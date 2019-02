Intelligenza Artificiale: un karaoke per cantare senza possibilità di stonare

La voce. Mezzo di comunicazione potente e di forte impatto emozionale. Fin dalla notte dei tempi il suono della voce è stato utile all’uomo, per esprimere pensieri e stati d’animo. Sono proprio questi ultimi ad essere veicolati da melodici e ritmati suoni che danno vita al canto. Questa volta, però, grazie alle innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale (AI) potremmo essere in grado di cantare sentendoci più vicini ai nostri artisti preferiti.

Un team composto da studiosi della Indiana University Bloomington ha compiuto una ricerca – pubblicata sul sito arxiv.org – e ha avviato la sperimentazione di un’intelligenza artificiale in grado di modificare le note stonate.

L’intelligenza artificiale, infatti, baserebbe la propria “esperienza” su voci già registrate, riuscendo a predire i momenti esatti in cui la voce necessita della giusta modulazione per riavvicinarsi alla melodia in sottofondo.

Cantare è un’arte che fa sognare molti di noi tanto da farci venir voglia di ripetere, nel proprio soggiorno, performance canore che avanzano pretese di intonazioni perfette mentre, nella realtà la stonatura è lì che ci attende dietro un angolo. È l’essenza del karaoke: divertirsi pur sapendo di andare in contro a figuraccia certa.

La ricerca americana

Il software karaoke è ancora in fase di sperimentazione, per cui non sarà disponibile sul mercato prima di qualche tempo ma non è difficile immaginare le molteplici possibilità che un’intelligenza artificiale può offrire migliorando aspetti quotidiani delle nostre vite.

Principale autrice dello studio è la dottoressa della Indiana University Bloomington Sanna Wager che, insieme al suo team, si è avvalsa della piattaforma online Smule selezionando circa 5.000 brani musicali cantati da perfetti sconosciuti. Questo ha permesso di creare un efficiente algoritmo, in grado di fornire all’AI tutti i dati necessari per riconoscimento e modifica.

Successivamente, i ricercatori dell’università americana hanno selezionato un campione più ristretto, composto da circa 500 canzoni prima registrate con la giusta intonazione e solo in un secondo momento sono state inseriti i brani musicali contenenti le stonature.

Grazie a ciò, è stato dimostrato come l’intelligenza artificiale sia stata in grado di raccogliere i dati, riconoscere – grazie all’algoritmo presente nel software – e correggere quasi autonomamente tutte le note stonate eseguite.

AI: non solo questione di musica

Sapere di avere a disposizione una “mente” artificiale che può semplificarci la vita è sicuramente qualcosa da leggere positivamente. Un’intelligenza artificiale che sia in grado di correggere le note stonate, cercare di prevenire crimini, evitare gli stati di caos durante cataclismi o guidare un’auto al nostro posto, rende la questione non solo prettamente musicale.

Pensare che l’AI possa fare tutto ciò lascia sempre un ampio spazio di riflessione che ha dato luogo a dibattiti soprattutto in merito alla possibilità, o meno, che essa possa fare delle scelte.

Il fatto che l’AI abbracci molteplici aspetti della vita di ognuno di noi potrebbe renderci potenzialmente dipendenti o, addirittura sostituirci nelle mansioni lavorative.

L’immaginario è vasto e le predizioni altrettanto ma, nel caso del karaoke, la funzione ludica può comunque aggiungere un pizzico di sicurezza in più. Anche quando la consapevolezza di non avere l’orecchio giusto supera l’abilità della tecnologia più avanzata.

Paola Smurra