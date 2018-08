Alcuni degli oggetti di uso comune che la Svezia ha regalato al mondo

La Svezia, nonostante abbia solo 9 milioni di residenti supera di gran lunga il suo peso quando si tratta di innovazione. Il paese scandinavo ha prodotto alcuni dei prodotti più noti al mondo, molti dei quali vengono utilizzati quotidianamente. Guardando indietro nella storia e nel recente passato, gli svedesi hanno avuto più della loro giusta parte di impressionanti invenzioni di cui il mondo fa affidamento. Ecco alcune di quelle invenzioni che potreste non sapere erano svedesi.









Ad esempio, per citarne solo alcuni, sapevi che la scala della temperatura di Celsius è stata sviluppata da uno svedese? Come gli innumerevoli dispositivi medici salva-vita incluso il pacemaker? Oppure uno dei simboli più riconoscibili della Coca-Cola? Nella lista a seguire, riportiamo alla luce cose che potreste non sapere provengano dalla Svezia. Anche se persone come Alfred Nobel e prodotti come Absolut Vodka sono le esportazioni svedesi più conosciute, oltre al produttore di abbigliamento H&M.

Le nostre vite moderne non sarebbero “possibili” senza l’immenso contributo dei talentuosi inventori svedesi. Probabilmente tutta la ricerca e l’innovazione è dovuta al fatto che la Svezia non ha combattuto una guerra dal 1814. O magari perché i suoi alti stipendi attraggono lavoratori di talento. Ad ogni modo, la Svezia e i suoi prodotti stanno rivoluzionando il nostro mondo. Ecco alcuni di questi fantastici prodotti che potresti non sapere provengano dalla Svezia.

PACEMAKER ARTIFICIALE IMPIANTABILE

I pacemaker sono posizionati sotto la pelle dei pazienti cardiaci e usano un impulso elettrico per assicurare che i muscoli intorno al cuore si espandano e si contraggano normalmente. Questo aiuta a regolare il cuore e mantiene sani i riceventi. Con oltre 600.000 pacemaker installati ogni anno, questa è un’invenzione che ha salvato milioni di vite.

L’idea del pacemaker è nata in Australia e nel Regno Unito all’inizio del XX secolo. Gli usi si sono gradualmente evoluti dal risveglio dei bambini nati morti fino a diventare un dispositivo indossabile che mantiene costantemente stimolato il cuore umano con una precisa stimolazione elettrica.

Fu, tuttavia, in Svezia, dove il pacemaker raggiunse la sua attuale, più utile forma, nel 1958.

Rune Elmqvist e Åke Senning fecero un enorme passo avanti verso il moderno cyborg umano, con il pacemaker impiantabile. Nel 1958, Rune Elmqvist sviluppò un pacemaker artificiale a batteria. Il pacemaker è stato il primo dispositivo impiantabile a batteria.

La prima operazione di pacemaker è stata eseguita dal chirurgo Åke Senning al Karolinska University Hospital di Stoccolma. Arne Larsson, che fu il primo paziente a provare questa nuova invenzione, sopravvisse al test e 26 pacemaker successivi nel corso della sua vita. Andò a vivere una vita piena, scomparendo nel 2001 e sopravvissuto all’inventore e al suo chirurgo.

CINTURA DI SICUREZZA A TRE PUNTI

Una cosa che quasi tutti fanno quando si siedono nella loro auto è allacciarsi la cintura. Uno dei requisiti standard utilizzati durante la guida nella maggior parte dei paesi che oltretutto ha salvato milioni di vite. Si stima risparmi circa una vita ogni sei minuti. La cintura di sicurezza a tre punti fu sviluppata dall’inventore svedese e ingegnere della sicurezza Nils Bohlin nel 1959.

All’epoca, Bohlin lavorava per la casa automobilistica Volvo. È stata progettata con una forma a Y per distribuire l’energia attraverso un corpo in movimento durante un incidente. Anche se è qualcosa che molti di noi danno per scontato, la cintura di sicurezza a tre punti è una delle più grandi invenzioni di tutti i tempi.

ULTRASUONI / ECG

Gli ultrasuoni usano le onde sonore ad alta frequenza per guardare gli organi e le strutture all’interno del corpo. Gli operatori sanitari lo usano per visualizzare il cuore, i vasi sanguigni, i reni e il fegato per nominarne alcuni. Viene anche usato durante la gravidanza da medici che vedono il feto all’interno dell’utero di una donna. Gli ultrasuoni hanno cambiato per sempre il settore sanitario e hanno permesso miglioramenti eccezionali nell’assistenza prenatale in molte altre aree.

Insieme al ricercatore tedesco Carl Hellmuth Hertz, l’ecografia è stata inventata dal medico svedese Inge Edler. La coppia ha inventato gli ultrasuoni e gli ECG moderni che sono parte integrante del monitoraggio della salute cardiovascolare. A causa del suo enorme impatto, sia Hertz che Edler hanno ricevuto l’ambiguo premio Albert Lasker Clinical Medical Research Award nel 1977.

CERNIERA

Che si tratti di borsetta, jeans o giacca preferiti, tutti utilizziamo una cerniera. Le sue radici risalgono fino al 1850. Ma la sua attuale iterazione si basa sul lavoro di sviluppo iniziato nel 1906 dallo svedese Gideon Sundbäck, mentre lavorava a Pittsburgh, negli Stati Uniti.

