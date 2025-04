Nel panorama europeo, l’Italia è spesso percepita come una nazione ricca di tradizioni culinarie, fondata su un modello alimentare equilibrato come la dieta mediterranea. Tuttavia, dietro questa facciata di abbondanza e cultura gastronomica, si cela una realtà sempre più preoccupante: una crescente fetta della popolazione vive in condizioni di insicurezza alimentare. Secondo le più recenti stime, sono circa 3,4 milioni le persone che, nel nostro Paese, affrontano quotidianamente difficoltà nell’accesso a un’alimentazione sana, sicura e nutriente.

Conseguenze sanitarie di una malnutrizione moderna

Le ripercussioni sanitarie di questa condizione sono profonde e trasversali. L’insicurezza alimentare non si traduce soltanto in carenze nutrizionali gravi, ma ha effetti sistemici sullo stato di salute delle persone. È stato osservato, ad esempio, che chi vive in queste condizioni ha una probabilità significativamente maggiore di sviluppare patologie croniche, in particolare il diabete di tipo 2. La Fondazione Diabete e Ricerca mostra come il rischio di contrarre questa malattia metabolica sia da due a tre volte più elevato tra chi sperimenta difficoltà alimentari rispetto al resto della popolazione.

Non meno preoccupanti sono i dati su sovrappeso e obesità. La mancanza di accesso a cibi freschi e nutrienti, spesso sostituiti da alimenti industriali più economici ma ricchi di zuccheri e grassi, porta a squilibri calorici significativi. Il 32% delle persone in insicurezza alimentare presenta condizioni di sovrappeso, mentre il 19,9% è affetto da obesità, cifre ben al di sopra della media nazionale.

Quando povertà e salute si intrecciano

L’interconnessione tra disagio economico e malattie croniche non è una novità per chi studia i determinanti sociali della salute. Tuttavia, negli ultimi anni, tale nesso si è fatto ancora più stringente, anche a causa delle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 e del successivo aumento dell’inflazione. Le famiglie più fragili, spesso monoreddito o disoccupate, si trovano nella condizione di dover scegliere tra le bollette e la spesa alimentare. In questo contesto, il concetto stesso di “cibo salutare” diventa un lusso riservato a pochi.

La qualità dell’alimentazione si impoverisce non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi. Gli scaffali dei discount diventano l’unica opzione possibile per molti nuclei familiari, i cui membri si affidano a prodotti a lunga conservazione, calorici, ma poveri di micronutrienti essenziali come vitamine e minerali. Questo tipo di dieta, ripetuto nel tempo, compromette l’equilibrio metabolico e favorisce l’insorgenza di sindromi dismetaboliche.

Il paradosso dell’obesità nella povertà

È un apparente paradosso: l’obesità, condizione spesso associata all’eccesso, si manifesta con frequenza crescente proprio tra chi vive in condizioni di indigenza. Gli studi condotti in ambito internazionale, e ora confermati anche in Italia, mostrano che le persone economicamente svantaggiate tendono a consumare cibi più economici, ad alto contenuto calorico e basso valore nutritivo. Inoltre, la scarsa educazione alimentare, combinata con l’assenza di accesso a spazi per l’attività fisica, contribuisce a peggiorare la situazione.







A ciò si aggiungono fattori psicologici e sociali. La “fame nervosa”, lo stress cronico legato all’insicurezza economica, e la difficoltà di programmare pasti bilanciati sono elementi che favoriscono scelte alimentari impulsive e poco salutari. In alcuni casi, il cibo diventa uno dei pochi strumenti di conforto emotivo disponibili, aggravando ulteriormente il rischio di disturbi alimentari e patologie metaboliche.

Un sistema sanitario sotto pressione

Il progressivo aumento di queste condizioni patologiche tra le fasce più vulnerabili della popolazione comporta un carico significativo anche per il sistema sanitario nazionale. Il trattamento delle malattie croniche come il diabete, le complicanze cardiovascolari associate all’obesità e le condizioni correlate al sovrappeso richiedono risorse mediche, farmaceutiche ed economiche ingenti. E se la prevenzione è sempre stata il miglior alleato della salute pubblica, oggi appare più che mai come un’urgenza non più rinviabile.

In un’ottica di sanità pubblica, non è possibile ignorare che la salute individuale dipende in larga misura dal contesto socioeconomico. Promuovere stili di vita sani richiede quindi politiche integrate che vadano oltre le sole raccomandazioni nutrizionali: serve un’azione combinata che includa istruzione, sostegno al reddito, accesso equo alle risorse alimentari e interventi mirati nei territori a rischio.

Il ruolo delle istituzioni e della società civile

A fronte di questo scenario complesso, le istituzioni italiane, insieme a enti del terzo settore, fondazioni e organizzazioni non governative, stanno cercando di mettere in campo risposte strutturate. Sono sempre più diffusi i programmi di distribuzione alimentare attraverso le reti di solidarietà, i pacchi viveri, le mense sociali e gli empori solidali, che si propongono di garantire un minimo di dignità alimentare a chi ne ha bisogno.

Ma è fondamentale superare l’approccio emergenziale. La distribuzione di cibo, sebbene necessaria, non è sufficiente. Occorrono interventi sistemici, come incentivi per l’agricoltura locale, politiche di calmieramento dei prezzi per i beni di prima necessità, e percorsi educativi sulla nutrizione per le famiglie a basso reddito. Inoltre, strumenti come le carte alimentari o i buoni spesa digitali potrebbero rappresentare un utile supporto per restituire autonomia e dignità a chi si trova in difficoltà.

Guardare al futuro: educazione, prevenzione e inclusione

L’insicurezza alimentare non è solo una questione di povertà materiale, ma riflette un più ampio fallimento del sistema nel garantire pari opportunità a tutti i cittadini. È un indicatore silenzioso di disuguaglianze profonde, che minano la coesione sociale e compromettono il futuro delle generazioni più giovani. I bambini che crescono in famiglie insicure dal punto di vista alimentare hanno, secondo gli studi, maggiori probabilità di sperimentare problemi di salute, difficoltà scolastiche e limitate opportunità di crescita personale.

Per affrontare la questione in modo efficace, è necessario adottare una visione olistica che consideri l’alimentazione come un diritto fondamentale e non solo come un bisogno fisiologico. Le scuole, ad esempio, possono diventare luoghi chiave per promuovere una cultura alimentare consapevole, anche attraverso programmi di educazione nutrizionale e mense scolastiche che offrano pasti bilanciati, accessibili a tutti.

Patricia Iori