La crisi diplomatica tra Estonia e Russia entra in una fase ancora più aspra con una decisione che ha scatenato dure reazioni da entrambe le parti. Tallinn ha ordinato l’espulsione di un alto funzionario dell’ambasciata russa, accusato di gravi ingerenze negli affari interni del Paese e di violazioni legate alle sanzioni internazionali. Il provvedimento, presentato come una misura necessaria per tutelare l’ordine costituzionale, si inserisce in un quadro già segnato da anni di diffidenza e attriti. Intanto, si stanno sempre più rinforzando i valichi tra Russia e Estonia, per fermare l’ingente flusso di migrazione umana.

Le accuse di minare l’ordine costituzionale

Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, ha descritto il diplomatico espulso – il primo segretario dell’ambasciata russa a Tallinn, il cui nome non è stato divulgato – come “direttamente e attivamente coinvolto” in attività volte a destabilizzare le istituzioni e a dividere la società estone. Secondo Tsahkna, queste azioni comprendono anche il contributo a “crimini contro lo Stato” e violazioni delle sanzioni internazionali, senza però entrare nei dettagli delle norme infrante.

Il caso si è intrecciato anche con vicende interne, tra cui la costruzione di nuovi valichi tra Russia e Estonia che, in pochi secondi, possono bloccare le persone in migrazione dell’est.

La risposta di Mosca

Per ciò che riguarda l’espulsione dell’uomo, il Cremlino non ha tardato a replicare. Alexey Fadeev, vicedirettore del dipartimento stampa del Ministero degli Esteri russo, ha definito l’espulsione “uno dei tanti atti ostili” a cui la Russia sarebbe ormai abituata. Ha inoltre annunciato che misure di ritorsione contro i diplomatici estoni saranno comunicate “a tempo debito”.

La Russia, già colpita da un vasto pacchetto di sanzioni occidentali in seguito all’invasione dell’Ucraina del 2022, considera queste mosse dei Paesi baltici come parte di una strategia coordinata per isolarla ulteriormente.

Un contesto di gelo diplomatico

Le relazioni tra Estonia e Russia si sono deteriorate progressivamente negli ultimi decenni, passando da un fragile equilibrio post-indipendenza nel 1991 a un aperto antagonismo. Dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, Tallinn è diventata uno dei più convinti sostenitori di Kiev, sostenendo sanzioni e misure punitive nei confronti di Mosca.

Nel 2023 le tensioni hanno raggiunto un nuovo picco, con l’espulsione reciproca degli ambasciatori e la drastica riduzione delle relazioni diplomatiche. Da allora, ogni episodio ha contribuito a consolidare un clima di ostilità permanente.

Barriere e cancelli ai confini

In parallelo all’espulsione del diplomatico, l’Estonia ha introdotto nuove misure di sicurezza ai suoi valichi di frontiera con la Russia. Sono stati installati cancelli scorrevoli e blocchi stradali nei tre principali punti di passaggio – Narva, Koidula e Lujamaa – per un costo complessivo di circa tre milioni di euro.

Secondo le autorità di frontiera, i nuovi valichi tra Russia e Estonia permettono di chiudere l’accesso in appena tre secondi, un tempo considerato sufficiente per prevenire ingressi irregolari. L’iniziativa è stata motivata dall’arrivo recente di trenta migranti privi di documenti dal territorio russo.

Migrazione irregolare e sicurezza interna

Il problema, tuttavia, non riguarda solo gli ingressi verso l’Estonia. Negli ultimi anni sono stati segnalati anche casi di cittadini estoni che hanno tentato di entrare illegalmente in Russia, eludendo i controlli. A Lujamaa, ad esempio, un cittadino lettone in stato di ebbrezza ha provato a superare il confine su uno scooter, venendo fermato grazie ai nuovi dispositivi.

Queste situazioni, seppur episodiche, alimentano la narrativa governativa secondo cui è necessario un controllo rigido per prevenire “attacchi migratori” e altre minacce ibride.







Una frattura storica con la minoranza russa

Le politiche di sicurezza attuali si intrecciano con una questione storica irrisolta: lo status dei russi residenti nei Paesi baltici. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, Estonia e Lettonia non concessero automaticamente la cittadinanza ai cittadini russi presenti sul loro territorio. Ancora oggi migliaia di persone vivono come “apolidi”, dotati di passaporto grigio e privi di diritti politici fondamentali.

Recentemente, Tallinn ha approvato una riforma scolastica che prevede l’eliminazione graduale della lingua russa dall’insegnamento entro il 2030, relegandola a lingua “straniera”. Una mossa che rischia di accentuare le divisioni etniche.

Preparativi militari e clima di guerra

La stretta sui valichi tra Russia e Estonia avviene in un momento di tensione internazionale crescente. Mentre Stati Uniti e Russia discutono una possibile riapertura del dialogo – con un incontro tra Trump e Putin previsto in Alaska – l’Unione europea e i Paesi baltici continuano a rafforzare la propria postura difensiva.

Le tre repubbliche baltiche, insieme a Finlandia e Polonia, hanno abbandonato la Convenzione di Ottawa che vieta le mine antiuomo, aprendo la strada alla loro installazione lungo i confini con la Russia. Parallelamente, si moltiplicano esercitazioni militari e simulazioni di guerra.

Nessuna apertura diplomatica

L’espulsione del diplomatico e la chiusura dei valichi tra Russia e Estonia rappresentano un segnale inequivocabile: Tallinn non sembra intenzionata a seguire percorsi di mediazione. I Paesi baltici restano schierati senza riserve a fianco di Kiev e hanno ribadito, insieme ad altre nazioni nordiche, che i confini non possono essere modificati con la forza.

Il capo della diplomazia europea, l’estone Kaja Kallas, ha sottolineato che qualsiasi accordo di pace tra Washington e Mosca dovrà includere l’Ucraina e l’Unione europea, confermando che “tutti i territori occupati appartengono a Kiev”.

Dall’espulsione del diplomatico russo alle nuove barriere di frontiera, le mosse dell’Estonia confermano una strategia di intransigenza nei confronti di Mosca. In un contesto di ostilità radicata, la prospettiva di un disgelo appare remota. La partita tra Estonia e Russia si gioca ormai su due fronti: quello diplomatico, sempre più logorato, e quello della sicurezza, dove ogni nuova misura contribuisce ad alzare ulteriormente il livello dello scontro.

