Una scommessa lanciata dai docenti dell’ Istituto Ipia di Sassari. Sta prendendo piede tra vari licei isolani e potrebbe essere un ulteriore incentivo per impegnarsi un po’ di più tra i banchi di scuola. Con un bel voto alla verifica entri gratis in discoteca. Un sogno e anche un vanto per i ragazzi che per la prima volta si affacciano a quel mondo visto “solo in versione light pomeridiana“.









Il progetto si chiama “Disco per la scuola“, e funzionerà in questo modo. I ticket che verranno messi in palio settimanalmente saranno cinque, uno per ogni classe. Perciò l’alunno che si dimostrerà più volenteroso e diligente, e che supererà in maniera brillante le interrogazioni parteciperà all’estrazione finale per vincere i 5 ingressi disponibili. Si tratta di una sorta di concorso a premi, dove gli studenti più meritevoli ogni week-end si aggiudicano un ingresso omaggio, comprensivo di consumazione (analcolica), nella discoteca Blue Star. Uno dei requisiti fondamentali per partecipare alla selezione è però quello di non avere ricevuto nessuna nota disciplinare. Se uno dei cinque alunni vincitori, per motivi personali non potrà usufruire del premio, allora dovrà segnalarlo per tempo. Il ticket verrà congelato e potrà essere da lui utilizzato un altro fine settimana.









L'”Ingresso Gratis” come un possibile aiuto in più contro la cattiva condotta nelle aule

Nell’istituto Ipia, come succede d’altronde in altre scuole, il disinteresse di molti studenti verso le materie, così come la mancanza di rispetto nei confronti degli insegnati, sta diventando un problema di complicata gestione. Lo dimostra anche la frequenza con la quale vengono convocati i consigli di istituto per discutere di provvedimenti disciplinari. Se, come sembra, la tendenza prendesse piede in tutta Italia, si avrebbe un “arma” in più per catturare l’attenzione di ragazzi sempre più allo sbando e disinteressati ai loro doveri.

Stefano J. Bazzoni