenza delle politiche per il clima, già minacciate dal governo Meloni. Per questo, l’associazione ambientalista rivolge un appello alla stampa italiana che ancora non ha aderito al progetto “Stampa libera per il clima” di rifiutare le generose pubblicità e il greenwashing. Per un’informazione libera, completa e per tutti.

Sara Pierri