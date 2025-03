L’inquinamento da plastica negli oceani sta avendo conseguenze devastanti sulla fauna selvatica, colpendo in particolare gli uccelli marini. Uno studio ha rivelato che i pulcini di shearwater ingeriscono quantità preoccupanti di plastica, causando danni agli organi e al cervello. Questi effetti, paragonabili a malattie neurodegenerative umane, minacciano la loro capacità di sopravvivere e riprodursi. La scoperta solleva allarme sulla diffusione delle microplastiche e sulla necessità di interventi urgenti per proteggere gli ecosistemi marini.

Un problema nascosto: i danni interni causati dall’inquinamento da plastica

L’inquinamento da plastica negli oceani sta avendo conseguenze ben più gravi di quanto si pensasse, colpendo anche gli organismi apparentemente sani. Uno studio recente ha analizzato gli effetti dell’ingestione di plastica sui pulcini di shearwater di sable, una specie migratoria che viaggia tra l’isola australiana di Lord Howe e il Giappone.

Sebbene molti di questi giovani uccelli sembrassero sani dall’esterno, i test hanno rivelato gravi danni interni, tra cui il deterioramento dello stomaco, problemi agli organi vitali e neurodegenerazione.

Un’illusione di buona salute

Per comprendere meglio l’impatto della plastica, i ricercatori hanno prelevato campioni di sangue da oltre 30 pulcini, suddividendoli in due gruppi: quelli che avevano ingerito meno plastica e quelli con livelli più elevati di rifiuti nello stomaco. L’analisi ha mostrato che circa un quarto dell’espressione proteica era alterata, suggerendo danni significativi.

In particolare, gli esemplari con più plastica nel corpo presentavano livelli anomali di pepsinogeno, un precursore degli enzimi digestivi, segno di deterioramento dello stomaco. Anche la proteina GPX3, fondamentale per la funzione renale e antiossidante, risultava drasticamente ridotta nei soggetti più colpiti, indicando un possibile sviluppo di malattie croniche.

Conseguenze cognitive: un parallelo con l’Alzheimer

Uno degli aspetti più allarmanti della ricerca riguarda i danni cerebrali osservati nei pulcini. La riduzione del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), una proteina essenziale per la funzione cognitiva, è stata paragonata ai livelli riscontrati in pazienti affetti da malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e il Parkinson.







Questo deficit potrebbe compromettere la capacità degli uccelli di riconoscere segnali acustici fondamentali per la loro sopravvivenza, come il richiamo dei compagni o dei genitori, minacciando le loro possibilità di riproduzione e adattamento all’ambiente marino.

Plastica ovunque: un nemico invisibile

Le microplastiche e nanoplastiche rappresentano un pericolo ancora più insidioso per la fauna marina. Frammenti di dimensioni inferiori a cinque millimetri possono penetrare negli organi interni, alterando la chimica del sangue e causando danni cellulari su larga scala. Studi precedenti hanno dimostrato che queste particelle sono presenti non solo negli oceani, ma anche nei corpi di numerosi esseri viventi, inclusi gli esseri umani.

Gli effetti a lungo termine sulla salute rimangono ancora poco conosciuti.

Una condanna alla morte precoce

Nonostante i pulcini riescano a rigurgitare parte della plastica ingerita prima della migrazione, la quantità residua è spesso troppo elevata per essere smaltita completamente. Gli esemplari esaminati nello studio sono stati sottoposti a un lavaggio gastrico per rimuovere i rifiuti accumulati, permettendo loro di partire per la loro prima migrazione con un sistema digestivo più pulito.

Tuttavia, i ricercatori hanno espresso preoccupazione sul loro futuro: anche senza inquinamento da plastica visibile nello stomaco, le conseguenze fisiologiche e neurologiche potrebbero compromettere la loro capacità di sopravvivere al viaggio di migliaia di chilometri attraverso l’oceano.

Verso un nuovo approccio alla ricerca

Gli scienziati dell’Adrift Lab, che hanno condotto lo studio, sottolineano la necessità di sviluppare nuovi metodi per valutare la salute della fauna marina. Finora, le analisi si sono basate principalmente sulla misurazione del peso corporeo, un parametro che può essere ingannevole.

La creazione di un database di firme proteiche specifiche per gli uccelli marini potrebbe permettere di individuare in modo più preciso gli effetti dell’inquinamento plastico su larga scala.

L’inquinamento da plastica è un problema globale che non riguarda solo gli uccelli marini. Ogni anno, oltre il 20% dei rifiuti plastici finisce in natura senza alcun controllo, contaminando ecosistemi interi e minacciando la biodiversità. La ricerca su questi uccelli rappresenta un campanello d’allarme: se non si interviene tempestivamente per ridurre l’inquinamento plastico, le conseguenze potrebbero essere devastanti non solo per la fauna selvatica, ma anche per l’equilibrio dell’intero pianeta.

Lucrezia Agliani