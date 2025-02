L’Osservatorio sulle Migrazioni di Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, è attivo a Lampedusa da dieci anni.

Nel 2024 sono arrivate a Lampedusa 41.943 persone. Fame, conflitti, disuguaglianze e cambiamenti climatici le cause principali.

Nonostante ciò la narrativa corrente è totalmente diversa. Come dimostrato dal XII Rapporto dell’Associazione Carta di Roma Notizie di contrasto, un’analisi dei media italiani aggiornata al 31 ottobre 2024, i principali media nazionali insistono sui concetti di emergenza e sicurezza quando si parla di migrazione.

Gli italiani non capiscono che le persone che fuggono da guerre, persecuzioni, cambiamenti climatici e quindi carestie non hanno vie legali di accesso.

E’ necessario creare vie legali di accesso, non è solo un diritto umano, è anche un diritto sancito dalla Costituzione Italiana nell’articolo 10

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Accogliere i migranti è un nostro dovere come cittadini e come esseri umani.

Per questo ho deciso di intervistare chi vive con i propri occhi e il proprio cuore il primo arrivo delle persone che dalle coste della Libia e della Tunisia partono verso l’Italia e arrivano all’isola di Lampedusa, il lembo di terra italiano più vicino.

A Lampedusa c’è la Porta d’Europa, un’opera di Mimmo Paladino, un monumento alla memoria dei migranti deceduti in mare. Nel 2024 sono morte almeno 1.717 persone nel Mediterraneo Centrale e 2.301 su tutta la rotta Mediterranea.

La vera urgenza è creare vie legali per le persone in movimento.

Per questo Mediterranean Hope si è impegnata con altre associazioni a creare i corridoi umanitari, vie di accesso legale e sicure per le persone per arrivare in Italia e in Europa. I corridoi umanitari, primi in Europa, nascono dalla collaborazione ecumenica tra protestanti e cattolici.

Incontro virtualmente Francesca Saccomandi, operatrice dell’Osservatorio permanente sulle migrazioni di Mediterranean Hope a Lampedusa.

Mediterranean Hope si occupa di persone in movimento e supporto alle persone in movimento. Nasce dieci anni fa proprio qui a Lampedusa, dopo che il naufragio del 3 ottobre del 2013 (Il naufragio di un’imbarcazione partita dalla Libia provocò 368 morti accertati e circa 20 dispersi) smosse le coscienze di chiunque e riportò attenzione su quello che comunque stava già succedendo. La federazione decise di prendere il suo pezzo di responsabilità e fondò l’Osservatorio.

Non è un caso che l’Osservatorio sia nato a Lampedusa, c’è la consapevolezza della centralità geopolitica e simbolica dell’isola all’interno di un fenomeno di portata globale come quello delle migrazioni.







Gli sbarchi

Gli sbarchi, o meglio dire naufragi, che avvengono a Lampedusa sono circa a cadenza mensile. Gli operatori di Mediterranean Hope incontrano le persone arrivate dal mare al Molo Favaloro

È il molo militare dove la Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza portano le persone. Noi facciamo una prima assistenza, portando tè caldo o altri beni pratici che servono alle persone in quel primo momento. L’altra parte che svolgiamo al Molo è quella di osservare e di intervenire per evitare che venga fatta pressione alle persone, offrire una sorta di alternativa all’approccio estremamente securitario che viene di fatto cucito addosso alle persone. Al Molo però noi non ci andiamo, come Mediterranean Hope, noi ci andiamo con il Forum Lampedusa Solidale. L’idea è proprio che sia la società civile a presidiare quello spazio, che altrimenti sarebbe completamente chiuso.

Francesca mi racconta che le persone arrivano al molo, poi vengono trasferite nell’hotspot e detenute illegalmente senza possibilità di uscire

Quindi di fatto l’incontro è impossibile e noi su questa mancanza di incontro, su questo impedimento cerchiamo di lavorare perché ormai è dal 2020 che è così.

L’hotspot di Lampedusa e la detenzione illegale

L’incontro c’è, ma non c’è la modalità di scambiare due parole

L’hotspot si trova nel centro dell’isola più o meno, molto nascosto, in una vallata. Esiste da molti anni, ma è dal 2020 che è così ermeticamente chiuso. Prima c’era un buco nella recinzione per cui le persone di fatto spesso uscivano e infatti per noi l’incontro lì al molo era dare un benvenuto, ma anche un dire se volete noi siamo qui. Oggi, una volta entrati dentro l’hotspot le persone non possono uscire, nemmeno fare una passeggiata o partecipare a una commemorazione per le vittime di naufragio.

Sugli Hotspot c’è anche una pronuncia della Corte di Giustizia europea che condanna l’Italia sul fatto che il trattamento all’interno degli Hotspot sia inumano e degradante.

