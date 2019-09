iPhone economico: è questa la nuova strategia Apple

Dopo il lancio del nuovo iPhone 11, Apple punta già al futuro: in primavera uscirà un nuovo modello economico per far concorrenza ai colossi Huawei e Samsung.

Alcune indiscrezioni sul nuovo modello che uscirà nel 2020

Il colosso statunitense Apple arriverà sul mercato con una nuova strategia: in primavera uscirà un iPhone economico.

Secondo alcune notizie trapelate nelle ultime ore, il modello a cui Apple sta lavorando sarebbe a tutti gli effetti il successore dell’iPhone SE.

Alcuni dettagli? Schermo da 4,7 pollici (come il piccolo iPhone 8 del 2017) e prezzo orientativo di 400 dollari.

Il nuovo iPhone economico è pensato per riguadagnare terreno in Cina e nei mercati emergenti.

La scelta di un modello economico

Da molti anni ormai Apple è sinonimo di marchio di lusso e, nonostante il passare del tempo, mantiene sempre quotazioni elevate. Adesso sta per arrivare la svolta con lo smartphone “low cost”.

La nuova strategia del colosso statunitense è quella di lanciare un modello che possa fare concorrenza ai telefoni proposti e venduti da altre aziende.

Secondo il quotidiano giapponese Nikkei, Apple lancerà il dispositivo in primavera per riguadagnare quote nel mercato globale. L’azienda infatti è ormai soltanto terza nelle classifiche, alle spalle di Samsung e Huawei.

Va ricordato che già nel maggio scorso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva firmato un decreto per impedire alle compagnie statunitensi di utilizzare strumenti di telecomunicazioni prodotti da aziende straniere. La motivazione? Queste erano ritenute a rischio per la sicurezza nazionale.

Il provvedimento era sicuramente mirato anche a colpire le imprese straniere, in particolar modo il colosso cinese Huawei, che ormai da anni riscuote un grande successo sul mercato.

Gli analisti di Cowen, società americana di servizi finanziari, hanno recentemente affermato che, approfittando del divieto posto da Trump, Apple sta rispondendo abbastanza bene all’aumento della domanda di iPhone in alcuni mercati.

Federica Catalano