Strategia di Intelligenza Artificiale: il Costa Rica ne fa un uso etico

Entro il 2025, l’intelligenza artificiale (AI) diventerà la tecnologia più determinante di tutte. Ma a differenza delle precedenti ondate di nuove tecnologie, l’IA avrà un impatto su tutti i livelli di gestione.

La divisione del lavoro cambierà e la collaborazione tra uomini e macchine aumenterà senza dubbio. Le aziende dovranno adattare le loro strategie di reclutamento e acquisizione dei talenti per gestire la nuova generazione di abilità e competenze umane, in grado di lavorare fianco a fianco o sotto la direzione della tecnologia.

Il Ministero della Scienza, della Tecnologia e delle Telecomunicazioni (Micitt) del Costa Rica ha firmato una lettera d’impegno con l’UNESCO, attraverso la quale si accorda su un piano d’azione che prevede che il Costa Rica sviluppi una strategia di Intelligenza Artificiale (IA) in accordo con la Raccomandazione sull’etica dell’IA, approvata nel novembre 2021 dall’UNESCO, appoggiata anche dalla Corporación Andina de Fomento (CAF), una banca di sviluppo multilaterale, con sede a Caracas.

Entrambe le parti, con questa carta, si impegnano a sviluppare una politica nazionale di Intelligenza Artificiale, accompagnata anche dalla realizzazione di workshop. L’obiettivo è identificare i progetti di IA nel Paese e presentare questa strategia nell’agosto 2023. In questo modo, il Costa Rica diventerà il primo Paese dell’America Centrale a dotarsi di una politica sull’IA. Alexander Leicht, direttore dell’Ufficio Multinazionale dell’UNESCO San José, ha affermato che è importante che l’UNESCO colleghi l’etica e l’Intelligenza Artificiale.

Paula Bogantes Zamora. Ministra della Scienza, Innovazione, Tecnologia e Telecomunicazione del Costa Rica ha segnalato:

L’IA ci sta aiutando a risolvere i problemi in modo efficace, più informato e più equo. L’IA ha un enorme potenziale, ma allo stesso tempo pone grandi sfide. È quindi importante affrontare questi problemi in modo proattivo ed etico e lavorare insieme per garantire che l’IA venga utilizzata per il benessere della società nel suo complesso