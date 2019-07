Instagram nasconde i Like agli utenti italiani. L’italia assieme ad altri paesi partecipa ad una nuova sperimentazione, nata per promuovere i contenuti, spesso discriminati rispetto al numero di Like.

La vicenda

Il proprietario del Social Network Mark Zuckerberg a inizio mese annuncia, durante la conferenza “Facebook F8”, di voler dare inizio ad un test che prevede la rimozione del numero di “Mi piace” al di sotto dei post di ciascun utente. Il test viene inizialmente avviato in Canada, considerato un paese attivo nell’uso di Instagram e attento alle novità e agli aggiornamenti.

Dopo il Canada il test ha coinvolto altri paesi, primo fra tutti l’Italia, assieme a Irlanda, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda.

Come capire se il test è in funzione

Bisogna premettere che non è attivo in tutti gli utenti e che non si tratta per forza di una situazione permanente. Nel caso in cui l’utente facesse parte di questa sperimentazione si dovrebbe visualizzare, aprendo Instagram, un banner in alto. Al suo interno le seguenti parole:

Test di modifica sul modo in cui vedi i “Mi piace” Desideriamo che i tuoi follower si concentrino su ciò che condividi e non su quanti “Mi piace” ottengono i tuoi post. Durante questo test, solo tu potrai vedere il numero totale di “Mi piace” dei tuoi post.

La lettura del banner mostra chiaramente l’intento della sperimentazione: mettere (o rimettere) in primo piano il contenuto dei post condivisi sul Social Network.









Risvolti

Durante la conferenza-lancio del test è stato spiegato come l’attenzione di molti utenti solitamente sia tutta concentrata sull’incremento del proprio numero di Like. Un sistema di questo genere diventa vizioso perchè chi crea contenuti finisce per ricercare solo “Mi piace”, sotto la spada di Damocle del numero dei Like. Più è alto tale numero, maggiore è il valore della persona per la società odierna.

Un esempio sono gli Influencer: con i loro numeri elevatissimi creano vite “perfette”, sopra le righe e sull’onda della tendenza. Gli adolescenti osservano un mondo che non possono avere e guardano con ammirazione le vite degli altri, generando in alcuni casi sintomi depressivi, secondo un recente studio.

Il numero di Like rappresenta per l’utente il riscontro più immediato del proprio operato online: è tentazione comune quella di far coincidere il valore della propria opera con tale numero. La rimozione di questo numero potrebbe contribuire a vivere il mondo dei Social in un modo più sano e adeguato per tutti.

Jacopo Senni