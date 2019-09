IPhone 11: ecco tutte le novità del nuovo smartphone

IPhone 11- Ieri, intorno alle 19 ora italiana, si è tenuta l’iconica e ormai consueta presentazione dei nuovi prodotti Apple al teatro Steve Jobs di Cupertino. I nuovi smartphone sono tre (11, 11 Max e 11 Pro) e sui modelli top c’è una tripla fotocamera. Prezzi a partire da 839 euro.

IPhone 11 – Cupertino, 10 settembre 2019. Si è tenuta ieri, intorno alle 19 ora italiana, l’iconica e ormai consueta presentazione dei nuovi prodotti Apple al teatro Steve Jobs di Cupertino. Da anni ormai, la società organizza questo evento alle porte dell’autunno per lanciare i suoi nuovi prodotti in vista delle festività natalizie.

I tre iPhone 11

L’ultimo modello della società di Tim Cook, rinnovato sia nel nome sia nelle funzioni, si mostrerà al mondo in tre diverse versioni di smartphone: l’iPhone 11 (6.1”), iPhone 11 Pro (5.8”) e iPhone Pro Max (6.5”). Questi nuovi modelli, pur non avendo grossi cambiamenti nel design, avranno degli stravolgimenti positivi sul comparto della fotografia. L’iPhone 11 si può considerare come l’erede colorato del bestseller XR.

Design

Apple in iPhone 11 non modifica in nulla il design del telefono. Tutto resta identico ad iPhone XR. Il retro è vetro rafforzato, come per iPhone 11 Pro, ma non c’è la finitura opaca, ha cornici ottimizzate e il bordo sottile. Unica novità due colorazioni nuove: verde e lavanda. L’annuncio della conferenza stampa di presentazione degli iPhone, con i suoi color era stata del resto interpretata come una conferma delle colorazioni in arrivo. Ora, quindi, la gamma cromatica è la seguente: viola, verde, giallo, nero, bianco e product(red). Da segnalare inoltre, che iPhone 11 ha ottenuto il rating IP68 per la resistenza all’acqua fino a 2 metri per 30 minuti, ed è a prova di liquidi come caffè e altre bevande comuni.









Caratteristiche tecniche

iPhone 11 dal punto di vista tecnico rispetto ad iPhone XR presenta scarse novità, minori rispetto a quelle che iPhone 11 Pro presenta rispetto ad iPhone XS. Resta lo stesso lo schermo (diagonale da 6,1 con tecnologia LCD Liquid Retina Display) e la struttura complessiva del dispositivo (alluminio e vetro). Diverso il dorso dove abbiamo la nuova camera con doppio sensore: 12 Wide camera + ultra wide camera sempre da 12 MP.

Vetro più resistente

L’innovazione conta, noi ci concentriamo su quella che conta davvero nella vita della gente

ha detto l’ad Tim Cook dal palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino. Così la generazione degli iPhone di quest’anno prova a proporre qualcosa di nuovo contro i fastidi maggiori di chi usa un cellulare: furti, smarrimenti e cadute. Le rotture del vetro, esperienza spiacevole che quasi tutti hanno sperimentato, saranno limitate (ma non del tutto eliminate, purtroppo) grazie a nuovi materiali, che Apple definisce

i più resistenti mai installati su uno smartphone

Batteria potenziata

La batteria, altro cruccio, quest’anno durerà molto di più: 4 e 5 ore rispettivamente per il Pro e il Pro Max rispetto alla generazione 2018. E grazie al nuovo software iOS 13 e all’app “Dov’è” sarà possibile ritrovare un dispositivo Apple smarrito anche se non è collegato alla rete cellulare. Molta dell’innovazione dei nuovi modelli poi si è concentrata sulla fotocamera, doppia sull’iPhone e tripla, come su altri smartphone, nei Pro. I nuovi iPhone hanno un bozzo quadrato sul retro che ha già suscitato molte ironie, ma l’inedita disposizione a triangolo dei sensori del Pro è funzionale a scattare foto con un livello di dettaglio superiore e a girare video quasi professionali.

Face ID più preciso e veloce

Apple in iPhone 11 introduce novità anche per Face ID. L’aumento dell’angolo di visione della fotocamera e dell’illuminatore permettono ad iPhone 11 di sbloccarsi anche quando è sdraiato sulla scrivania; oggi Face ID ha bisogno di vedere il volto del proprietario registrato del telefono con una cerca inclinazione. La velocità di riconoscimento del volto dice Apple essere aumentata fino al 30%.

Prezzo e data di rilascio

Il prezzo di iPhone 11 parte da 839 euro, quello dell’11 Pro da 1.189 euro e il Pro Max da 1.289 euro. Per incentivare le vendite e spingere all’upgrade, Apple ha pensato anche alle permute. A seconda del modello dato indietro e di quello che si vuole acquistare si possono avere fino a 300 euro di sconto. Arriveranno anche in Italia dal 20 settembre, in una stagione calda per gli smartphone. Huawei, alle prese con i guai per il veto di Trump, il 19 mostrerà i suoi Mate 30. Samsung ha in fase di lancio il suo Note 10, mentre Google a ottobre presenterà i Pixel 4.

Molta gente può pensare che ormai lo smartphone sia diventato un’oggetto superato e noioso, può essere. Ma intanto quest’anno se ne venderanno 1,39 miliardi nel mondo. Anche Apple con la sua 11esima uscita potrebbe risultare noiosa. Ma intanto, anche quest’anno, il modello più venduto ha un Mela sopra (l’iPhone XR) nonostante nei primi 6 mesi del 2019 abbia piazzato 6 milioni di telefoni in meno rispetto all’anno precedente.

Andrea Cremonesi