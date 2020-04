Inondazioni e timori per il colera: l’emergenza nella regione di Sud-Kivu

Tra giovedì scorso e sabato, massicce piogge torrenziali hanno causato alluvioni nella provincia del Congo, mettendo in serio pericolo non solo la popolazione locale ma anche i rifugiati provenienti dal Burundi.

I report sono in continuo aggiornamento, ma si parla di più di 15.000 abitazioni distrutte.

Ma i timori delle autorità non riguardano solo la devastazione causata dalle inondazioni, che ha causato la morte confermata di 25 persone, mentre altre 40 risultano ferite, con un numero crescente di dispersi: infatti l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), teme per tutti coloro rimasti senza abitazione ed esposti al rischio di contrarre il colera, endemico della zona.

Senza contare che ad oggi non si hanno modelli predittivi di diffusione del COVID-19 nella regione.

“Initial reports suggest that more than 25 people have died because of the floods, more than 40 injured, with fears of many others swept away by the floodwaters.” @AndrejMahecic of @Refugees on the massive floods in #DRC South #Kivu, which have so far impacted 80,000 people. pic.twitter.com/g7kjlDSTmy

— UN Geneva (@UNGeneva) April 21, 2020