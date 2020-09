Intelligenza Artificiale: definizione e campi di applicazione

Quello dell’Intelligenza Artificiale è un tema più caldo che mai, e negli ultimi anni se ne parla davvero molto, e in ambiti differenti. Nonostante questo, sono in molti ancora a non capirne il vero significato e soprattutto l’importanza. Nelle prossime righe dunque, cercheremo proprio di comprendere il motivo di tanta attenzione, fornendo una definizione di Intelligenza artificiale, quali sono le tecnologie chiamate in causa, e soprattutto i campi di applicazione della IA.

Intelligenza Artificiale: cos’è?

Volendo fornire una definizione semplificata di Intelligenza Artificiale, potremmo dire che rappresenta l’abilità di un sistema informatico di risolvere determinate problematiche che solitamente sono affrontate dalla mente umana. In altre parole parliamo di un insieme di hardware e software che hanno la capacità di agire in autonomia per svolgere alcuni compiti, quindi non più dietro il diretto controllo di un operatore.

Questa tematica ha da sempre affascinato la società, soprattutto l’eterna “lotta” tra la macchina e la razza umana, e la possibilità che la prima possa prendere il sopravvento sulla seconda. Anche il mondo del cinema ha prodotto capolavori degni di nota che hanno fantasticato su questo conflitto. Basti pensare a “Io Robot”, pellicola di grande successo del 2004 che vedeva come protagonista Will Smith.

Per capire quanto siano radicate queste fantasie, si deve sapere che la storia di questo film è basata su un’antologia di racconti di Isac Asimov. Parlando di leggi della robotica, Asimov metteva al primo posto proprio il fatto che un robot non potesse far danno agli uomini in alcun modo. Ovviamente in questi casi si parla di rappresentazioni, e la realtà per l’Intelligenza Artificiale è ancora molto lontana da quanto raccontato, e per certi aspetti più modesta. Ma di indubbia utilità.

Molteplici ambiti applicativi

Abbiamo detto che negli ultimi anni si parla sempre più spesso di Intelligenza Artificiale. Ma quali sono gli ambiti applicativi di questa tecnologia così innovativa? Partiamo dal presupposto che tutti i grandi colossi del web, come Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, fanno già uso in molti ambiti di IA in grado di svolgere alcuni compiti precedentemente affidati all’essere umano.

Basti pensare come la nota piattaforma di streaming Youtube, sempre di proprietà di Google, utilizzi queste tecnologie per scandagliare ed esaminare i video caricati dagli utenti, e determinare se i contenuti rispettano gli standard della community. Ovviamente siamo in un campo dove l’intervento umano è ancora richiesto, ma i passi compiuti negli ultimi tempi per arrivare ad una completa autonomia sono davvero notevoli.

Ma senza guardare così in grande, persino ogni versione moderna di casinò online ricorre all’Intelligenza Artificiale. In questo caso, dei complessi algoritmi sono in grado di generare la casualità, elemento necessario in ogni gioco. Si parla dunque di casualità nel lancio dei dadi, piuttosto che nelle estrazioni delle lotterie. Ma in questo frangente la fantasia è andata ben oltre la semplice immaginazione.

Proprio di recente è stata sviluppata una macchina, chiamata Libratus, che è in grado di giocare a poker. Ciò che ha lasciato particolarmente attoniti, è che la macchina è riuscita a battere due campioni di fama internazionale. A differenza di molti altri giochi più “semplici”, nel Poker occorre una capacità aggiuntiva per vincere, ovvero quella di interpretare e leggere l’avversario. Macchina Vs essere umano: 1-0.

Customer Experience e Intelligenza Artificiale

Gli ambiti di applicazione dell’Intelligenza Artificiale sono davvero numerosi. Per questo motivo elencarli tutti risulta impossibile. Uno particolarmente interessante riguarda un settore preciso della Customer Experience, ovvero l’assistenza che le aziende offrono ai loro clienti o potenziali tali. Un complesso sistema di IA è in grado di gestire le chat bot, ovvero tutte quelle richieste inoltrate direttamente attraverso la chat.

Il sistema analizza le richieste e risponde in maniera pertinente alle domande, fornendo ovviamente la soluzione. Ma dallo scritto al vocale, il passo è breve. È questo il caso dell’assistente “Poste”, sviluppato da Poste Italiane, che attraverso l’intelligenza artificiale è in grado di comprendere le richieste delle telefonate inoltrate all’assistenza clienti. Parliamo dunque di una complessità di problematiche, dove il ruolo svolto dalla IA è sempre il medesimo: fornire soluzioni.