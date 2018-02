Libro della settimana: “L’invidia di Aristotele ovvero della virtù (femminile)” di Patrizia Caporossi, ed. affinità elettive, Ancona.









Essere femmina. Mai come ora sento questo “essere femmina” che pervade il mio corpo e la mente. Sono consapevolmente donna, persona in una bolla di autenticità e mi sento ricca di emozioni e vibrazioni. I pensieri scorrono nelle vene in maniera dolce e pacifica, non più caotici e senza senso, perché tutto ha un senso, un perché. A volte basta poco, ma veramente poco, uno piccolo sforzo e un po’ di coraggio per lasciarsi guidare verso una visione totalmente diversa dal vortice in cui ci si trova. Ho letto un libro: L’invidia di Aristotele ovvero della virtù (femminile) di Patrizia Caporossi. E questo libro mi ha donato una proiezione sulla logica cognitiva del pensiero, donandomi così la libertà necessaria per poter procedere.

Ovvero, in termini aristotelici, la systasis o synthesis, quell’assetto costitutivo e strutturale, grazie al quale ogni evento, pur tragico, o grazie alla sua tragicità, riesce a costituirsi come uno spazio capace di condurre a rappresentazione ciò che non è nell’ordine del rappresentabile. Perché sono in ballo le stesse categorie logiche per quel dato cognitivo e decifrabile con le parole, assumendone appunto la logica e questo vuol dire che, pur dando valore all’esperire specifico vissuto, bisogna farne tesoro e arrivare così a capire non per mera e fredda logica e neanche solo tramite una sola esperienza diretta.

Impadronirsi di uno spazio proprio tramite l’intelligenza del cuore. E’ questa una delle tante riflessioni di cui scrive nel suo libro l’autrice di L’invidia di Aristotele ovvero della virtù (femminile). Staccarsi dai stereotipi che impongono un obbligo, creato precedentemente nella storia dell’uomo, e trovare attraverso le proprie forze l’eccentricità della fisicità femminile. L’autrice illustra in maniera diretta e chiara come una debolezza, con il passare del tempo, possa rigenerarsi individualmente ed estendersi fino a diventare una qualità per far crescere nuove radici cosmiche.

E così, nello stesso tempo, forma e contenuto si fanno tutt’uno per un’intelligenza del cuore “che non è una qualità biologica, ma è un regalo che ci ha fatto la storia, una storia per noi [donne] durissima. Sempre mani femminili hanno curato, portato alla vita, accompagnato alla morte, lavato, pulito, riordinato qualsiasi disastro della storia. Tutto questo lavoro non è mai stato sacralizzato come avrebbe dovuto, non ha significato una nobile investitura, ma la costrizione alla servitù. Siamo state serve per secoli e secoli, ma questo ci ha fornito di un’umanità speciale, che non può prescindere dai corpi, dai corpi vivi, dai loro bisogni e necessità. Difficile legare l’intelligenza del cuore alla morale, a ciò che è giusto o ingiusto.

Questo libro mi ha aperto una visione più ampia, ma soprattutto più luminosa e comprensiva, sulle differenze tra i sessi. Imporre, voler cambiare o sforzare identità naturali è una realtà alla quale nessun individuo, uomo o donna che sia, se nonché per sua esplicita volontà, dovrebbe sottostare. Sono i fattori naturali a farne da padrone ciclico, null’altro. Tuttavia, attraverso un’onda libera di desideri mentali, si costruisce un bisogno corporeo di una valenza reciproca che include la tradizione del dominio. L’autrice offre una panoramica sulle virtù della radice e sul pensiero moderno all’interno del cerchio aristotelico che induce alla superiorità di un unico strumento. Che farne si chiede Patrizia Caporossi a questo punto e risponde al suo stesso pensiero nelle pagine seguenti, mostrando una crisi contemporanea delle strutture della stessa modernità che si evolve nella psiche umana. Ed è lo stesso psiche che cerca lo scambio in un confronto necessario per sentire l’autonomia e l’identità che prendono in consegna la storia, fondersi e costruirne la forma.

Un libro scritto con una saggezza universale, coerente alle teorie esistenti con chiari riferimenti a testi e pensieri filosofici, estraendone il proprio. Diviso in sette capitoli che accompagnano il lettore con ritmo leggero verso la coscienza dell’essere femminile e quella virtù tanto bramata nella società degli uomini. Un quadro completo, legato all’immaginario del corpo, a quello materno, della mammella appunto con la matrice della vita.

L’invidia di Aristotele ovvero della virtù (femminile) edito da Affinità Elettive (dic 2016), scritto da Patrizia Caporossi, filosofa e storica delle donne italiana. Nata a Cupra Marittima (AP) 1951, laureata in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma (1975), addottorata in Filosofia e Teoria delle Scienze Umane a Macerata (2007), è stata dirigente provinciale dell’Unione Donne Italiane di Modena (1976-78), socia fondatrice dell’Istituto Gramsci Marche (1980), presidente provinciale dell’Istituto di Storia del Movimento di Liberazione delle Marche di Ancona (1985-86) e commissaria della prima Commissione delle Pari Opportunità delle Marche (1987-91). Socia della Società delle Storiche Italiane fin dalla fondazione (1989), e dal 2009 della IAph-Associazione Internazionale Filosofe, nel 2011 ha aderito e contribuito alle iniziative del movimento “Se non ora quando”. Promotrice dell’Associazione di Donne: SEMAJ-Seminari Magistrali di Genere “Joyce Lussu”– Ancona, dal 2013 è nel Dizionario on line Treccani, nel 2015 le viene conferita la Civica Benemerenza della Città di Ancona e dal 2016 è nell’Enciclopedia delle Donne. Le sue specialità di studio e ricerca sono la filosofia e la storia delle donne, negli ambiti interdisciplinari dei Women’s Studies; ha inoltre curato e condotto corsi di formazione sulla comunicazione e sulla pratica della relazione, relativi alle metodiche maturate nel movimento delle donne. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Tina Modotti (1998); Seminare per fare politica (2000); Joyce Lussu e la passione politica (2002); Joyce Lussu e la storia (2003); Il giardino filosofico (2005); Il dono della libertà femminile (2006); Essere creare sapere (2008); Il corpo di Diotima. La passione filosofica e la libertà femminile (2009, 2011); Il genere e il metodo; Donne e Scienza (2010); La matrice del Sé (2011); Vedere con gli occhi del cuore (2011); Simone Weil, l’indomabile (2011); Donne e Risorgimento (2011); Teti in mare (2012); Nel vivente ricordo del Sé (2012); La figura del docente (2013); Mia piccola libertà, ti chiamo per nome (2014); L’invidia di Aristotele ovvero della vir-tù (femminile) (dic 2017).

La copertina del libro è a cura di Tiziana Torcoletti di Ancona di due opere “The embodied difference”, 2016 dell’artista contemporanea Silvia Fiorentino di Ancona.

Maggie Van Der Toorn