Ikea in lutto: è morto il suo fondatore Ingvar Kamprad

Kamprad: una simpatia (contestata) per il nazismo e una vita semplice

Ingvar sarà ricordato con affetto e mancherà molto alla sua famiglia e ai colleghi di Ikea in tutto il mondo.

È stato un imprenditore unico, che ha avuto una grande importanza per l’economia svedese.

La sua eredità sarà ammirata per molti anni a venire e la sua visione, volta a creare una vita migliore per tante persone, continuerà a guidarci e ispirarci.

Residente in Svizzera dal 1977 al 2014, da alcuni anni era in pensione e aveva lasciato l’attività ai tre figli.

L’ Ikea nasce oltre 74 anni fa, precisamente nel 1943, nella città di Aelmhult. All’epoca, Kamprad aveva solo 17 anni e usò i soldi che il padre gli aveva regalato al termine degli studi per sviluppare la sua intuizione del mobile a basso costo da montare a casa.

L’imprenditore svedese Ingvar Kamprad , fondatore di Ikea, è deceduto al’età di 91 anni nella sua casa di Småland, in Svezia.

In passato Kamprad era balzato alla cronaca per i suoi legami con il movimento giovanile nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Successivamente, lo stesso Kamprad etichettò questa sua simpatia come:

la follia della giovinezza e il più grande errore della mia vita

Dopo questa infelice parentesi, Kamprad si è dedicato alla costruzione del suo impero rimanendo tuttavia celebre per lo stile di vita semplice.

In una delle biografie scritte su di lui, racconta di viaggiare in classe economica, guidare una vecchia Volvo, comprare abiti di seconda mano.

Adorava inoltre fare passeggiare nei boschi e fare la spesa al supermercato del paese. Quindici anni fa, decise di lasciare l’impero ai figli, modificando la società in una fondazione per evitare dispute ereditarie.

Un modello vincente

L’Ikea si è diffusa nel mondo grazie ad un modello imprenditoriale fondato sulla costante ricerca di qualità e design a prezzi ridotti, sui componenti d’arredo modulari, sull’assemblaggio da parte del cliente, sul commercio online, su attività promozionali innovative come le aree per bambini e punti di ristoro con prodotti tipici svedesi (come le ben note polpette).

In Europa i primi negozi Ikea sono stati aperti negli anni ‘ 70, in Italia nel 1989 (attualmente sul territorio nazionale sono attivi 21 punti vendita).