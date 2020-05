Intervista agli autori di How To – La quarantena non ferma l’arte

Di Adriano Ercolani

Durante il surreale periodo di quarantena molte sono state le iniziative artistiche che hanno provato a estrarre nuove possibilità creative dai limiti imposti.

Una sfida difficile, ma che ha rappresentato una prova del fuoco significativa per molti autori.

Tra i progetti più interessanti Ultima Voce segnala “How to” , serie realizzata da Francesco Di Giorgio e Valentina Ghetti, così presentata: due creativi vivono insieme una quarantena in una casa di campagna. Solo loro due. Solo Un telefono. “How To” è la risposta artistica all’immobilismo in cui il mondo è costretto a vivere durante la pandemia.

Da un lato un regista esperto e versatile, dall’altra un’attrice e autrice teatrale dai molteplici interessi: due talenti e due approcci complementari per raccontare, con il mero ausilio di uno smartphone, la sospensione della normalità imposta dal lockdown.

Ecco la nostra conversazione, in cui alcune risposte sul progetto sono condivise da entrambi, altre sui singoli progetti, molto interessanti, di ciascuno sono chiaramente a titolo individuale.

Parlare di “collaborazione” è interessante perché da un certo punto di vista da quando ci siamo conosciuti, meno di un anno fa, abbiamo fatto in modo che il nostro incontro fosse foriero di trasformazioni per l’uno e per l’altra. In qualche modo la collaborazione in noi è stata, prima di tutto, umana. Da qui, naturalmente, confrontiamo e scontriamo le nostre idee e facciamo in modo tale di trasformarle in creazioni.

Per lo più, finora, avevamo fatto solo qualche scatto che, pur soddisfacendoci, non era andato oltre il divertissment. Ovviamente la quarantena ha mischiato le carte in tavola e, molto probabilmente, ha accelerato un’esigenza espressiva che, entrambe, aspettavamo di mettere in gioco.

Essendoci trovati insieme ad affrontare questo periodo di reclusione in una casa di campagna ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che questo stop planetario fosse uno scenario unico in cui creare. Quello che doveva essere un corto ha preso poi la forma di una serie di quadri, cortometraggi, che avessero un valore simbolico in dei casi, metaforico in altri, e che cercassero di mettere il naso fuori non solo dalle case che stavano diventando gli scrigni dell’umanità ma anche dai luoghi comuni espressivi di questa strana fase.

Alla fine il progetto “How To” rappresenta per noi un inno alla vita, e quindi alla creatività, in un periodo in cui si parla soprattutto di morte.

Quando abbiamo creato la pagina di “how to -the series” non avremmo mai immaginato che il pubblico apprezzasse tanto il nostro lavoro, né tantomeno di ricevere messaggi di ringraziamento per le emozioni che i brevi video avevano suscitato. Ha colpito l’uso del cellulare come unico mezzo a disposizione (non avevamo nemmeno una piccola luce!) oltre al fatto che, durante la quarantena, i prodotti artistici veicolati dalla rete, per ovvie ragioni, fossero abbastanza omologati nei contenuti. infine, il pubblico ha accolto il messaggio di speranza e positività che volevamo lanciare e questa è stata una piccola vittoria.