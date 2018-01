Dopo 70 anni insieme muoiono nello stesso giorno

Quando si ha la fortuna di incontrare l’anima gemella, è difficile lasciarla andare. È questa la toccante storia dei coniugi Albania Valori, 92 anni, e Angiolo Cei, di 94 anni.

Una lunga storia d’amore

Dopo quasi 70 anni di vita insieme, Angiolo e Albania sono andati via nello stesso giorno a Isola, frazione del comune di San Miniato (Pisa), dove sono nati e dove hanno deciso di costruire la loro famiglia.

Dal loro amore sono nati tre figli e diversi nipoti e pronipoti, con il passare degli anni la famiglia si è allargata e i due coniugi non si sono mai separati, fino a quando poco tempo fa il 94enne è stato ricoverato in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.









Tra i due è stata Albania la prima a spegnersi, morta nella sua abitazione nella notte tra mercoledì e giovedì per un improvviso malore. Il marito non era ancora stato informato della sua morte quando ha cessato di vivere nel tardo pomeriggio di giovedì, all’ospedale di Empoli. Nel giro di poche ore i due anziani sono andati via fianco a fianco, così come avevano affrontato tutte le loro giornate.

A conclusione di una lunga vita coniugale insieme, i figli della coppia hanno deciso di celebrare insieme i loro funerali, così come la coppia avrebbe voluto. Questi si svolgeranno sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Isola di San Miniato.

Storia analoga quella di Ken e Audrey McKenzie, i due coniugi inglesi morti a sole 4 ore di distanza l’uno dall’altro quest’estate. I due si erano conosciuti da ragazzini, quando Audrey era scoppiata a piangere dopo che alcuni ragazzi le avevano fatto volare il cappellino nuovo giù dal tram. Il galante Ken era sceso in strada per recuperarlo e restituirlo alla ragazza che di lì a breve si sarebbe innamorata perdutamente di lui. Dal 1948 Ken e Audrey non si sono più lasciati.

Se non è questo un amore eterno…

Simona Specchio