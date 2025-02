Quest’idea dell’Asia arretrata si è formata soprattutto durante il periodo coloniale e la conseguenza è quella di ritenere marginale una zona del mondo che invece, via via, negli ultimi tempi è diventata sempre più centrale. Ti faccio un esempio: di recente l’Indonesia è entrata nei BRICS Plus e ho visto molti commenti che, a mio avviso, sottovalutavano questa cosa. L’Indonesia è la settima economia del mondo ed è uno dei paesi più popolosi al mondo. Insomma, questa sovrastruttura, se vogliamo ideologica, ci fa percepire poco, ancora oggi, la rilevanza di un continente che invece sarà sempre più importante, non solo da un punto di vista economico, ma ormai anche dal punto di vista degli equilibri internazionali.

La forma che ha oggi è quella che tende a identificare questi due luoghi come luoghi al centro di uno scontro di civiltà, identificando principalmente l’Oriente con la Cina. Quindi siamo in una posizione che, in realtà, non è molto diversa da quella del passato da un punto di vista ideologico, se non fosse che non siamo più in un periodo durante il quale l’Asia è colonizzata, ma ormai è formata da Stati indipendenti che hanno sempre più rilevanza economica e politica a livello internazionale.

Questa contrapposizione, in Asia, è vissuta in diversi modi: è vissuta come uno spirito di rivalsa da parte di molti asiatici nei confronti di paesi che hanno sempre visto come quelli dominanti, ma anche come paesi ai quali ispirarsi. A mio avviso, c’è un rapporto un po’ duplice: da un lato di rivalsa, dall’altro di rincorsa nei confronti di paesi che venivano visti come più avanzati. Quasi come se quell’apporto ideologico che voleva un Occidente sviluppato e un’Asia sottosviluppata, avesse convinto anche gli asiatici.

E quindi c’è la capacità di ricordare il periodo coloniale in Asia, e di sicuro le élite politiche di molti paesi asiatici utilizzano questa contrapposizione in funzione antioccidentale per fomentare anche un nazionalismo interno e uno spirito di rivalsa che viene stuzzicato soprattutto dalle élite politiche.

Io credo che, invece, quando si esaminano bene le società civili, ci sia in realtà un senso di rispetto nei confronti dell’Occidente e una volontà di arrivare a un livello alto – in termini di sviluppo, progressione economica e dei diritti – così come è considerato quello occidentale. Come al solito, siamo all’interno di una situazione nella quale abbiamo una sorta di narrazione del potere e una narrazione delle società civili, e io credo che la seconda sia decisamente molto più interessante.