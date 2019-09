Intelligenza Artificiale – Un team di ricercatori dell’Università americana del Wisconsin-Madison ha messo a punto un modello capace di “combattere” gli uragani prevedendone l’evoluzione a breve termine

Dorian: l’uragano che ha devastato le Bahamas

Nonostante ad oggi l’uragano Dorian sia stato declassato a tempesta di categoria 1, non si è ancora arrestata la scia di devastazione che si è lasciato alle spalle.

Dorian, dopo aver devastato l’arcipelago delle Bahamas con venti fino a 354 chilometri all’ora, ha colpito le coste degli Stati americani dalla Florida fino al North Carolina e adesso si sta spostando verso Nord.

Erica Wells Cox, portavoce del Primo Ministro Hubert Minnis, ha dichiarato che attualmente il bilancio delle vittime è pari a 43, mentre quello dei disperi è di circa 5.500.

Nonostante gli aiuti siano stati molteplici ed imminenti, c’è chi ha pensato bene di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per prevedere e “combattere” gli uragani prima del loro arrivo, per cercare di evitare la scia di devastazione che si lasciano sempre alle spalle.

Sfruttare l’Intelligenza Artificiale per prevedere gli uragani

L’idea è stata proposta da un team ricercatori dell’istituto per gli studi meteorologici (Cimms) dell’Università americana del Wisconsin-Madison.

Gli studiosi hanno “insegnato” ad un modello chiamato DeepMicroNet, a prevedere l’evoluzione a breve termine degli uragani sfruttando dati satellitari.

I primi progressi, pubblicati sulla rivista Monthly Weather Review, fanno ben sperare, proprio come spiega il coordinatore Anthony Wimmers:

“I risultati dello studio sono molto promettenti, non solo per l’accuratezza delle previsioni a breve termine, ma anche perché il modello usa dati satellitari solitamente non impiegati per stimare l’intensità degli uragani”

Anthony Wimmers fa riferimento alle misurazioni delle microonde che rivelano la struttura dell’uragano: grazie al sistema di Intelligenza Artificiale è infatti possibile analizzare una grande quantità di dati e stimare, in modo piuttosto affidabile, la forza del fenomeno atmosferico.

Questo permetterà di avere informazioni molto importanti sul suo comportamento, come ad esempio l’aumento o la diminuzioni dell’intensità, ottenendo così considerevoli vantaggi in termini di prevenzione.

Related Posts

Un esempio di come l’uragano Dorian è stato visto dallo spazio è visibile sul canale YouTube della NASA

La IA è davvero in grado di aiutarci in situazione così delicate?

Secondo il parere di Tristan L’Ecuyer, direttore del Cimms, i modelli di apprendimento automatico si prestano perfettamente ad applicazioni del genere:

“I satelliti riprendono continuamente immagini ad alta risoluzione che generano enormi volumi di dati da analizzare. Adesso occorre sviluppare metodi innovativi per estrarre da essi informazioni pratiche”

DeepMicroNet sembra quindi rispondere perfettamente all’esigenza di avere a disposizione informazioni rapide e di saperle elaborare altrettanto velocemente.

A quanto pare l’Intelligenza Artificiale giocherà un ruolo cruciale nel prossimo decennio nel passaggio dalla semplice acquisizione dei dati alla produzione di informazioni e all’azione.

Federica Catalano