L’Italia si conferma uno dei Paesi con la più alta aspettativa di vita al mondo, ma i dati mostrano una realtà meno rosea di quanto la semplice durata della vita possa suggerire. Alla luce delle ultime rilevazioni diffuse nel corso dell’evento “Investing for Healthy Ageing” – promosso a Roma dall’azienda farmaceutica MSD – emerge un quadro preoccupante: se da un lato gli italiani vivono mediamente fino a 83,4 anni, dall’altro una parte significativa di questi anni viene vissuta in condizioni di salute compromessa.

Invecchiamento attivo

Quasi 25 anni della vita media di un cittadino italiano sono segnati da malattie croniche, ridotta autonomia e difficoltà motorie o cognitive. In particolare, circa 6,4 milioni di persone over 65 presentano limitazioni nelle attività quotidiane, come la cura della persona o la gestione della casa. Di queste, ben 3,8 milioni manifestano una riduzione significativa dell’autonomia, al punto da dipendere in larga misura dall’assistenza di familiari o operatori sanitari.

La transizione demografica: un futuro sotto pressione

L’Italia è ormai entrata in una fase avanzata di transizione demografica, caratterizzata da un costante calo delle nascite e da un invecchiamento progressivo della popolazione. Attualmente, il 24,7% degli italiani ha più di 65 anni. Le proiezioni dell’Istat e di altre istituzioni demografiche indicano che, entro il 2050, questa quota crescerà fino al 34,6%, ovvero oltre un terzo della popolazione sarà composta da anziani.

Questo mutamento strutturale pone una seria minaccia all’equilibrio tra popolazione attiva e non attiva. Con una base lavorativa in diminuzione e un numero crescente di pensionati e cittadini bisognosi di assistenza, l’intero impianto del welfare italiano rischia di entrare in crisi.







Un sistema sanitario sotto stress

L’aumento della longevità, associato a una ridotta qualità della salute negli ultimi anni di vita, comporta un carico crescente per il Servizio Sanitario Nazionale. Le malattie croniche, tipiche dell’età avanzata – come diabete, ipertensione, Alzheimer, osteoporosi e patologie cardiovascolari – richiedono cure continuative e spesso costose. Il sistema sanitario si trova così nella necessità di dover garantire non solo trattamenti efficaci, ma anche percorsi di cura sostenibili e personalizzati, che tengano conto della complessità dell’invecchiamento.

La spesa sanitaria pubblica e privata per gli over 65 rappresenta una quota sempre più significativa del totale, e con l’espansione di questa fascia d’età, il trend è destinato a crescere ulteriormente. Tuttavia, investimenti mirati nella prevenzione e nella promozione della salute potrebbero ridurre l’impatto economico complessivo e migliorare la qualità della vita degli anziani.

Uno dei temi centrali emersi durante l’evento promosso da MSD è stato l’investimento in prevenzione e in innovazione sanitaria come strumenti fondamentali per affrontare la sfida dell’invecchiamento. Una visione orientata alla “salute lungo tutto l’arco della vita” implica politiche sanitarie che non si limitino a intervenire nella fase terminale delle malattie, ma che agiscano precocemente, anche decenni prima che i sintomi si manifestino.

Screening, vaccinazioni, corretti stili di vita, accesso equo alle cure e alfabetizzazione sanitaria sono alcuni dei pilastri su cui costruire un nuovo modello di longevità in salute.

Sostenibilità e riforme: il nodo del welfare

L’aumento della popolazione anziana non impone solo una riformulazione delle politiche sanitarie, ma richiede una revisione generale del sistema di welfare. Il modello attuale, costruito su una struttura demografica ormai superata, non è più adeguato a rispondere alle esigenze del presente – e ancor meno a quelle del futuro.

I sistemi previdenziali, nati in epoche con alta natalità e bassa longevità, oggi faticano a sostenere un numero crescente di pensioni. La diminuzione della forza lavoro comporta anche minori entrate fiscali, aggravando ulteriormente il quadro. In assenza di correttivi, si rischia un aumento della disuguaglianza, con un impatto negativo non solo sugli anziani, ma su tutto il tessuto sociale.

L’impegno delle aziende e l’innovazione farmaceutica

Accanto alle istituzioni, anche il settore privato può giocare un ruolo determinante. L’evento organizzato da MSD ha ricordato l’importanza di investimenti mirati nell’innovazione farmaceutica e tecnologica per migliorare la gestione dell’invecchiamento. Nuove terapie, farmaci più efficaci, dispositivi medici intelligenti e soluzioni digitali possono offrire risposte più efficienti e sostenibili, contribuendo a ridurre l’impatto sociale ed economico dell’età avanzata.

Patricia Iori