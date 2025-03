L’inquinamento da microplastiche sta emergendo come una minaccia significativa per la produzione alimentare globale. Secondo un nuovo studio, queste particelle minuscole, derivanti dalla degradazione della plastica dispersa nell’ambiente, stanno compromettendo la capacità delle piante di effettuare la fotosintesi. Questo fenomeno potrebbe portare a una riduzione delle principali colture agricole, aggravando così il problema della fame nel mondo.

L’inquinamento da microplastiche è un pericolo crescente per l’agricoltura

I ricercatori stimano che tra il 4% e il 14% dei raccolti di grano, riso e mais venga perso a causa della contaminazione da microplastiche. Il rischio è destinato ad aumentare poiché ogni anno milioni di tonnellate di plastica finiscono nell’ambiente, frammentandosi in particelle sempre più piccole che si diffondono ovunque, dal suolo ai corsi d’acqua, fino all’atmosfera.

Le microplastiche ostacolano la crescita delle piante in vari modi: possono alterare la composizione del suolo, interferire con l’assorbimento di acqua e nutrienti e trasportare sostanze tossiche che compromettono la salute delle coltivazioni. Inoltre, riducono la quantità di luce solare disponibile per la fotosintesi, processo fondamentale per la crescita vegetale.







Una minaccia per la sicurezza alimentare

Il problema ha implicazioni dirette sulla disponibilità di cibo. Nel 2022, circa 700 milioni di persone hanno sofferto la fame, e gli scienziati prevedono che l’inquinamento da microplastiche potrebbe esporre altri 400 milioni di persone al rischio di malnutrizione nei prossimi vent’anni. Questa prospettiva allarmante solleva interrogativi urgenti sulla necessità di ridurre l’uso della plastica e migliorare le strategie di gestione dei rifiuti.

Non solo l’agricoltura terrestre è colpita: anche gli ecosistemi marini risentono fortemente della diffusione delle microplastiche. Le alghe, alla base della catena alimentare marina, sono compromesse dalla presenza di queste particelle, con una riduzione della loro capacità di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno. Di conseguenza, la presenza di pesce e frutti di mare potrebbe diminuire del 7% annuo.

Dati e modelli previsionali

Lo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, si basa su un’analisi approfondita che ha combinato oltre 3.000 osservazioni tratte da 157 studi precedenti. I ricercatori hanno utilizzato un modello di apprendimento automatico per stimare l’impatto delle microplastiche sulla produzione agricola e ittica, ottenendo risultati coerenti con le analisi empiriche.

Le regioni più colpite risultano essere l’Asia, l’Europa e il Nord America, dove le principali coltivazioni di grano, riso e mais subiscono le maggiori perdite. Tuttavia, la scarsità di dati su alcuni Paesi dell’Africa e del Sud America potrebbe nascondere un problema ancora più ampio di quanto attualmente stimato.

L’urgenza di un’azione globale

Nonostante l’importanza dei risultati, alcuni esperti invitano alla cautela, sottolineando che ulteriori studi sono necessari per confermare l’effettiva entità del problema. Tuttavia, la comunità scientifica concorda sul fatto che l’inquinamento da microplastiche rappresenta una seria minaccia e che servono misure concrete per contrastarlo.

A dicembre, i negoziati per un trattato ONU sulla riduzione della plastica non hanno portato a un accordo definitivo, ma le discussioni riprenderanno ad agosto. Gli scienziati insistono affinché i governi riconoscano l’urgenza della situazione e adottino strategie efficaci per limitare la dispersione di plastica nell’ambiente.

La crisi legata alla diffusione delle microplastiche non si limita esclusivamente a rappresentare una grave forma di inquinamento ambientale, ma si configura anche come una minaccia concreta per la sicurezza alimentare su scala globale. Le particelle di plastica, ormai presenti in quantità allarmanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo, stanno compromettendo progressivamente la qualità delle coltivazioni agricole, alterando la fertilità dei terreni e contaminando le risorse idriche indispensabili per la produzione alimentare.

Se non verranno adottate strategie concrete, efficaci e tempestive per contrastare e limitare la crescente dispersione di plastica nell’ambiente, il problema è destinato a peggiorare in modo significativo nel corso del tempo. La continua diffusione di plastica nelle nostre terre, acque e atmosfere avrà conseguenze devastanti per gli ecosistemi naturali e per la salute dell’intero pianeta. Questo fenomeno non solo minaccia la biodiversità, ma compromette gravemente anche la sostenibilità e la stabilità dell’intero sistema alimentare globale, mettendo a rischio la sicurezza alimentare delle future generazioni.

Elena Caccioppoli