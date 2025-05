Algoritmia è il romanzo d’esordio di Valeria Roma, scrittrice anche del libro “Ignorare l’assenza. La letteratura palestinese nell’immaginario italiano”, e insegnante di lettere con alle spalle studi umanistici. Pubblicato da Eretica Edizioni agli inizi del 2025, il libro si presenta come un’opera ibrida di genere, unendo thriller psicologico, fantascienza e introspezione esistenziale. Uno dei temi centrali di Algoritmia è l’impatto della tecnologia sulla psiche e sull’etica individuale.

In più punti la storia suggerisce che viviamo in una sorta di “filtro algoritmico”. Il titolo stesso rimanda a questa idea di destino programmabile. Il romanzo è una sorta di “indagine” sulla possibilità di sfuggire a schemi che sembrano già scritti. In questo contesto, la domanda etica sottesa è: quanto di ciò che siamo è davvero autonomo e quanto è il risultato di condizionamenti invisibili (algoritmici)?







L’ascesa di algoritmi e tecnologie pervasive nella nostra società solleva questioni etiche complesse. In Algoritmia, esplori il rapporto tra etica e tecnologia: come definiresti questo rapporto e quale riflessione morale intendi suscitare nei lettori e nelle lettrici attraverso le vicende delle sue protagoniste?

Io non credo affatto che le tecnologie digitali siano eticamente negative. Credo che, di per sé, in quanto strumenti, siano privi di etica, siano neutri. Il problema sorge perché le tecnologie digitali sono state messe al servizio del capitale e, in questo processo, hanno assunto una connotazione etica ben precisa. A mio parere, sono diventate eticamente negative. Pensiamo all’utilizzo militare delle tecnologie digitali avanzate: sono diventate, in buona parte, degli strumenti oppressivi e quindi eticamente negativi. Se fossero liberate da questo loro asservimento al capitale, e quindi al profitto, potrebbero immediatamente diventare, al contrario, degli strumenti promotori di un’etica, e quindi liberare l’uomo. Messe al servizio del vero bene collettivo, il digitale non può che migliorare l’umanità. Ma, come è spesso – anzi, quasi sempre – accaduto nella storia, il profitto ha rovinato tutto. Per quanto riguarda le riflessioni che volevo suscitare nei lettori: la cosa che ho notato è che, da quando tutti noi abbiamo iniziato a usare queste tecnologie in maniera intensiva – cioè a partire dalla pandemia del 2020 – i processi cognitivi di memoria si sono parecchio usurati. Credo che abbiamo abdicato alla responsabilità di tenere a mente le cose, perché ci viene più comodo, ci viene più immediato farlo fare ai dispositivi, agli algoritmi, all’intelligenza artificiale. Vediamo Laila, il personaggio femminile principale, soffrire di importanti amnesie. Probabilmente – dico “probabilmente” perché il processo di costruzione dei personaggi è stato in gran parte inconscio – con questo personaggio ho voluto rappresentare uno scenario parecchio inquietante, che però potrebbe diventare presto reale: quello di veder diffondersi sempre di più, fra la popolazione mondiale e in tutte le fasce di età, questo disturbo.

Il titolo Algoritmia suggerisce l’idea di un destino governato da leggi quasi matematiche. Nel romanzo, in che modo concili la nozione di libero arbitrio con quella di un “destino algoritmico”? Le protagoniste sono davvero libere di scegliere il proprio percorso oppure sono già programmate a seguire un destino prefissato? E quanto di questo concetto lo si può trovare al giorno d’oggi quando si parla del nostro rapporto con la tecnologia?