L’isola di Lampedusa è abitata da circa 5.000 persone. Le forze dell’ordine sono circa 1.000. Ieri sono arrivate delle persone autonomamente sull’isola. Sono finite all’isola dei Conigli. C’era una persona in condizioni critiche a bordo e una persona morta, hanno aspettato più di un’ora perché arrivassero i soccorsi. Dopo l’ora aspettata hanno aspettato ancora perché comunque il recupero ha richiesto del tempo e di fatto ieri una persona è morta di ipotermia dentro il poliambulatorio di Lampedusa.

Francesca sottolinea come anche questa tragedia derivi dal fatto che la migrazione viene trattata come una questione di pubblica sicurezza, ma di fatto è una questione che richiederebbe tutt’altro assetto

Ma la gestione è sempre quella dell’emergenza, quindi forze dell’ordine, controlli, file, non vi potete spostare, non potete uscire, privazione della libertà personale perché di fatto le persone non possono essere detenute all’interno dell’hotspot, possono essere trattenute finché non vengono identificate. Una volta avvenuta l’identificazione, a meno che non ci sia un precedente arresto, dovrebbero poter uscire. ma non escono, non ci sono medici, non ci sono mediatori culturali.

Il personale sanitario è chiaramente sproporzionato rispetto al numero di forze dell’ordine. Francesca mi racconta che a Lampedusa, al molo, al momento dello sbarco, ci sono due o tre medici.

C’è l’USMAF che è il ministero della salute, viene a Lampedusa perché bisogna controllare che le persone non portino malattie infettive. Lo screening al molo è sommario. Non ci sono mediatori. Al poliambulatorio c’è solo un mediatore. Come fa una persona del Bangladesh a comunicare con un medico siciliano rispetto ai suoi problemi?

Il 29 gennaio al Parlamento Europeo è stato è stato presentato State trafficking, un rapporto che denuncia il traffico di migranti alla frontiera tra Tunisia e Libia e violenze che in alcuni casi sarebbero state messe in atto dalla Garde nationale tunisina

Non è nulla di nuovo. Sono testimonianze che le persone ci riportano direttamente molto spesso, sia dalla Tunisia che dalla Libia, storie allucinanti. Sono molto spesso traumatizzate, hanno visibilmente paura della polizia. Ci raccontano che la polizia libica li ha picchiati, torturati e costretti a pagarli.

Nel Report annuale dell’Osservatorio di Mediterranean Hope del 2024 ci sono alcune testimonianze delle persone. Una riguarda il trattamento riservato loro nel nostro paese

Nella notte arrivano 48 persone dalla Tunisia. Due di loro hanno urgenza di andare al bagno, ma non gli viene permesso. Un uomo che stava appoggiando i suoi vestiti sporchi a terra viene rimproverato bruscamente. Il molo era già in condizioni igieniche pessime ben prima che arrivassero queste 48 persone. Nel corso dello stesso arrivo, accompagniamo delle persone sorreggendole in due, perché non erano in grado di camminare. La sedia a rotelle resta dentro l’ambulanza, inutilizzata

Chiedo a Francesca se riescono ad avere un dialogo con le istituzioni. Mi fa l’esempio dei bagni pubblici al molo

Ad oggi questi bagni sono rotti: non arriva l’acqua. Ti lascio immaginare cosa significa per delle persone che hanno attraversato il mare, essere costretti ad andare in bagno in condizioni completamente indegne. Sono anni che cerchiamo di sbloccare questa situazione, ma c’è un rimpallo totale delle autorità che si demandano la responsabilità. La svolta sarebbe avere una volontà politica diversa, decidere di non considerare questa situazione come un problema di pubblica sicurezza. Nel momento in cui questo cambia, cambia anche il modo in cui le persone possono essere ricevute. N on è impossibile, perché non sono numeri enormi in realtà, è la modalità sistemica con cui questa cosa viene affrontata che deve cambiare: chiaramente noi non vediamo dei segnali positivi.

Cambiare la narrativa: la nostra immediata responsabilità

Le persone da sempre si spostano e per sempre si sposteranno.

Come facciamo noi che abbiamo un passaporto privilegiato che ci permette di farlo in modo sicuro e legale. La vera risposta all’immigrazione cosiddetta irregolare è di creare un accesso legale e sicuro per tutti e tutte. Creare delle alternative che permettono alle persone di spostarsi senza rischiare la vita e senza mettersi in mano a trafficanti di esseri umani. C‘è una complicità, una responsabilità diretta dell’Europa e dell’Italia in questo, con gli accordi che firmiamo con i milioni e i miliardi che noi stanziamo affinché queste frontiere vengano rafforzate. I corridoi umanitari non sono l’unica risposta, ma dimostra che si possono fare le cose diversamente, le persone possono prendere un aereo e arrivare in modo sicuro in Italia.

Se le cause che spingono le persone a spostarsi sia il tentativo, a volte dovendo scegliere tra la vita e la morte, di cambiare le proprie condizioni di vita, credo che le cause che ci fanno credere che c’è chi lo può fare e chi no sia da individuare semplicemente in una mentalità razzista.

Federica Sozzi