L’Italia si distingue nel panorama europeo per una peculiarità negativa: la lentezza con cui gli insegnanti riescono a migliorare la propria condizione economica. Infatti, è risaputo che gli insegnanti italiani guadagnano la metà rispetto ai colleghi europei. Un docente italiano può impiegare fino a trent’anni per raggiungere un livello retributivo che in altri Paesi viene garantito già ai colleghi neoassunti. Questa dinamica, che rende frustrante la carriera di migliaia di professionisti dell’istruzione, emerge con chiarezza dal rapporto “Teachers and School Heads Salaries and Allowances in Europe”, pubblicato dal portale Eurydice e aggiornato per l’anno scolastico 2023/2024.

Il dato più emblematico è quello relativo allo stipendio d’ingresso: un docente italiano appena assunto percepisce circa 27.000 euro lordi all’anno, una cifra che rappresenta poco meno della metà rispetto a quanto percepito da un insegnante tedesco nella stessa fase della carriera. In Germania, infatti, il salario iniziale si aggira intorno ai 60.000 euro lordi annui, mentre in Lussemburgo si superano addirittura i 70.000 euro.

Germania e Lussemburgo: i modelli virtuosi di remunerazione scolastica

In netto contrasto con la situazione italiana, Paesi come Germania e Lussemburgo rappresentano modelli virtuosi per quanto riguarda il trattamento retributivo riservato al personale scolastico. Non solo offrono stipendi iniziali nettamente più alti, ma garantiscono anche percorsi di carriera che permettono agli insegnanti di vedere una crescita tangibile nel tempo.

In Germania, ad esempio, il sistema premia l’esperienza e la formazione continua: gli aumenti salariali sono costanti e significativi, fino a portare i docenti senior a percepire cifre ben superiori ai 75.000 euro annui. Lussemburgo, pur rappresentando un caso atipico a causa del suo elevato PIL pro capite, conferma comunque una tendenza ben chiara: investire negli insegnanti è una priorità. In questo piccolo Stato, un insegnante può arrivare a guadagnare, a fine carriera, oltre 100.000 euro lordi all’anno, un valore che appare irraggiungibile nel contesto italiano.

Italia: un sistema fermo, tra scatti d’anzianità e riforme mancate

Nel nostro Paese, l’evoluzione della carriera di un insegnante è fortemente ancorata agli scatti d’anzianità, un meccanismo che, sebbene garantisca una certa stabilità, risulta rigido e poco incentivante. Gli aumenti di stipendio si verificano a intervalli piuttosto lunghi – circa ogni 6-8 anni – e non sono collegati a merito, risultati o aggiornamento professionale.

Il risultato è un sistema che fatica a motivare, soprattutto i più giovani, scoraggiati da prospettive salariali statiche e da una percezione sociale spesso poco gratificante. L’assenza di una reale progressione basata su competenze o responsabilità aggiuntive rende la professione insegnante poco appetibile, contribuendo a un progressivo invecchiamento del corpo docente e a un calo nelle vocazioni.

Nonostante i numerosi annunci e le riforme proposte, gli interventi strutturali per rendere la carriera scolastica più dinamica e attrattiva continuano a mancare. In particolare, manca un vero sistema di valutazione e incentivazione, che premi il merito, valorizzi l’impegno e favorisca la formazione continua.







Una disparità che va oltre i numeri

Nei Paesi dove gli insegnanti sono adeguatamente retribuiti, come Germania o Paesi Bassi, la professione gode di maggiore prestigio e attira candidati altamente qualificati. Al contrario, in Italia, si assiste a un progressivo disinteresse verso la carriera scolastica, soprattutto tra le nuove generazioni, che spesso scelgono altri percorsi lavorativi più remunerativi.

Il rischio, nel medio-lungo termine, è quello di un impoverimento qualitativo del corpo docente, con conseguenze dirette sulla qualità dell’istruzione offerta agli studenti. Una scuola che non riesce a valorizzare adeguatamente i suoi insegnanti è una scuola che fatica a innovarsi, ad affrontare le sfide della contemporaneità e a garantire pari opportunità a tutti.

I dati di Eurydice: una fotografia impietosa ma necessaria

Il rapporto Eurydice 2023/2024 rappresenta una fonte autorevole e aggiornata che consente di comprendere nel dettaglio le condizioni lavorative degli insegnanti nei 27 Paesi dell’Unione Europea, oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia.

Tra le variabili analizzate vi sono lo stipendio iniziale, la retribuzione a metà carriera e quella massima raggiungibile, oltre agli eventuali bonus o indennità legati al ruolo, alla localizzazione della scuola o alla partecipazione a progetti specifici.

L’Italia risulta fanalino di coda in quasi tutti questi indicatori. Non solo per l’entità assoluta degli stipendi, ma anche per la scarsità di incentivi aggiuntivi. Al contrario, in molti Paesi europei i docenti ricevono compensi extra per incarichi di coordinamento, tutoraggio, aggiornamento professionale, oppure per l’insegnamento in aree disagiate o in scuole con alti livelli di complessità.

