Luca Casarini è il capo missione di Mediterranea Saving Humans, una delle ong in prima linea per salvare le centinaia di naufraghi che ogni mese vengono recuperati nel Mediterraneo. Sono testimoni di costanti violazioni dei diritti umani. A febbraio Luca Casarini, Don Mattia Ferrari e Beppe Caccia hanno scoperto di essere stati spiati dai servizi segreti italiani con il software militare Paragon Graphite su richiesta del governo Meloni previa autorizzazione del Procuratore Generale Amato.

A Febbraio il governo ha ammesso di aver utilizzato Paragon per lo spionaggio di di Don Mattia Ferrari, Luca Casarini e Beppe Caccia, attivisti di Mediterranea, oltre al direttore di Fan Page Francesco Cancellato e a David Yambio, giovane rifugiato sud sudanese e presidente dell’ong Refugees in Libya, vittima di torture da parte di Almasri generale libico al vertice della Polizia giudiziaria. Lo stesso Almasri su cui c’è un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, arrestato a Torino, rilasciato e riportato in Libia con un volo di Stato.

Casarini e gli altri avrebbero dovuto essere ascoltati al Parlamento Europeo il 9 aprile, ma la seduta è stata rimandata al 23 aprile, infine al 13 maggio.

Ma il Partito Popolare Europeo ha detto che non vuole che ci siamo né io né Don Mattia Ferrari. Vuole mantenere la discussione su un ambito tecnico. Quindi invita Meta e Citizien Lab, cioè i tecnici. Si tratta di una volontà politica. Normalmente, le commissioni ascoltano tutti, su un tema così delicato ancora di più. Non c’è mai stato un ostracismo del genere.

S econdo la Costituzione, le intercettazioni preventive possono essere richieste dal Governo ai Servizi Segreti se c’è un pericolo effettivo per la sicurezza nazionale o in caso di terrorismo o mafia

Ci devono dire qual è il problema di sicurezza nazionale e perché usano un software militare su di noi, così sofisticato da costare 30 milioni di euro.

Chiedo a Luca Casarini cosa c’è secondo lui che davvero scotta nelle loro telefonate.

Noi curiamo relazioni con profughi che cerchiamo di aiutare a scappare dai lager, testimoni di violazioni dei diritti umani, persone che sono state torturate da personaggi libici che fanno parte anche dell’establishment. Li aiutiamo a testimoniare presso la Corte Penale Internazionale. E allora loro cercano nomi e cognomi perché una volta capito chi è il rifugiato che ha intenzione di denunciare i suoi carnefici alla CPI, lo segnalano ai libici o ai tunisini. Come segnalano i nomi di chi potrebbe ricevere un mandato di cattura e deve stare attento.

Le espulsioni dei migranti in Tunisia, Marocco e Mauritania sono un fenomeno sistemico. Li deportano nei deserti e li abbandonano senza acqua e senza cibo. Molti muoiono.

Uno dei capisaldi della politica di relazioni nel Mediterraneo è soldi in cambio di trattenimento di migranti. Il memorandum Italia-Libia, in vigore dal 2017 consiste nel fatto che il governo italiano ha dato circa un miliardo di euro di fondi pubblici, nella maggior parte dei casi prelevati dai fondi per la cooperazione con l’Africa, quindi legati ai fondi europei, con l’obiettivo che la Libia blocchi i migranti. È per quello che ci sono i lager. Almasri è ricercato per crimini contro l’umanità. L‘Unione Europea fa accordi con criminali per fermare i migranti. Le deportazioni sono fatte con i pick up comprati con fondi europei. Il problema reale è questo, non lo spionaggio.







Chiedo a Luca come si è sentito quando ha scoperto di essere spiato dai Servizi Segreti

Mi sono fatto una gran risata perché ci ha avvertito Meta con un messaggio. È la conferma del Matrix dai piedi d’argilla. Questo gigante della sorveglianza frega anche loro. Le società che creano i sistemi di sorveglianza non sono pubbliche, sono private. E nel mercato la reputation è tutto. Se Meta vede che uno gli sfonda il firewall per fare spionaggio su attivisti, giornalisti, ecc questi lo denunciano. Il vero tema di tutta questa situazione non è che siamo stati spiati, ma che sono stati scoperti loro.

