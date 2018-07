L’Air Force Research Laboratory, in collaborazione con gli ingegneri dell’Università di Cincinnati, stanno sviluppando un abbigliamento nuovo e radicale. Esso sarà in grado di ricaricare il nostro cellulare!

I ricercatori stanno sviluppando una vera e propria tuta alla “Iron Man” in grado di immagazzinare l’energia in nanotubi di carbonio.

Questa nuova tecnologia promette di rivoluzionare tutto, dai vestiti agli aerei da guerra. Per realizzarla, vengono “coltivati” alcuni nanotubi su wafer di silicio di dimensioni quadrate sotto calore in una camera a vuoto. Poi si passerà attraverso un processo chiamato deposizione chimica da vapore. Quindi si allunga il piccolo quadrato fibroso sopra una bobina industriale nel laboratorio, trasformando il piccolo foglio di carbonio in un filato che assomiglia alla seta di ragno.

L’era dei super-soldati

Ha detto il professor Vesselin Shanov, che co-dirige i laboratori Nanoworld della UC:

“È esattamente come una tuta in tessuto. Possiamo assemblarli come un filo-guida e usarli in applicazioni che vanno dai sensori per rintracciare i metalli pesanti a dispositivi di accumulo di acqua o energia, compresi super condensatori e batterie.”

Per i militari, questo potrebbe significare sostituire le batterie pesanti che caricano il crescente numero di componenti elettronici che costituiscono il carico di un soldato: luci, visione notturna e dispositivi di comunicazione.

Il dottorando Mark Haase, che ha passato l’anno scorso ad esplorare applicazioni per i nanotubi di carbonio presso l’Air Force Research Lab di Wright-Patterson, dichiara:

“C’è da dire che un terzo del peso che trasportano sono solo batterie per alimentare tutte le loro attrezzature. Quindi, anche se possiamo eliminarlo un po’, è un grande vantaggio per loro sul campo. Tuttavia, la tecnologia è ancora troppo costosa per un uso diffuso. Lavoriamo con clienti che si preoccupano più delle prestazioni che dei costi. Ma una volta perfezionata la sintesi, la scala aumenta considerevolmente e i costi dovrebbero diminuire di conseguenza. Poi vedremo i nanotubi di carbonio diffusi in molte, molte più applicazioni.”









Problemi di scala

Per ora, il laboratorio di UC è in grado di produrre circa 50 metri di filo di nanotubi di carbonio alla volta per la sua ricerca.

Conclude Haase:

“La maggior parte delle macchine tessili su larga scala ha bisogno di miglia di filo. Ci arriveremo.”

Ha detto Benji Maruyama, che dirige la Direzione Materiali e Produzione presso il Laboratorio di Ricerca Air Force:

“C’è ancora molto lavoro da fare per potenziare il processo. Tirare una fibra di nanotubi di carbonio da un disco di silicio è un bene per la ricerca su scala di laboratorio, ma non per creare un’ala o una tuta di volo. L’unica cosa che ci trattiene è il cracking del codice sulla produzione di nanotubi di carbonio su larga scala.”

Il robot-scienziato

Maruyama sta cercando di risolvere il problema con una serie di esperimenti che sta conducendo usando un robot di ricerca autonomo chiamato ARES.

Il robot progetta e conduce esperimenti con nanotubi di carbonio, analizza i risultati e utilizza quindi i dati e l’intelligenza artificiale per ridefinire i parametri per il prossimo esperimento. In questo modo, può condurre 100 volte più esperimenti nello stesso tempo dei ricercatori umani.

Il College of Engineering and Applied Science della UC ha un accordo quinquennale con l’Air Force Research Laboratory per condurre ricerche che possono migliorare le applicazioni della tecnologia militare.

Roberto Bovolenta