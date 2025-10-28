L’Italia, con oltre 7.600 chilometri di litorale, si trova ad affrontare una delle più grandi sfide ambientali della sua storia recente: l’innalzamento del mare. Il rapporto “Paesaggi sommersi” della Società geografica italiana mostra come entro il 2100 vaste aree del territorio nazionale possano essere minacciate da inondazioni, erosione costiera e perdita di ecosistemi fragili. La combinazione tra fattori naturali e attività antropiche, come urbanizzazione e pressione demografica, rende questo fenomeno complesso e di difficile gestione.

L’innalzamento dei mari non è un problema lontano nel tempo. Gli studi climatici più aggiornati prevedono incrementi medi globali di circa 0,6–1 metro entro la fine del secolo, ma in alcune zone italiane, a causa di subsidenza e deformazioni costiere, l’impatto locale potrebbe risultare ancora più grave. Le conseguenze saranno molteplici: perdita di spiagge, erosione delle coste, compromissione delle infrastrutture e necessità di ricollocazione per centinaia di migliaia di cittadini.

Le aree più vulnerabili

Secondo il rapporto, le zone più esposte includono l’Alto Adriatico, le coste del Gargano, tratti della fascia tirrenica tra Toscana e Campania e alcune aree della Sardegna, in particolare Cagliari e Oristano. In queste regioni, il fenomeno dell’erosione costiera è già visibile, con spiagge che si riducono ogni anno e dune che scompaiono sotto la pressione del mare. Entro il 2050 si stima che circa il 20% delle spiagge italiane possa sparire, percentuale destinata a salire al 40% entro il 2100.

Queste perdite non riguardano solo il patrimonio naturale: influenzano anche l’economia del turismo balneare, settore cruciale per molte comunità costiere. Le spiagge non sono semplici luoghi di svago: sono anche barriere naturali che proteggono l’entroterra da mareggiate e inondazioni.

Infrastrutture e attività economiche a rischio

Non solo spiagge: più della metà delle infrastrutture portuali italiane è potenzialmente vulnerabile. I porti non sono soltanto punti di transito commerciale, ma snodi strategici per l’economia nazionale, con ricadute sul trasporto di merci, sul turismo e sulla logistica. La perdita o il danneggiamento di queste strutture comporterebbe costi economici elevati e difficoltà nella gestione dei traffici marittimi.

Anche l’agricoltura subirà un impatto considerevole. Oltre il 10% dei terreni agricoli situati in prossimità delle coste rischia di essere compromesso da erosione, salinizzazione e inondazioni, con conseguenze dirette sulla produzione alimentare e sulla sicurezza economica delle comunità rurali.







Ecosistemi fragili: paludi, lagune e zone anfibie

I territori definiti “anfibi” rappresentano un patrimonio naturale unico, ma estremamente fragile. Tra questi il Delta del Po e la Laguna di Venezia svolgono funzioni cruciali: assorbono l’eccesso di acqua, proteggono dalla salsedine e ospitano numerose specie animali e vegetali. La loro degradazione avrebbe effetti a catena sull’ecosistema, riducendo la biodiversità e aumentando la vulnerabilità delle aree urbane e agricole circostanti.

Paludi e lagune, spesso sottovalutate, costituiscono un sistema di protezione naturale contro le mareggiate. Il loro degrado, accelerato dall’innalzamento del mare e dalle attività umane, rappresenta un serio pericolo per le comunità locali.

Il rischio per le persone

Le stime indicano che circa 800.000 italiani vivono in zone esposte al rischio di inondazioni e potrebbero dover essere ricollocati.

La protezione di queste popolazioni richiede politiche mirate, che vadano oltre la semplice costruzione di dighe o barriere e includano strategie di pianificazione urbana e sociale, con attenzione alla resilienza comunitaria.

Erosione costiera e turismo

L’erosione delle coste italiane è già visibile in molte località. Spiagge storiche e dune si riducono di anno in anno, compromettendo sia l’ecosistema che l’attrattiva turistica. La riduzione delle aree sabbiose può comportare perdite economiche significative, in particolare nelle regioni in cui il turismo balneare rappresenta una fonte primaria di reddito.

La sfida consiste nel bilanciare la protezione dell’ambiente con la necessità di mantenere economie locali sostenibili. Interventi di ingegneria naturalistica, come il ripristino di dune e il rinforzo delle spiagge con materiali ecocompatibili, possono ridurre i danni senza compromettere l’ecosistema.

Pressione demografica e urbanizzazione

Le aree costiere italiane sono densamente popolate. L’espansione urbana e la costruzione di nuove infrastrutture aumentano la vulnerabilità, amplificando gli effetti di mareggiate e innalzamento del mare. Eventi meteorologici estremi possono diventare catastrofici quando si combinano con una gestione urbana poco attenta.

Le politiche di pianificazione urbana devono quindi integrare dati scientifici, scenari climatici e analisi dei rischi, evitando la costruzione in zone altamente vulnerabili e promuovendo uno sviluppo sostenibile delle aree già edificate.

Strategie di adattamento necessarie

La protezione delle coste richiede un approccio sistemico. Barriere naturali, ripristino di dune, gestione integrata delle lagune e interventi di ingegneria ecocompatibile rappresentano alcune strategie possibili. Tuttavia, la complessità del fenomeno richiede coordinamento tra istituzioni, comunità locali e scienziati.

Patricia Iori