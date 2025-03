Una lunga conversazione telefonica a suggellare l’intesa Trump Putin ha aperto nuove possibilità di dialogo per la risoluzione del conflitto in Ucraina. La chiamata, durata più di due ore, ha segnato un primo passo verso una potenziale fine delle ostilità, seppur in un contesto ancora estremamente delicato e incerto.

I paletti imposti dalla Russia

Un aspetto cruciale da considerare è la posizione intransigente della Russia riguardo alle condizioni per un cessate il fuoco stabile. Putin ha chiarito che uno degli ostacoli principali per una risoluzione definitiva del conflitto è la cessazione degli aiuti militari stranieri a Kiev. Questa richiesta ha sollevato molteplici interrogativi, soprattutto considerando che Trump stesso ha dichiarato di non aver trattato la questione degli aiuti durante il colloquio. Tuttavia, la posizione del Cremlino su questo tema appare fondamentale per Putin, che ha ribadito più volte la necessità di fermare qualsiasi supporto esterno per l’Ucraina.

Un altro punto cruciale riguarda la cessazione dello scambio di informazioni di intelligence tra le potenze occidentali e l’Ucraina. Mosca ha insistito sulla necessità di interrompere questo flusso di dati strategici, ritenuto un ostacolo fondamentale alla pace. Anche in questo caso, la posizione di Trump è stata meno chiara, non essendo emersa una discussione esplicita sulla questione durante il colloquio con Putin. L’incertezza su come queste condizioni possano influire sul processo di pace resta uno degli aspetti più problematici delle trattative.

Il cessate il fuoco e la tregua parziale

Un elemento positivo emerso dalla telefonata è la sospensione temporanea degli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine da parte della Russia. Subito dopo la conclusione del colloquio, Putin ha ordinato l’interruzione degli attacchi alle centrali elettriche e ad altri obiettivi energetici in Ucraina. Questo stop, che durerà 30 giorni, rappresenta una prima prova di tregua, anche se limitata. Tuttavia, nonostante questa sospensione, le autorità ucraine hanno denunciato nuove incursioni russe, tra cui attacchi con droni contro il sistema elettrico nella regione di Dnipropetrovsk, una chiara indicazione che le violenze non sono cessate in modo definitivo.

Le prospettive future della tregua

Secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca, il colloquio tra Trump e Putin ha gettato le basi per ulteriori sviluppi. Tra gli aspetti discussi, emerge la possibilità di negoziati tecnici per un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, zona strategica per il conflitto. Tuttavia, i passi successivi non sembrano così immediati. Il percorso tracciato prevede, infatti, una serie di tappe che dovranno portare prima alla realizzazione di un cessate il fuoco completo e, successivamente, alla firma di una pace permanente. L’ulteriore evoluzione della situazione dipenderà da vari fattori, inclusi i futuri colloqui tra le parti e il coinvolgimento di altri attori internazionali, come l’Arabia Saudita, che si è proposta come mediatrice.

Lo scambio di prigionieri come segnale positivo

Un aspetto che ha contribuito a creare un’atmosfera di speranza è stato lo scambio di prigionieri tra le due parti. Oggi, 19 marzo, sono stati liberati 350 prigionieri, 175 da ciascun lato. Questo scambio è stato visto come un passo importante verso la creazione di fiducia reciproca, anche se le sue implicazioni sul piano politico e militare restano ancora da valutare.







Le cause radicali del conflitto: un punto di discussione

Putin, nel colloquio con Trump, ha anche sollevato la questione delle cause radicali del conflitto, un tema che sembra essere al centro delle discussioni sul lungo termine. Secondo il presidente russo, per arrivare a una vera pace, è necessario affrontare e risolvere queste cause che alimentano il conflitto tra i due paesi. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici su quali siano questi fattori e come potrebbero essere affrontati nelle trattative future. Questo punto solleva interrogativi su quanto le posizioni di Mosca e Kiev possano effettivamente avvicinarsi, considerando le differenze fondamentali sulle rivendicazioni territoriali e politiche.

Il ruolo degli altri attori internazionali

Nonostante l’importanza della telefonata tra i leader di Stati Uniti e Russia, rimangono molte questioni irrisolte, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento di altri attori internazionali. L’Unione Europea, finora fortemente critica nei confronti della Russia, non è stata menzionata nei colloqui. La sua eventuale partecipazione alle trattative di pace resta un’incognita, così come la questione dei territori occupati dalla Russia, che non sembrano destinati a rientrare nelle discussioni. La posizione degli altri paesi occidentali, in particolare degli Stati Uniti, dovrà essere definita più chiaramente nel corso delle prossime settimane.

Le incognite per la pace

Le prospettive per una pace duratura restano, quindi, ancora in bilico. Nonostante i segnali positivi, come lo scambio di prigionieri e la sospensione temporanea degli attacchi alle infrastrutture, i contrasti ideologici e politici tra le potenze coinvolte continuano a rappresentare un ostacolo significativo. La strada verso una risoluzione del conflitto è ancora lunga e piena di incognite.

