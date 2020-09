Io ho odiato Silvio Berlusconi.

Berlusconi è quello del G8 di Genova, della villa di Arcore scippata per due lire a una ragazzina, quello di Previti e Dell’Utri , dello stalliere mafioso, quello delle maxi evasioni, delle leggi ad personam, della P2, dello sdoganamento in chiave “anticomunista” fuori tempo massimo degli ex fascisti.

E lui, col suo “sole in tasca” e le sue ricette da vecchio liberale di destra, rimaneva pervicacemente aggrappato all’unico modello di comunicazione che conosceva, mentre i social soppiantavano le televisioni e tutto il mondo attorno a lui prendeva una direzione che Silvio non riusciva più ad interpretare, decodificare, anticipare come aveva fatto per un ventennio.