In una realtà ormai devastata da mesi di conflitto armato e isolamento quasi totale, l’IPC conferma una carestia a Gaza. Infatti, secondo l’Integrated Food Security Phase Classification è entrata ufficialmente in fase 5, quella della carestia conclamata. È la prima volta che una simile dichiarazione viene rilasciata in Medio Oriente da questo sistema di analisi indipendente, sostenuto da agenzie ONU e organizzazioni umanitarie globali.

L’annuncio, pubblicato tra il 1° luglio e il 15 agosto 2025, non si limita a descrivere la gravità della situazione attuale: lancia anche un cupo avvertimento circa il rischio concreto che Deir al Balah e Khan Yunis, città del centro-sud della Striscia, si aggiungano presto al tragico bilancio.

Numeri allarmanti: mezzo milione di persone in condizioni catastrofiche

Secondo l’ultimo aggiornamento del rapporto IPC, almeno 514.000 persone, pari a circa un quarto della popolazione dell’intera Striscia, vivono in condizioni classificate come “catastrofiche” (fase 5), con accesso quasi nullo al cibo, acqua potabile fortemente contaminata e un aumento vertiginoso di malattie legate alla malnutrizione.

Gli esperti avvertono che il numero potrebbe crescere ulteriormente, superando le 641.000 unità entro la fine di settembre, se non verranno prese misure urgenti per invertire la tendenza.

I criteri della carestia: tre soglie superate

La dichiarazione di carestia da parte dell’IPC si basa su una metodologia scientifica rigorosa. Sono tre le soglie che devono essere contemporaneamente superate per classificare ufficialmente un’area come affetta da carestia:

Incapacità diffusa di accesso al cibo: più del 20% della popolazione colpita ha esaurito le risorse alimentari e sopravvive solo grazie ad aiuti esterni. Tassi di malnutrizione acuta (wasting): almeno il 30% dei bambini sotto i cinque anni presenta sintomi di malnutrizione grave, con perdita rapida di peso. Mortalità per fame o malattie correlate: più di 2 adulti o 4 bambini su 10.000 muoiono ogni giorno a causa della fame o di patologie legate alla denutrizione.

A Gaza, tutti e tre questi parametri sono stati superati da tempo.

La spirale del collasso: guerra, assedio e distruzione sistemica

L’attuale crisi non è frutto di un disastro naturale o di una carestia agricola tradizionale, ma il risultato di una lunga sequenza di eventi bellici, blocchi commerciali e politiche di isolamento. Da quasi due anni, la Striscia di Gaza è teatro di una guerra ad alta intensità tra l’esercito israeliano e i gruppi armati palestinesi, in primis Hamas, che ha avuto un impatto devastante sull’infrastruttura civile, agricola e sanitaria.

Il settore agricolo è stato praticamente annientato: oltre il 98% dei terreni coltivabili è stato reso inaccessibile o inutilizzabile a causa di bombardamenti, contaminazioni o distruzione intenzionale.

La pesca , un tempo fonte primaria di sostentamento lungo la costa, è stata vietata o fortemente limitata.

Il sistema di distribuzione alimentare è collassato: mercati locali, depositi, panifici e camion di trasporto sono stati distrutti o bloccati da restrizioni.







Il prezzo umano: testimonianze e sofferenze sul campo

Nei centri medici ancora operativi, medici e operatori umanitari raccontano una realtà straziante. Decine di pazienti giungono ogni giorno in condizioni critiche: bambini che sembrano metà della loro età reale, corpi scheletrici affetti da dissenteria, infezioni della pelle e complicazioni respiratorie aggravate dalla denutrizione.

L’accesso a cibo, acqua pulita e medicinali è diventato un lusso per pochi. Alcune famiglie sopravvivono con una sola porzione di lenticchie al giorno da dividere in sei.

La dimensione politica: accuse, responsabilità e inazione

La dichiarazione dell’IPC ha subito dato vita a uno scontro politico internazionale. Israele ha rigettato le conclusioni, sostenendo che la distribuzione degli aiuti è ostacolata da Hamas e dalle violenze sul campo. Le autorità israeliane accusano i miliziani palestinesi di aver sequestrato convogli umanitari, rendendo inefficace l’ingresso di viveri e medicinali.

Dall’altra parte, l’ONU e numerose ONG puntano il dito contro Israele per aver imposto restrizioni sistematiche agli aiuti e per aver attaccato strutture civili e agricole.

Ritardi nell’intervento e rischio di espansione

Le agenzie umanitarie temono ora che la crisi possa allargarsi rapidamente verso sud. A Deir al Balah e Khan Yunis, la popolazione sfollata è aumentata in modo esponenziale: si contano oltre 1,2 milioni di sfollati interni, molti dei quali vivono in tende, scuole abbandonate o rifugi improvvisati.

Le razioni distribuite dal World Food Programme sono ormai ridotte a una manciata di calorie al giorno per persona, mentre le scorte alimentari locali sono completamente esaurite.

In alcune aree, il costo di un sacco di farina è salito di oltre il 900% rispetto al periodo pre-bellico, rendendolo inaccessibile a gran parte della popolazione.

Il precedente storico: una prima volta per il Medio Oriente

Mai, nella storia recente della regione, un’organizzazione ufficiale aveva dichiarato la carestia in un’area del Medio Oriente.

Secondo la Convenzione di Ginevra, le forze occupanti hanno il dovere legale di garantire il benessere della popolazione civile. La distruzione deliberata di risorse alimentari, ospedali o impianti idrici può configurarsi come crimine di guerra.

Bisogna fermare la fame ora

Organizzazioni come FAO, WFP, UNICEF e OMS hanno lanciato appelli disperati alla comunità internazionale. Le richieste principali sono tre:

Cessate il fuoco immediato, anche temporaneo, per consentire la distribuzione sicura di aiuti. Accesso umanitario illimitato e senza condizioni, via terra, aria e mare. Piano massiccio di risposta per ripristinare infrastrutture minime e fornire alimenti, acqua, carburante e cure mediche.

Senza questi interventi, dicono gli esperti, il numero delle vittime crescerà esponenzialmente nelle prossime settimane.

Patricia Iori