Una premessa, prima di entrare nel cuore della risposta, che mi consente di collegarmi a quanto dicevo prima. Secondo me, abbiamo rinunciato – e stiamo rinunciando – a pezzi sempre più importanti della nostra memoria. Ma questo passaggio, questo processo, non sarebbe stato possibile se noi, previamente, non avessimo acconsentito a cambiare la nostra percezione del tempo. Credo che il cambiamento della percezione umana del tempo, a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, sia molto legato ai ritmi di lavoro e alla produttività, che sono aumentati in maniera – direi – esponenziale dopo la pandemia. Proprio perché, dall’alto – da un non meglio precisato “alto” – ci viene la pretesa, in quanto forza lavoro, di adattarci sempre di più al ritmo delle macchine. E con “macchine” intendo anche i dispositivi digitali. Io mi ritengo una vittima di questo processo. Però, diciamo che in qualche modo mi sento riscattata grazie al fatto che sto cercando di prenderne sempre più consapevolezza. Intorno a me ma anche dentro di me, sento una grandissima foga a voler riempire ogni secondo della mia giornata con qualcosa da fare. È come se soffrissimo tutti un po’ di horror vacui, oramai, no? Cioè, abbiamo questo rigetto del tempo passato a non fare nulla. E con “non fare nulla” intendo semplicemente guardare fuori dalla finestra, ascoltare della musica, guardare un film, leggere un libro… ovvero, godere del tempo. Io credo che ci abbiano convinti che dobbiamo letteralmente “approfittare” di ogni istante della nostra vita. E in questo modo, però, ci stanno portando lentamente ad autodistruggere la nostra libertà di pensiero. Io addirittura sono scettica sul fatto che esista ancora la libertà, perché credo che stiamo proprio perdendo il concetto stesso di essa. L’abbiamo rimpicciolita talmente tanto. In questo modo, ne abbiamo totalmente perso la definizione. Credo che l’unica vera libertà sia quella conquistata collettivamente. Perché, se la riduciamo a un fatto individuale, credo che della libertà non ci resti più nulla.

La riflessione sull’identità individuale, che attraversa l’intero romanzo, si accompagna a una costante tensione tra ciò che si è e ciò che si appare, tra verità percepite e costruzioni imposte. In questo scenario, c’è un personaggio all’interno del romanzo, lo scultore Wasim, che introduce un elemento simbolico di grande impatto: le maschere. Oggetti concreti ma al tempo stesso carichi di significati stratificati, le maschere sembrano custodire – o celare – le molteplici verità dei personaggi, diventando una chiave di lettura dell’intera vicenda narrativa.

Nel romanzo compare la figura dello scultore Wasim, creatore di maschere, che agisce come collante misterioso tra le due donne. Qual è il significato simbolico delle maschere in Algoritmia e come si collega questo elemento ai temi di identità, verità e duplicità?

L’identità delle due protagoniste, Nora e Laila, è un’identità molto moderna e, dunque, instabile. Ho rappresentato due “io” che vanno in frantumi. Laila, addirittura – per usare un’espressione del filosofo David Hume – è un fascio di impressioni. Nora, forse, ha una maggiore stabilità emotiva, datale dalla maggiore esperienza, per cui, rispetto a Laila, si lascia meno condizionare dal mondo esterno. Ma ciò non toglie che, anche lei, sia una figura piena di insicurezze. Da quanto ho scoperto costruendo il suo personaggio, è solo a 45 anni che Nora, per la prima volta, trova il coraggio di rivendicare la propria libertà e riesce a far ascoltare la propria voce. Come hai detto tu, quella per trovare la propria identità nel mondo digitalizzato è una vera e propria lotta. E io mi chiedo, comunque, se valga davvero la pena lottare per la propria identità. Non ne sono così sicura. Credo che ci siano — in questo momento storico — altre lotte che dovremmo sostenere con maggior forza.

Con la tua formazione in filosofia, quali riflessioni o ispirazioni filosofiche hai voluto inserire in Algoritmia? Ci sono teorie o pensatori che ti hanno influenzata nella gestione dei temi del sé, del destino o della percezione della realtà?