Chiedo a Luca Casarini quali siano i passi da fare per creare un mondo dove esista la libertà di movimento

Siamo tutti esseri umani, anzi, quelli che stanno peggio dovrebbero avere più libertà di movimento di tutti. Muoversi significa una speranza di poter vivere in maniera più dignitosa. Invece i ricchi vanno dove vogliono e quelli che muoiono di fame non possono muoversi. Conquistare la libertà di movimento è una questione anche culturale. Non è solo una questione politica o di regimi. Bisognerebbe tornare alle origini del termine ospite. Perché si chiama ospis che si differenzia da ostis, nemico, per una sola consonante. Cè un filo che differenzia l’ospite dal nemico. Tutto si gioca su come vediamo una venuta di una persona da un’altra parte del mondo che ha bisogno di aiuto. Se invece di un ospite diventa un nemico, vuol dire che ci aspetta una lunga traversata nel deserto per cambiare le cose. Ci sono tanti passi da fare.

Chiedo a Luca Casarini quale sia il primo passo

Il primo passo è quello di impedire che muoiano le persone. Possiamo discutere di tutto, ma su una cosa non possiamo prescindere. Nessuno deve essere fatto morire per questo. L‘idea del potere è invece che i poveri possono essere fatti morire. Vedi le foto dei deportati esposte come trofei nelle aiuole della Casa Bianca per festeggiare i 250 anni della Costituzione Americana.

Condivido con Luca Casarini le mie riflessioni su come il governo Trump stia creando una comunicazione che insiste nel rendere la disumanità qualcosa di molto cool.

Sì, facendo diventare il disumano una religione. Vance l’ha chiarito, ha affermato che loro seguono l’ordo amoris, è lo stravolgimento del pensiero agostiniano. Il loro problema è avere una fonte di legittimazione universale per la disumanità. Musk dice, io voglio salvare l’umanità. Dato che le leggi dell’umano vietano quello che stanno facendo, allora devono trovare una legge morale esterna, cioè religiosa. Dio è con noi, ovvero il Got mit uns utilizzato dal Nazismo.

Nonostante un’oscurità così crescente c’è la via della legalità che non retrocede. Tra gennaio e marzo 2024 sono state diverse le sentenze di Tribunali civili e penali fino alla Suprema corte di Cassazione che hanno dichiarato apertamente illegittime le norme e le conseguenti pratiche del Governo italiano.

Quando quello che fanno le istituzioni viene analizzato dal punto di vista legale saltano fuori le violazioni di legge. Prendi la strage di Cutro, 6 ufficiali della Guardia Costiera e 3 ufficiali della Guardia di Finanza sono sotto processo, rinviati a giudizio per strage.

Nel febbraio del 2023 avvenne il naufragio di Cutro, che portò a 94 persone morte, di cui 30 bambini. Emergency, Louise Michel, Mediterranea Saving Humans, Sea-Watch, SOS Humanity e SOS Mediterranee si sono costituite parte civile per dimostrare che i ritardi nel lanciare operazioni di soccorso tempestive non sono state un incidente, ma una calcolata negligenza.

Si chiama law enforcement. Se sono migranti viene anteposto l’obiettivo della difesa dei confini al soccorso in mare. Se è una crociera o una barca a vela di turisti partono tutti i mezzi per salvarla. Se invece è piena di donne, uomini e bambini migranti si aspetta perché scatta un protocollo che è quello del controllo di polizia. Allora il controllo di polizia a Cutro cosa ha voluto dire? Li aspetto a terra. Questo è quello che contestano i giudici.

Chiedo a Luca Casarini che cosa ha letto negli occhi o nelle parole delle forze dell’ordine che hanno eseguito o devono eseguire questi protocolli

Li vedo in grande sofferenza, pentiti dopo i disastri, impauriti perché devono seguire delle direttive. Poi parli con le persone e sembrano svegliarsi di colpo. Ma come fai a non andare incontro a una barca che è piena di bambini e lasciare che si schianti sugli scogli perché sono migranti? Questa cosa, perché sono migranti, io l’ho vista scritta, mentre facevo una missione con la mare Ionio, una volta è arrivato uno di questi messaggi che sono sempre più rari, adesso è tutto coperto da segreto. Da Malta arrivò l’allarme di un naufragio per tutte le navi, c’erano scritte le coordinate e not migrant, cioè non sono migranti.

Solo dall’inizio del 2025 si stima che siano morte oltre 2.000 persone nel Mediterraneo.

