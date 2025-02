Inizia oggi a Milano una mostra a Palazzo Reale: Io sono Leonor Fini. 100 opere di un’artista poliedrica, cosmopolita, anticonformista che ha attraversato e influenzato tantissime correnti e artisti del XX secolo.

A Palazzo Reale a Milano è in programma da mercoledì 26 febbraio a domenica 22 giugno 2025 una delle più importanti e complete retrospettive mai dedicate a Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 – Parigi, 1996), un viaggio nell’universo visionario e ribelle dell’artista italo-argentina attraverso 100 opere.

Nel qui e ora

Il titolo della mostra prende spunto da una dichiarazione dell’artista

Ho sempre vissuto nel presente, nel qui e ora. Non sono mai stata preoccupata da una vocazione o una carriera o fatto alcuna proiezione nel futuro. Mi piaceva la pittura. Ho dipinto. Perciò ero una pittrice. Quando mi chiedono come faccia, rispondo: “Io sono”

Leonor Fini non è stata solo pittrice, ma anche scrittrice, illustratrice, costumista, scenografa. E’ stata definita pittrice surrealista, gotica, manierista o neo-romantica. Secondo i curatori è questa sua qualità poliedrica e sfuggente per cui è stata difficilmente integrata nella storia dell’arte. Leonor Fini si è sempre fieramente distanziata dall’appartenenza a qualsiasi corrente

Anche se i surrealisti hanno aperto e abbattuto delle porte, adolescente, io avevo abbattuto le stesse porte e altre ancora.

Cosmopolita e anticonformista

Leonor Fini nasce nel 1907 a Buenos Aires da padre argentino di origine italiana e da madre triestina, ma giunge a Trieste quando ha solo un anno. La madre ha deciso di fuggire da un marito rivelatosi dispotico. Cresce con la madre, la nonna e lo zio avvocato colto e liberale. Leonor espone per la prima volta nel 1928 a Trieste all’Esposizione del Sindacato Fascista di belle arti, dove lei è presente con tre ritratti tra cui il Ritratto di Italo Svevo, un amico di famiglia.







Nel 1929 espone a Milano con Nathan e Sbisà. A Milano Leonor Fini conosce Carrà, Giò Ponti, De Chirico, Sironi, Achille Funi di cui diventa l’amante e l’allieva. Ma col passare degli anni l’ambiente milanese inizia ad opprimerla. Era un ambiente ancora molto maschilista.

Nel 1931 va a Parigi, frequenta les italiens, De Pisis, Savinio, Tozzi e Campigli, De Chirico ed espone nella Galleria di Jacques Bonjean diretta da Christian Dior. La sua pittura cambia, prevalgono le figure femminili inquietanti. Si innamora dello scrittore Andrè Pieyre Mandiargues. Incontra i surrealisti ed espone con loro, ma anche loro le stanno stretti. Sono anni fortunati, espone a Londra. Parigi, New York.

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Leonor Fini lascia Parigi e si rifugia nella casa di campagna di Max Ernst, poi a Montecarlo dove si mantiene facendo ritratti alle persone facoltose. Lì si innamora di Stanislao Lepri, un console italiano che nel 1943 deve tornare a Roma. Leonor lo segue. E’ in questo periodo che Leonor Fini esplora e rappresenta modelli alternativi di famiglia, relazioni e sessualità, riflettendo una vita personale libera dalle costrizioni patriarcali. Uomini dormienti e passivi con donne che li vegliano, che li guidano, che li dominano. Figure androgine, sfingi, dee della natura che celebrano l’energia femminile. Per Leonor

Gli uomini sono meno virili di quanto credono o fingono di credere. E’ un atavismo antichissimo che li porta ad accentuare questi tratti a discapito di altri più profondi. Io sono a favore di un mondo di sessi non differenziati.

Leonor Fini esibisce il potere femminile, il legame atavico tra mente e corpo, senza confini tra sessualità, spiritualità, io e dissolvenza dell’io, quel dialogo costante e irrinunciabile che ci permette di creare un’identità solida e forte. Quel sentire a cui la società patriarcale ha rinunciato e di cui oggi anche parte del mondo maschile vuole riappropriarsene.

