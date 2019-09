Instagram: ecco i libri più instagrammati di settembre

Instagram. Svegliarsi, andare a lavoro, pranzare, uscire, una festa, lettura, incontrare un amico, cenare, dormire, svegliarsi. Ogni occasione può essere ripresa dalla videocamera dei nostri telefoni e postata su Instagram. Un’abitudine che è diventata normalità.

Rakuten Kobo, azienda leader nel settore dell’eReading, ha monitorato gli hashtag più trendy dedicati alle letture di settembre. Ha scoperto che gli italiani si sono dimostrati appassionati di lettura pubblicando davvero moltissimi post riguardanti la lettura.

Gli utenti hanno mostrato libri o eBook in spiaggia, in montagna, a casa. Recensioni, consigli o critiche, insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Approfondendo l’analisi dei post, lo studio di Rakuten Kobo -condotto tramite piattaforma di web listening e data snalysis “Crimson” sui principali hastagh dedicati alla lettura in Italia-ci mostra come i temi più ricorrenti di lettura e di Instagram siano legati all’amore e al mare.

Ecco alcuni dei libri più Instagrammati:

Le sette morti di Evelyn Hardcastle, Stuart Turton

A Blackheath House,una maestosa residenza di campagna , Lord Peter e Lady Helena Hardcastle organizzano una festa in maschera con l’alta società. Diciannove anni prima, ad uno stesso evento, successe qualcosa che avrebbe cambiato per sempre le sorti della famiglia e della residenza. Ma cosa? Un rompicapo intrigante e geniale.

I leoni di Sicilia, Stefania Auci

Storia sicialiana e familiare. Dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia – Stefania Auci ci mostra una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea.

Lena e la tempesta, Alessia Gazzola

Ciascuno di noi ha dei segreti. Alcuni molti. Altri pochi ma pesanti. Lena ne ha soltanto uno che la fa sentire come se ne avesse mille. Una ragazza che farà i conti con se stessa, con il suo passato e il suo presente, con la durezza dei segreti. Un romanzo forte e dolcissimo.

Persone normali, Sally Rooney

Connell e Marianne frequentano la stessa scuola e non hanno niente in comune. Si ruotano attorno per anni, sbagliando, rischiando, promettendosi e poi negandosi. Quello che li lega è una semplice storia d’amore. Ma l’amore non è mai semplice. Una tenera e dolorosa storia di sogni e di maturità.

The Mister, E. L. James

La vita è semplice quando hai tutto. Ricchezza, successo, poco lavoro, molto divertimento. Ma quando tutto cambia d’improvviso bisogna fare i conti con chi si è davvero. E certe cose assumono un significato diverso. Un viaggio tra responsabilità , paure e desiderio ,fino all’ultima pagina sorprendente.

Ninfa dormiente, Ilaria Tuti

Dopo Fiori sopra l’inferno , ecco la straordinaria Teresa Battaglia: ambientazioni piene di suggestioni, bellezze inarrivabili, scenari apocalittici. Immaginazione e talento.

Mariafrancesca Perna