Noi vediamo barche di persone che stanno per affondare che vengono lasciate giorni, non ore. Potrebbero salvarne il 90% di quelli che muoiono, perché tra l’altro il Mediterraneo, oltre a essere un mare che è lo 0,8% di tutti i mari del mondo, quindi una pozzanghera, è però attraversato dal 35% del commercio mondiale, quindi è un mare pieno di navi. Con i satelliti loro vedono tutto, ma non li salvano perché sono poveri. La teoria della destra globale che si sta affermando è l’umanità in eccesso, quindi una parte deve essere eliminata.

Se siamo arrivati a questo punto è perché da anni riceviamo un bombardamento mediatico che Luca Casarini individua come il punto più pericoloso.

C’è un bombardamento mediatico continuo per creare la narrativa dell’invasione, e poi c’è un’altra cosa, che è la non accoglienza. La pratica del respingimento l’ho divisa in quattro articolazioni. Assenza di vie legali per poter migrare, omissione di soccorso, deportazione, e non accoglienza.

L’omissione di soccorso, è diventata una tecnica sia via mare, sia via terra: procedure amministrative che servono ad aggirare le convenzioni internazionali. Inoltre con l’omissione di soccorso si lascia spazio alle catture in mare, da parte delle cosiddette guardie costiere, che sono in realtà trafficanti di esseri umani travestiti da guardie costiere, come nel caso libico. Il terzo elemento del respingimento è la deportazione. L‘abbiamo cominciato a vedere con l’Albania, adesso l’Inghilterra costruirà altri quattro centri per deportati in Albania, Montenegro, e Kosovo. Vedremo spuntare lungo tutto il Mediterraneo, nella costa sud, centri per deportati. L’attesa italiana può durare 18 mesi, quindi un anno e mezzo di galera a gente che non ha commesso alcun reato, mentre i paesi terzi vengono riempiti di soldi per fare questo. Avremo questa centralità della deportazione nei prossimi tempi. La quarta articolazione è la più pericolosa, la non accoglienza in Italia, ovvero la guerra tra poveri. Le nostre città sono dei palcoscenici della costruzione di questo immaginario dell’invasione del nemico. Non accogliere significa costruire delle sacche di marginalità nelle città, per esempio scaricando sui comuni tutto il tema dell’accoglienza. Serve alla politica dominante per riprodurre l’immaginario della guerra civile e giustificare le deportazioni.

Chiedo a Luca Casarini se conosca politici o governi con una visione politica lungimirante

Il problema è molto sottovalutato, noi siamo testimoni di crimini orrendi contro l’umanità da anni, ma chi costruisce su stragi ed orrori e violazioni di diritti umani il proprio futuro, ne vedrà delle belle. La sfida è quella dei prossimi 30 anni.

Secondo l’Istat nel 2050 in Europa vivranno 200 milioni di persone che provengono dall’Africa.

ll meticciato non è una scelta e non lo possiamo fermare, è il nostro destino. E invece di prepararci a questo con efficacia stiamo facendo politiche all’interno degli stati per la guerra civile: non offriamo accoglienza, facciamo discriminazione, creiamo ghetti come quelli a Foggia. Continua questo meccanismo della stigmatizzazione dell’essere migranti, non diamo la cittadinanza ai bambini che nascono qui. Abbiamo più di un milione di persone che sono italiani più di me, ma che non hanno la cittadinanza. Noi vediamo le stragi in mare, le persone che hanno vissuto deportazioni, torture nei lager. E uno dice devo fare di tutto per aiutare queste persone. Ma forse la pratica più micidiale è la non accoglienza .

Ho inviato a Luca Casarini le Proposte di pace del mio maestro, Daisaku Ikeda. Dal 1983 ogni anno ha scritto alle Nazioni Unite per quarant’anni. In ognuna di esse è racchiusa una visione straordinariamente profonda ed efficace dei problemi e delle soluzioni per l’umanità, una visione capace di comprendere l’interconnessione di tutte le grandi sfide globali al cuore umano e al potenziale infinito di ogni individuo, una visione che davvero può permettere al nostro mondo di uscire dall’autodistruzione. Nella Proposta di Pace del 2015 dal titolo Un impegno condiviso per un futuro più umano – eliminare l’infelicità dalla terra Ikeda cita l’amico e Premio Nobel per la letteratura Wole Soyinka, nigeriano vissuto in esilio fino al 1998, il quale ha dichiarato che usare l’immaginazione per mettersi nei panni di un altro è la base della giustizia.

Federica Sozzi