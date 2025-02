Arianna Martini è una donna che ha deciso di non restare a guardare. Parte per la Siria nel 2013, quando l’Occidente è invaso dalle immagini cruente della guerra civile che sta polverizzando la popolazione del Paese, in particolare i bambini. L’impegno umanitario di Arianna e dei suoi collaboratori all’inizio si basa su mezzi di fortuna. Poi cominciano ad arrivare le prime donazioni. Nasce così un comitato di scopo che nel 2018 diventa la onlus Support and Sustain Children (SSCh), attualmente attiva in Siria, in Madagascar e a Gaza.

La storia di Nour: «Sognava di diventare medico»

Nour è una bambina siriana. Ha sei anni quando, insieme ai suoi nove fratelli, si ritrova in un campo profughi in Turchia. Il padre, al di là del confine, in Siria, in qualche modo riesce a mettersi in contatto con i dieci figli. Dice loro di tornare da lui. I bambini attraversano la frontiera, ma il padre non c’è. Li ha abbandonati di nuovo. Rimangono lì, in Siria, soli e spaesati, e senza la possibilità di tornare indietro perché nel frattempo i valichi sono stati bloccati.

«Li ho cercati, erano nel campo profughi di Āţimah, nel nord-ovest della Siria», racconta con la voce rotta dall’emozione Arianna Martini, fondatrice e presidente della onlus Support and Sustain Children. È questa, dice, la storia che le è rimasta più impressa nei suoi dodici anni di impegno umanitario al fianco dei bambini in difficoltà.

Ad averla toccata, in particolare, è stata la protagonista: «Nour in arabo significa luce. Una bambina davvero sveglia, si prendeva cura dei suoi fratellini. Sognava di diventare medico». Ne aveva tutte le potenzialità, eccetto i mezzi: «L’abbiamo iscritta a un corso di sarta. Fosse nata in Occidente avrebbe realizzato il suo sogno. Rimane comunque la storia di una bambina che molto probabilmente si salverà».

È per salvare bambine e bambini come Nour che Arianna, ad un certo punto della sua vita, decide di partire. Sente di non poter più restare a guardare, di dover contribuire con aiuti concreti.

«Tutto nasce tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013. Era scoppiata da poco la guerra in Siria e i social mandavano immagini terrificanti. Guardandole decisi di partire insieme ad alcuni amici. Ci autotassammo per affrontare le spese del viaggio. Tornata in Italia, scrivevo sui social l’esperienza che avevo vissuto, riportando le foto. Notavo che le persone rispondevano, volevano aiutarmi anche economicamente. Così costituimmo un comitato per gestire le donazioni, che nel 2018 è diventato la onlus Support and Sustain Children».

La Onlus muove i primi passi nel nord-ovest della Siria, al confine con la Turchia. Qui avvia i primi progetti. È attualmente presente anche in Madagascar, da poco più di due anni, e a Gaza. Non solo. Negli anni SSCh ha completato, e contribuito a completare, diversi progetti in Giordania, Iraq, Grecia e Romania.

La crisi umanitaria in Siria

Con lo scoppio della guerra civile, nel 2011, la Siria ha dovuto affrontare la catastrofica crisi degli sfollati, ancora irrisolta. Milioni di persone soffrono la mancanza di strutture di accoglienza e beni di sussistenza.

«I bambini hanno bisogno di tutto. Coperte o legna per proteggersi dal freddo, istruzione, cure mediche. Ma non ci occupiamo solo dei bambini. In Siria abbiamo aperto un centro di protezione e di formazione per le donne. E nella stessa area abbiamo una clinica che offre cure completamente gratuite».

La presidente di SSCh si riferisce alla clinica pediatrica all’interno del campo profughi di Bab Al Salam e al progetto AMAN, dedicato alle donne che non hanno più la possibilità di badare a sé stesse e ai propri figli, spesso anche vittime di violenze e abusi. Attraverso AMAN, SSCh accoglie e sostiene 280 donne, 360 bambine e 90 bambini, offrendo loro un luogo di socializzazione dove poter accedere all’istruzione e, da qui, cominciare un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.









Inoltre, dal terremoto in Siria del 6 febbraio 2023, SSCh fornisce cisterne d’acqua, cibo, coperte, latte a 640 bambini, un numero in continua crescita, molti dei quali affetti da gravi malattie, e assiste oltre 100 orfani bisognosi di cure. Lo scorso autunno la Onlus ha aperto un Help Point per accogliere tutte le richieste della comunità locale.

Gaza e Madagascar: «Manca acqua»

SSCh aiuta anche la popolazione di Gaza, fornendo acqua, tende «comprate all’interno a un prezzo altissimo» e container provenienti dal Cairo. A Gaza l’avventura della Onlus comincia l’estate scorsa, ad agosto. Arianna Martini ha prima preso contatto con le Nazioni Unite «tutto passa tramite il loro coordinamento», poi ha presentato il progetto della Onlus al ministro degli Interni di Gaza, avendo cura di specificare, oltre che la sostanza dell’iniziativa, la sua natura puramente umanitaria e non politica. A questo punto «il ministro rilascia un numero che identifica la Onlus, con questo si è autorizzati a mandare container nella Striscia».

Da due anni la Onlus è attiva anche in Madagascar. Paese non in guerra più povero al mondo, il Madagascar vive una crisi idrica senza precedenti. Il territorio, soprattutto del sud, risente di una grave siccità che ha messo in ginocchio l’agricoltura. «Non ci sono strade facilmente agibili – spiega Arianna – partendo dal nord, abbiamo impiegato tre giorni per arrivare alla punta del Paese, nel sud».

Una volta lì, Arianna capisce subito la difficoltà delle persone nel reperire anche pochi litri di acqua: devono camminare chilometri. La Onlus si è immediatamente attivata per organizzare il trasporto di cisterne d’acqua, una volta alla settimana. Questo ha in parte migliorato le cose. Ma Arianna punta a qualcosa di più strutturale: «Il passo successivo sarà scavare dei pozzi appena saranno disponibili i fondi. Bisogna portare dei tecnici per far ripartire l’agricoltura e l’allevamento, anche per insegnare alla popolazione tecniche agricole sostenibili, per le quali non ci sia bisogno di molta acqua».

I progetti completati in Giordania, Iraq, Grecia e Romania

In Giordania l’impegno di SSCh si è concentrato, nel 2016-2017, sui campi spontanei ai margini di Zaatari e Al Mafraq, portando generi alimentari e beni acquistati localmente come coperte, indumenti invernali, tende, materiale scolastico, medicinali e assistenza medica.

SSCh ha portato aiuti umanitari in Iraq nel campo profughi di Erbil/Mosul nel 2016-2017. Il susseguirsi di guerre dentro e fuori lo Stato ha causato lo sfollamento di un numero molto elevato di apolidi: ben 922.000 nella sola area sopra menzionata.

Anche in Grecia è stata presente la Onlus, nel campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo, nel 2018-2019, in collaborazione con la ONG refugee4refugees. Qui SSCh è stata testimone delle peggiori condizioni umane e di vita.

Nel 2018-2019 SSCh ha incontrato l’Associazione Parada attiva in Romania dal 1996. Grazie ai servizi scolastici e sanitari, ma anche ad attività alternative come l’arte sociale, è stato possibile aiutare quei bambini di Bucarest che vivono per strada. È stato, inoltre, aperto un centro attivo di giorno per radunare bambine e bambini con l’obiettivo di strapparli da una vita fatta di espedienti pericolosi e deleteri.

Vincenzo Ciervo