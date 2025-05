Il progetto #IoRampo aiuta i commercianti a rendere i propri negozi e attività commerciali accessibili a tutti e tutte. Una soluzione economica, che non richiede interventi strutturali, tasse o autorizzazioni, per rimuovere le barriere architettoniche e permettere a chiunque, senza esclusioni, di vivere pienamente la città.

Una soglia alta pochi centimetri può sembrare un dettaglio insignificante. Ma per molte persone è un ostacolo che segna la differenza tra essere accolti o esclusi. In Italia, migliaia di esercizi commerciali restano inaccessibili a chi ha difficoltà motorie, temporanee o permanenti. Da questa consapevolezza nasce #IoRampo, un progetto semplice che punta a rimuovere le barriere architettoniche con soluzioni concrete, economiche e immediate.

Il progetto #IoRampo

L’idea nasce da un gruppo di persone con e senza disabilità, accomunate dall’esperienza quotidiana di dover scegliere dove fare acquisti non per qualità o convenienza, ma per la presenza o meno di un gradino. Quel piccolo dislivello all’ingresso, apparentemente innocuo, rappresenta in realtà un ostacolo concreto per molte persone. Un problema tanto diffuso quanto invisibile, a meno che non ci si trovi a viverlo sulla propria pelle.







Pochi centimetri possono trasformarsi in un muro. Per chi utilizza carrozzine, deambulatori o altri ausili alla mobilità, l’accesso a un locale può diventare un’impresa frustrante. Ma non riguarda solo la disabilità: anche genitori con passeggini, anziani, persone con infortuni temporanei o difficoltà motorie possono trovarsi in difficoltà. Ogni barriera architettonica è una barriera alla libertà. Eliminare questi ostacoli vuol dire rendere lo spazio urbano più equo, inclusivo, vivibile per tutti.

Come funziona #IoRampo e come aderire al progetto

#IoRampo propone una risposta concreta e immediata. L’obiettivo è costruire una rete diffusa di locali accessibili, senza burocrazia e senza oneri economici gravosi. Il processo è semplice e rapido:

Un esperto valuta il locale e propone la soluzione più adatta in base alla struttura dell’ingresso;

Viene fornita una rampa in alluminio, leggera ma resistente, che si adatta facilmente a ogni tipo di soglia;

La rampa non richiede autorizzazioni né interventi edilizi: può essere posizionata e rimossa all’occorrenza;

Il locale entra a far parte della rete #IoRampo, viene geolocalizzato su una mappa interattiva e riceve visibilità sui canali del progetto.

Ma c’è di più: non sono solo i commercianti a potersi candidare. Anche i cittadini possono segnalare i negozi che vorrebbero vedere accessibili. Dopo la segnalazione, il team di #IoRampo contatta il negozio e propone l’adesione al progetto. In questo modo, la rete cresce grazie a un’azione collettiva: è la comunità a guidare il cambiamento, mettendo al centro il diritto di accesso per tutti.

Una scelta etica. Ma non solo

Rendere un locale accessibile è prima di tutto una scelta etica, che risponde a un principio di equità e giustizia sociale. In alcuni casi è anche un obbligo previsto dalla legge, ma purtroppo ancora poco rispettato. #IoRampo offre un’occasione concreta per mettersi in regola e fare la propria parte. Ma è anche una strategia intelligente dal punto di vista commerciale. Secondo l’ideatore del progetto, Andrea Venuto, rendere il proprio esercizio accessibile può portare a un aumento della clientela fino al 20%. Significa accogliere nuove persone, dimostrare sensibilità, ampliare il proprio pubblico.

Inoltre, chi aderisce entra a far parte di una rete che promuove i locali accessibili, offrendo visibilità online, campagne social e materiali di comunicazione. Un modo efficace per distinguersi e migliorare la propria reputazione.

Un impatto sociale concreto

Il valore del progetto va ben oltre il singolo gradino. #IoRampo contribuisce a cambiare la cultura dell’accessibilità in Italia, rendendo visibile un problema spesso trascurato. Promuove una nuova idea di città: aperta, accogliente, attenta alle esigenze di tutti e non costruita solo su misura di alcuni.

Abbattere le barriere architettoniche significa abbattere anche quelle culturali, creare spazi di relazione, aumentare la partecipazione e l’autonomia delle persone. È una scelta che ha ricadute positive su tutta la comunità: migliora la qualità della vita, favorisce l’inclusione, crea anche opportunità lavorative legate alla progettazione e alla gestione di soluzioni accessibili.

Le adesioni

Il progetto è giovane ma ha già dato prova della sua forza. In pochi mesi hanno aderito oltre 100 attività commerciali, dai piccoli negozi di quartiere alle grandi catene, passando per i bar e i ristoranti. È partito in Sardegna, dove ha trovato grande entusiasmo, per poi espandersi nel Lazio, in Piemonte, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: arrivare in tutte le regioni italiane entro l’estate. Una rete in crescita, una spinta dal basso che sta cambiando il modo in cui viviamo e immaginiamo le nostre città.

Perché l’accessibilità non è un favore, ma un diritto e un’opportunità che riguarda tutti. Non è solo una questione tecnica o urbanistica, ma una scelta culturale e politica. Con #IoRampo, i commercianti possono diventare protagonisti di un cambiamento concreto, contribuendo a costruire città più giuste, accoglienti e inclusive. Non servono grandi investimenti, ma la volontà di aprire le porte, letteralmente, a tutte e tutti.

Sara Pierri