Come scritto nella presentazione della mostra

Il suo lavoro affronta temi fondamentali della società contemporanea, come la messa in discussione del genere, dell’identità, dell’appartenenza, dei modelli consolidati di famiglia, della mascolinità e della femminilità.

La continua ricerca di se stessa, l’auto rappresentazione e il diritto all’auto rappresentazione, il desiderio di non corrispondere alla norma sociale, la proietta nel mondo contemporaneo.

Ognuno può trovare qualcosa di suo.

Nel dopoguerra Leonor si innamora di Constantin Jelenski, scrittore polacco, ma la loro unione non esclude Stanislao, dando quindi vita a una famiglia non normativa.

Sfingi, streghe, dee come Persefone, sacerdotesse, sirene, angeli, demoni, ma sopra ogni cosa il corpo femminile, quasi sempre il suo. Il corpo maschile, quello dei suoi amanti. Il sesso, l’amore, la morte.

Con Federico Fellini

Nel 1963 Leonor Fini disegna per l’amico regista i costumi di una scena di “Otto e mezzo” senza però comparire nei crediti del film. Il docente Fabrizio Natalini grazie a delle lettere di Fellini e Kezich ha scoperto che il regista aveva in mente un personaggio ispirato a Leonor, una quinta donna per la dolce vita, che venne poi tagliato. Doveva essere una scrittrice che viveva in una torre in riva al mare, proprio come la torre di San Lorenzo presso Anzio trasformata da Leonor nel suo studio. Natalini parla di “mancato omaggio”. Ma per gli innamorati di Fellini come me, c’è un particolare nella mostra che sembra un indizio inconfondibile. Fin da bambina Leonor amava travestirsi. Nell’ultima sala ci sono delle foto in cui Leonor ha un abito nero, i capelli scompigliati in riva al mare, in una specie di fossa come quella dove vive la Saraghina. Anche le pose icastiche che assume mi ricordano immancabilmente la Saraghina così come il suo sguardo tra il materno, voglioso e folle sulla spiaggia. Le foto di Leonor risalgono al 1952, 8½ è del 1963, è molto probabile che Fellini si sia fatto ispirare da lei. Ma dalle fotografie presenti nelle sale con cui Leonor amava definirsi come donna nella società, non è l’unico dettaglio che l’estetica felliniana può aver carpito da Leonor.

Leonor Fini e il coraggio di essere se stessa

Non sappiamo quante e quali venti contrari abbia dovuto affrontare Leonor per affermare se stessa nella società, ma possiamo immaginarlo dalla fermezza del suo sguardo e delle affermazioni nette e chiare che punteggiano la mostra. La cosa bellissima e curiosa di Leonor è che nella sua vita così rivoluzionaria non c’è mai traccia di dichiarazioni di intenti o manifesti programmatici: lei vive, lei è.

Questo guardare se stessa diventa l’atto principale di ribellione proprio nel suo essere donna. Lei rinuncia a essere, madre, cittadina, moglie, lavoratrice nelle sue rappresentazioni stereotipate, lei è un’artista.

E’ questo che la mostra decide di mettere a fuoco, l’accanita e perseverante ricerca di se stessi e della propria identità come atto artistico e umano essenziale.

L’allestimento, voluto dai due curatori, Tere Arcq e Carlos Martín è scenografico, realizzato con specchi e tende, come simboli di due aspetti della ricerca di Leonor Fini: teatralità ed intimità. Guardarsi ed essere guardati. Ma la mostra è soprattutto la ricerca profonda e sincera del sentire di un’artista complessa e sfuggente a qualsiasi definizione. Così la visita diventa un atto culturale nel vero senso del termine, viene rivelata l’essenzialità dell’artista per metterlo in comunicazione con il nostro sentire.

Passeggiando per le sale ho avuto la sensazione che l’espressione dell’identità di Leonor Fini, libera e visionaria, ancora mettesse in difficoltà qualche visitatore. Ho sentito parole come egocentrica, perversa…Come se ancora una donna che diventa soggetto del desiderio sessuale e decide di dominare la scena possa ancora oggi non essere presa tanto sul serio, solo perché in fondo fa paura.

Ecco perché serve la mostra di Leonor Fini, per creare un nuovo dialogo tra l’universo femminile e quello maschile dentro di noi e darci il coraggio di conoscerci un po’ di più.

Federica Sozzi