L’Italia, con circa 80.000 morti attribuibili all’inquinamento atmosferico, si trova al primo posto in Europa per questa triste statistica. Per contrastare questo inquinamento atmosferico in Italia e lo smog, è fondamentale modificare le abitudini quotidiane, iniziando dagli edifici privati. Questi ultimi, spesso trascurati, contribuiscono in modo significativo alle emissioni nocive, sottolineando l’importanza di pratiche abitative sostenibili e di normative ambientali più rigorose. Solo un impegno collettivo e sinergico può portare a un cambiamento significativo per garantire un futuro più salubre.

L’Italia, nonostante la sua bellezza e ricchezza culturale, si trova al primo posto in Europa per il numero impressionante di morti attribuibili all’inquinamento atmosferico, con una media di circa 80.000 decessi prematuri all’anno. Questo allarme ambientale, che ha conseguenze devastanti sulla salute pubblica, pone l’esigenza di un intervento urgente per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Così, spiega Alessandro Miani, il presidente Sima:

«Gli effetti diretti dell’inquinamento sulla salute umana interessano diversi apparati e organi. Le patologie dell’apparato cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte in Italia, seguiti dalle patologie dell’apparato respiratorio. Le polveri sottili e gli ossidi di azoto sono in grado di peggiorare lo stress ossidativo e innescare una risposta infiammatoria sistemica a livello dell’apparato vascolare causando aterosclerosi e disfunzione endoteliale, una maggior aggregabilità delle piastrine, esitando così in cardiopatia ischemica».

Per affrontare efficacemente il problema dello smog che soffoca le nostre città, è essenziale rivolgersi alle radici del fenomeno, e ciò implica la necessità di modificare le abitudini quotidiane della popolazione. In questo contesto, uno degli aspetti chiave è rappresentato dagli edifici privati, che contribuiscono significativamente all’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera.

Le abitazioni private, spesso sottovalutate in termini di impatto ambientale, sono responsabili di una quota considerevole delle emissioni nocive. È imperativo che la sensibilizzazione su questo tema venga amplificata, portando a una maggiore consapevolezza e a un cambiamento di mentalità nelle pratiche quotidiane relative alla gestione degli spazi domestici.

La sostenibilità ambientale deve diventare il motore trainante di ogni scelta progettuale e abitativa. Investire in tecnologie green e soluzioni eco-sostenibili per gli edifici privati è un passo cruciale per ridurre l’impatto dell’habitat urbano sull’ambiente. L’uso di materiali a basso impatto ambientale, sistemi di riscaldamento efficienti e fonti di energia rinnovabile sono solo alcune delle pratiche da adottare per rendere gli edifici più amici dell’ambiente.







Un altro aspetto critico riguarda la consapevolezza energetica. Educare la popolazione sull’importanza di ridurre il consumo energetico attraverso l’adozione di apparecchiature elettriche a basso consumo e l’implementazione di soluzioni di efficienza energetica può contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni inquinanti. Incentivare la transizione verso abitudini quotidiane più sostenibili è fondamentale per garantire un futuro più salubre e rispettoso dell’ambiente.

La legislazione gioca un ruolo cruciale nel plasmare il comportamento della società. In questo contesto, è necessario che le autorità promuovano politiche ambientali più rigorose e incentivi fiscali per gli edifici eco-sostenibili. La creazione di normative che impongano standard elevati per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici può fungere da catalizzatore per un cambiamento significativo e duraturo.

Parallelamente, è essenziale coinvolgere attivamente la società civile, le organizzazioni ambientaliste e il settore privato in un dialogo costruttivo. La collaborazione tra governo, imprese e cittadini è fondamentale per sviluppare e attuare strategie concrete volte a ridurre l’impatto degli edifici privati sull’ambiente.

In conclusione, combattere l’inquinamento atmosferico in Italia richiede un impegno collettivo e una riforma nelle abitudini quotidiane, con particolare attenzione agli edifici privati. Solo attraverso una strategia integrata che coinvolge legislatori, progettisti, aziende e cittadini, possiamo sperare di invertire la tendenza all’aumento delle morti premature legate all’inquinamento. È urgente agire ora, per garantire un futuro più salubre per le generazioni a venire.

Patricia Iori