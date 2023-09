Intelligenza artificiale e casinò: possibili benefici e rischi di questo rivoluzionario sodalizio

Negli ultimi tempi si sente parlare con un’insistenza sempre maggiore di intelligenza artificiale. Questa innovazione, infatti, è fortemente discussa in quanto, a detta degli esperti, sarebbe in grado sia di apportare benefici innegabili all’umanità nel suo complesso in determinati ambiti, che di contribuire al peggioramento degli standard di vita attuali in altri.

Attraverso l’elaborazione e l’analisi di dati complessi, questa serie di algoritmi può aiutare per esempio le persone a prendere decisioni in un tempo minore, nonché a ridurre le spese di un’azienda favorendone l’automatizzazione dei processi di produzione. Oltre a questo, però, è anche opportuno considerare aspetti negativi come la mancanza di trasparenza ed etica dell’IA e un suo possibile contributo all’aumento della disoccupazione.

In questo articolo, si cercherà nello specifico di illustrare l’impatto che questa tecnologia potrebbe avere su un’industria specifica, quella dei casinò. Ecco dunque a seguire una presentazione schematica dei principali vantaggi e svantaggi ad essa collegati.

IA e casinò: i benefici

Miglioramento dell’esperienza di gioco degli utenti

Uno dei vantaggi più evidenti dei casinò online rispetto a quelli fisici riguarda la possibilità di concedersi una partita al titolo che più si preferisce senza la necessità di muoversi di casa. Col passare del tempo, i loro clienti stanno mostrando un grande desiderio di godere di un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente e somigliante a quella tradizionale.

Come dimostra un numero crescente di casinò online, questo può essere garantito proprio grazie all’utilizzo della realtà virtuale basata sull’IA. Questa combinazione dà infatti a chi li frequenta la sensazione di trovarsi di fronte a sfidanti in carne e ossa in una delle sale da gioco più rinomate a livello internazionale.

Prevenzione delle frodi

Pur con le loro differenze sostanziali, i casinò online sono tutti accomunati dal fatto di offrire ai loro clienti un ambiente di gioco estremamente sicuro. Ciò nonostante, un’implementazione ulteriore dell’IA in questo ambito sarebbe in grado di garantire che la loro esperienza fosse ancor più gradevole.

Operando da dietro le quinte, questa tecnologia tiene sotto controllo le abitudini dei giocatori ed identifica i pattern di comportamento che potrebbero indicare la presenza di una truffa. In caso di dubbi, i bot inviano al dipartimento antifrode tutte le informazioni necessarie affinché un determinato conto venga bloccato, così da impedire un appropriamento indebito di denaro e dati personali altrui.

IA e casinò: i rischi

Perdita di posti di lavoro

Come anticipato nell’introduzione, l’uso crescente dell’IA nei più disparati ambiti della quotidianità solleva preoccupazioni per milioni di lavoratori impegnati in diversi settori. Questo problema riguarda anche l’industria del casinò, che attraverso di essa vedrebbe diventare superflua l’esistenza di posizioni non specializzate.

Di queste, per esempio, fanno parte quelle di coloro che si occupano del servizio clienti e delle operazioni di inserimento dati. Nonostante questo pericolo sia reale, occorre comunque sottolineare che questo processo di automazione scaturirà inevitabilmente nella creazione di altri posti di lavoro che potranno essere ricoperti dopo aver seguito corsi di formazione specifici.

Manipolazione delle partite

Il requisito essenziale affinché un sistema d’IA possa entrare in azione consiste nel fatto che necessita della programmazione e dell’approvazione previa dell’uomo. Visto questo presupposto, si può quindi sostenere che questa tecnologia non possa funzionare basandosi su valori d’imparzialità, il che provoca una certa preoccupazione da parte di una buona fetta di giocatori.

Secondo molti, infatti, questo intervento umano potrebbe mancare volontariamente di etica così da comportare, per esempio, che la distribuzione della carte in una mano di black jack risulti manipolata a favore del mazziere. La maniera più efficace per fugare alla radice un dubbio di questo tipo è quella di fare esclusivamente affidamento a siti web che hanno ricevuto l’approvazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Casinò e IA: principali vantaggi e svantaggi di questa partnership

I passi da gigante in ambito tecnologico che negli ultimi anni stanno investendo il genere umano interessano anche il settore dell’intrattenimento e, in particolare, quello dei casinò. Soprattutto chi preferisce affidarsi alla modalità online si sarà infatti reso conto che ultimamente il mondo del gioco viene giorno dopo giorno rivoluzionato da molteplici tecnologie innovative, tra le quali spicca l’intelligenza artificiale.

In forte espansione ma comunque ancora alle prime armi, l’IA sta riscuotendo pareri contrastanti sia da parte degli esperti che dei giocatori e, in questo articolo, si è tentato di introdurre in modo sintetico quelli fondamentali. Da un lato, si presume che i suoi benefici più evidenti potrebbero essere un progresso nell’esperienza di gioco e la riduzione del rischio di incorrere in truffe; dall’altro, invece, si mostra una certa preoccupazione circa la perdita potenziale di posti di lavoro e l’alterazione intenzionale dei risultati delle partite.

Queste, però, non sono altro che supposizioni. Per scoprire infatti quali siano le piene potenzialità dell’IA applicata al settore dei casinò, non si può fare altro che continuare a dedicarsi al gioco che più si preferisce nell’attesa che la sua diffusione sia ancor più capillare.