Sundbäck sopravvisse alla morte di sua moglie nei primi anni ’10 fuggendo verso il lavoro sul “Separable Fastener”, come veniva chiamato all’epoca. Basandosi su un precedente lavoro di Elias Howe, Max Wolff e Whitcomb L. Judson, Sundbäck fece enormi progressi nella costruzione del meccanismo stesso e dei mezzi per produrlo in serie. Il che portò a un brevetto nel 1917. Sundbäck mantenne alcuni diritti internazionali per l’invenzione.

Ha continuato a brevettarloacome “chiusura separabile”. La versione migliorata presenta denti interdipendenti uniti e separati da un cursore. Oggi, è la versione migliorata di Sundbäck che usiamo.

DINAMITE

Una delle invenzioni più pericolose conosciute dall’umanità è la dinamite. Fu inventato da Alfred Nobel, che era un chimico, ingegnere, produttore di innovazioni e armamenti svedese, nel 1866.

Prima della sua morte è il 1896, Nobel ha continuato a fondare 90 società e ha fatto un’enorme fortuna. Senza che la sua famiglia, i suoi amici o colleghi sapessero, Nobel ha lasciato la maggior parte della sua ricchezza in un fondo per essere utilizzato per finanziare i premi di eccellenza. Questi premi diventeranno in seguito noti come Premi Nobel. Fino ad oggi, i premi Nobel sono ancora assegnati in diversi campi e persone come Nelson Mandela, Albert Einstein, Al Gore, Ernest Hemingway, Martin Luther King Jr. e Barack Obama li hanno ricevuti.

SKYPE

Un’invenzione del software più moderno è Skype. Skype è un software utilizzato per videochiamare chiunque in tutto il mondo gratuitamente. Questo software ha rivoluzionato il modo in cui manteniamo i contatti con i nostri amici e familiari, in particolare quelli che viaggiano spesso e vivono all’estero.

La società è stata fondata nel 2003 da Niklas Zennström, dalla Svezia, e Janus Friis, dalla Danimarca, mentre il software Skype è stato creato dagli estoni Ahti Heinla, Priit Kasesalu e Jaan Tallinn. Oggi Skype è uno degli strumenti di telecomunicazione più utilizzati al mondo e la parola Skype è persino diventata un verbo con il termine “Let’s Skype” utilizzato nello stesso modo in cui viene utilizzato il termine “Google it”.

TETRA PAK

Grazie al rivoluzionario sistema di confezionamento e all’azienda chiamata TetraPak, tutti possono portare il latte a casa dal supermercato in un cartone anziché trascinarsi dietro bottiglie di vetro. L’azienda è la ragione per cui le nostre borse della spesa sono più leggere e, anche se non più rispettose dell’ambiente, TetraPak ha cambiato il modo in cui i nostri alimenti sono confezionati.

Concettualizzato nel 1946 da Erik Wallenberg e prodotto da Ruben Rausing è a partire dal 1951 che cambiò il modo in cui i liquidi come i prodotti caseari venivano venduti ai consumatori, con le loro ingegnose scatole di cartone riciclabile plastificate. Originariamente formate come un tetraedro. Il Tetra Brik, con il suo nome auto-esplicativo, seguì un decennio dopo.

Insieme alla tecnologia asettica opzionale per l’espansione della gamma di imballaggi dell’azienda, Tetra Pak ha anche consentito di produrre prodotti come il latte lavorato UHT che possono essere conservati non refrigerati fino a un anno.La società multinazionale di confezionamento e trasformazione alimentare ha uffici in tutto il mondo, ma le sue origini erano in Svezia e la sua sede centrale si trova a Lund.

SCALA DELLA TEMPERATURA CELSIUS

Nel 1742, l’astronomo Anders Celsius presentò una versione iniziale della scala Celsius, solo con i valori invertiti: 0. Che rappresenta il punto di ebollizione e 100 di congelamento. In un momento in cui le basi della fisica erano a malapena comprese, Celsius sottolineava che il punto di congelamento dell’acqua non cambiava con la pressione atmosferica. Come il punto di ebollizione. Originariamente indicato come centigrado, dopo il latino, la scala è stata ribattezzata dopo il suo inventore nel 1948.

CRESCENT WRENCH

Conosciuto anche come chiave inglese, questo strumento è spesso molto utile durante i progetti fai da te e può essere trovato in quasi tutti gli strumenti. Anche se la prima versione di questa chiave inglese fu inventata dall’ingegnere britannico Richard Clyburn, la versione di oggi fu reinventata dallo svedese Johan Petter Johansson. Lo svedese ha continuato a migliorare il concetto di Clyburn e creare la chiave inglese molto amata che usiamo oggi. Ha continuato a brevettare la chiave inglese regolabile nel 1891.









La Svezia ha prodotto un notevole numero di innovazioni rivoluzionarie nel corso della storia, sviluppando tra l’altro un sistema nazionale di brevetti. Una sovvenzione fatta dal governo che conferisce all’inventore i diritti esclusivi di produrre, utilizzare e vendere quell’invenzione per un certo periodo.

Per oltre 100 anni, gli svedesi ci hanno abbagliato con incredibili invenzioni che rendono le nostre vite più sicure, facili e divertenti. Con le nuove compagnie e le invenzioni partorite dalla Svezia, non ci resta che aspettare e vedere quale sarà la prossima grande invenzione che verrà alla luce da questo piccolo paese.

Felicia Bruscino