Premettendo che l’idea che ho io della filosofia è molto simile a quella di Ludwig Wittgenstein – ovvero che la filosofia sia utile in quanto scala – intendo dire che uno la utilizza, se ne serve, per capire molte cose di sé stesso e del mondo. Però, a un certo punto, ci si accorge che, una volta arrivati al punto in cui si voleva arrivare, la si può anche lasciare alle spalle. Ecco, quindi, diciamo che gli studi che ho fatto in filosofia mi sono comunque di conforto in alcuni momenti della mia giornata. Però è come se fossero una nube che si offusca sempre di più con il passare degli anni, ma che non per questo smette di essere importante. Nello scrivere questo libro non avevo in mente dei riferimenti precisi a filosofi o teorie filosofiche. Forse l’unico autore di cui, abbastanza consapevolmente, mi sono servita è David Hume, filosofo empirista del Settecento, conosciuto soprattutto per essere stato clamorosamente smentito da Kant. Secondo Hume l’io non esiste, non abbiamo prove che esista un luogo della nostra mente denominato “coscienza individuale”, e non possiamo dire con certezza di vivere, in quanto individui, delle esperienze continuative. Il classico esempio che lui fece è questo: non abbiamo certezza di chi siamo, allo stesso modo in cui non possiamo essere sicuri che domani il sole sorgerà. L’altro riferimento, più che filosofico, è psicoanalitico. Sicuramente Freud, che comunque da molti, giustamente secondo me, è considerato anche un filosofo. In questo caso, mi viene da citare una delle sue teorie, quella dell’interpretazione dei sogni, per cui nel sogno noi vediamo una condensazione dell’esperienza umana. Un altro autore che mi piace citare, anche se non è propriamente un filosofo, o almeno non è considerato tale, è Stanley Kubrick. Naturalmente è conosciuto come regista, ma secondo me è stato molto di più. Il suo cinema mi ha ispirato moltissimo sin da quando ero una ragazzina. Il tema delle maschere, della doppia identità, del sogno che si mescola con la realtà… È da lui che ho preso ispirazione per dare corpo, molto umilmente, a queste visioni, a modo mio.

Nel romanzo si avverte una sottile ma costante tensione esistenziale. Quanto conta, secondo te, la letteratura come spazio di resistenza contro l’omologazione algoritmica delle esperienze e delle emozioni?

Io sono convintissima che la letteratura sia una delle poche forme di resistenza che ci sono rimaste, e conta tantissimo. Per quanto mi riguarda, sempre di più sta diventando l’unica roccaforte in cui cerco e trovo rifugio quando la tensione esistenziale diventa insostenibile o incomprensibile. Mi viene da pensare a Umberto Eco, quando diceva che chi non ha mai letto un libro ha vissuto una sola vita: la propria. E per me, leggere — ancor prima che scrivere — è vitale. Noto una cosa, a proposito della lettura: mi pare che oggi siano giudicati belli, e quindi degni di essere menzionati e pubblicizzati, solo i libri, le poesie o le storie che “piacciono”. Ma io non credo affatto che la letteratura debba per forza piacere per essere buona letteratura. Voglio dire: io, per esempio, non cerco il compiacimento in ciò che leggo. Non è qualcosa che mi interessa. Anzi, se possibile, voglio mettermi in discussione. Attraverso la letteratura voglio scoprire delle storie di cui non avevo la minima idea. Perché se leggiamo solo una letteratura che sappiamo già potrebbe piacerci, ecco che ritorna in gioco l’algoritmo, che si prende gioco di noi, rinchiudendoci in queste bolle di piacere: un piacere identitario e monolitico, da cui — io credo — non c’è alcuna via d’uscita. Quindi, leggere solo ciò che l’algoritmo ci propone, perché ha imparato quello che ci piace, credo sia una grandissima perdita di tempo. Oltre che una noia mortale.

Algoritmia può essere letto anche come una parabola sulla manipolazione dell’informazione? Quanto credi che oggi siamo già dentro una “Algoritmia” reale, e non solo immaginaria?

Devo dire che, ultimamente, avendone per la prima volta fatto esperienza diretta, i social network sono, sotto alcuni aspetti, un buon muro contro la manipolazione dell’informazione contro-algoritmica. Ho notato che, dentro i social, ci sono molte forme di aggregazione. Ci ho trovato — e la cosa per me è stata del tutto inaspettata — le lotte degli sfruttati, che sembra riescano a mantenere viva la loro voce solo dentro ai social. Questo fatto dà conforto a tanti; a me, in primis, ha dato molto conforto. Però, allo stesso tempo, questo è anche il limite dei movimenti collettivi che si rifugiano nei social. È sicuramente molto bello e stimolante vedere le community che lottano per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, degli immigrati, le lotte femministe, le lotte contro le discriminazioni di genere… però, naturalmente, questo non è abbastanza. Non può bastarci. Ci deve essere una corrispondenza nella realtà, che io al momento non vedo così forte. Questo passaggio all’esterno è, a mio parere, diventato tremendamente difficile da portare avanti, complici le politiche egemoniche e repressive in cui ci troviamo immersi, nostro malgrado, in questi anni.

Proiettandosi oltre questo romanzo, come immagini che evolverà nella letteratura italiana il tema del rapporto tra individuo e intelligenza artificiale nei prossimi anni?